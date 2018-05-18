紀大偉：去老師家睡覺—閱讀《哲學家傅柯的公寓》

文：紀大偉（政治大學台灣文學研究所副教授，《同志文學史》作者）

「去老師家睡覺」這回事，我在留學的時候也做過幾次。

美國大學教授樂於出國度假或進修，比較有國際知名度的教授更樂此不疲。但是他們出國的時候，家屋要交給誰顧？ 這些老師固然可以把房子租給陌生人賺點現金，但為了放心，許多老師選擇將房子交給自己的研究所學生代管，只跟這些窮學生收象徵性的低廉房租，或是乾脆不收錢。幫老師「顧房子」的學生原則上，需要幫老師代收郵件包裹、每天在院子裡澆花早晚兩次（我這輩子最勤奮澆花的歲月，是在美國，而不是在台灣），餵養老師的貓狗等等。

關於睡覺這回事，不同老師跟不同學生各有不同默契：有些老師可能禁止學生在老師的屋子裡過夜，但我遇到的老師都鼓勵我直接在他們的主臥室大床睡覺。在學生時代，我向來節儉、膽小、羞怯——這些美德在我脫離學生身分之後逐一消失。當時，我選擇將全部家當搬到老師家（包含從台灣進口的三隻小狗——我在美國留學期間，從第三年開始就一直養狗，養到我回台灣）。這樣，我就可以跟原來房東解約，因而一個月省下1,000元美金左右的租金。我的確在老師家過夜——但我都選擇睡在客房，而不是主臥室的床。跟老師共用同一條的白色床單，會讓我覺得太造次。

這些老師跟我，是否存有什麼奇特情結？ 老實說，我沒心情發揮綺想。我的心思都被「怎樣養狗，才不會惹老師不高興」這個問題盤據。我當時對於自己的未來，沒有什麼想像力。我以為「見賢思齊」就好：我也希望將來成為大學老師，也要買有院子的房子，並且在院子裡養狗。我暑假出國度假的時候，就請我的研究所學生來我家睡覺，並且照顧狗。不過，這一整組如意算盤在2008年美國華爾街崩盤之後，煙消雲散。

《哲學家傅柯的公寓》（Ce qu'aimer veut dire，原文書名的意思大約是「愛，是什麼？」）這本書，就是「去老師家睡覺」的「自傳性小說」。書中主人翁幾乎就是這本書作者的化身（但是作者是否虛構某些生活細節，我們讀者無法查證）。

書中的老師，如標題顯示，就是鼎鼎大名的同志哲學家米歇爾．傅柯（Michel Foucault）。書中幫米歇爾（也就是傅柯）顧房子的年輕男同志，名叫馬修．藍東（Mathieu Lindon）。在書裡書外，馬修．藍東宣稱他跟傅柯是忘年之交，但是兩人之間沒有發生過性關係（我們讀者無法查證，其實我也不關心）。

我在看這本書的時候，一直想一個問題：馬修．藍東的人生，是否值得羨慕？ 他大半輩子活在兩個巨人的陰影之下。在傅柯（西方歷史上最富盛名的男同性戀者之一）底下，藍東摸索他的男同志情欲；在傑洛．藍東（Jérôme Lindon，「子夜出版社」的主持人）底下，他立志成為作家。既然傅柯的名聲廣為台灣讀者所知，並不需要我多做解釋，那麼我就轉而多聊一下「子夜」的威望。

「子夜」是全法國甚至全歐洲最具傳奇色彩的文學出版社之一。雖然傑洛．藍東不是「子夜」的創社元老，但是在他掌舵期間，「子夜」編輯過多位明星作家巨作：諾貝爾獎得主貝克特（《等待果陀》的作者，偏好住在法國、用法文寫作）；女同志理論名家維蒂格（Monique Wittig，《直的思維》作者）；法國新小說旗手霍格里耶（Alain Robbe-Grillet，20年前曾經訪台）；另一位諾貝爾獎得主克勞德．西蒙（Claude Simon）；《情人》的作者莒哈絲（Marguerite Duras）；提出「場域論」；被台灣學界頻繁引用的布赫迪厄（Pierre Bourdieu）；鬼才哲學家德勒茲（Gilles Deleuze）。

《哲學家傅柯的公寓》透露出一種「虎父之下無犬子」的焦慮：既然老爸傑洛．藍東都跟世界級文豪往來，似乎也就不把自己的兒子馬修．藍東看在眼裡。這個老爸是否真的這樣看扁兒子，我們讀者難以確認；但是馬修．藍東擔憂被老爸瞧不起的焦慮，畢竟貫穿全書。幸好這個文青可以投靠另一個老爸：傅柯。妙的是，「子夜」的舵手雖然掌握法國文壇大半江山，卻偏偏跟傅柯不熟。

傅柯的家在巴黎，是公寓而不是美式花園洋房。敘述者馬修．藍東在傅柯家中從事多種情欲和身體的探險，其中最讓今日讀者側目的行為可能是藥物使用。馬修．藍東跟傅柯並不是「床友」而是「藥友」：他們有時候一起使用迷幻藥，有時候老人家休息而年輕人熬夜使用。有時候傅柯在演講場合勾引年輕男孩聽眾（勾引方式值得一記：原來傅柯演講的時候，台下聽眾會在講台上放錄音機，就像今日聽眾放錄音筆一樣，以便完整紀錄大師講課。有一次，傅柯就跟一個跑到講台放錄音機的男生搭訕），就帶回家給馬修．藍東一夥「壞男孩」調教：讓這些前輩教導新人用禁藥、談戀愛、搞頹廢。

2017年，法國「紀錄片式劇情片」（看起來像是紀錄片，其實是劇情片）《BMP》（120 Beats Per Minute，指「每分鐘跳120下」；在台灣通行的片名並非中文，而是「BMP」這三個字母）回顧了20世紀末的法國愛滋運動，在歐洲和台灣都激發觀眾的感動與憤慨，廣受好評。我建議讀者將《哲學家傅柯的公寓》跟《BMP》合併一起看。《BMP》展示出1990年代初期愛滋感染者和社運人士在巴黎的生老病死，但值得留意的是，《BMP》透露的絕望氣氛在1980年代可能更加黑暗。感染愛滋的傅柯在1984年去世。在《哲學家傅柯的公寓》的種種藝術貢獻中，最讓我震撼的一種就是它對於傅柯去世前後眾生相的描繪，像是一連串快速間接的蒙太奇畫面。傅柯的死亡來得太急，周圍親友（包括這本書敘述者）都來不及反應，只能在驚詫之際收拾殘局。

「去老師家睡覺」這個題目也暗示了另一個可能：「回爸爸家睡覺」。這裡的爸爸家，並不是期待浪子（本書敘述者）回頭的原生家庭，因為本書敘述者感嘆，在愛滋風暴之後，他的親生爸爸並沒有用文壇大老的高度完全接受同性戀兒子。這裡的爸爸家，其實還是傅柯的家：傅柯是敘述者精神上的父親。傅柯過世越久，小說敘述者就更深切感受他的「另類家庭」、「多元家庭」是由許多傅柯調教出來的同志人士共同組成的。如果傅柯沒有無心插柳建立起一個「另類愛情」（被主流社會拒絕承認的愛情）的家族，那麼小說主人翁恐怕無家可歸。

相關書摘 ►《哲學家傅柯的公寓》：談論遺忘與談論愛，很可能是同一回事

書籍介紹

本文摘錄自《哲學家傅柯的公寓》，商周出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：馬修・藍東（Mathieu Lindon）

譯者：吳宗遠

在這最狂暴的年代，是傅柯教會我如何愛……

傅柯從不肯輕易將公寓示人，至今未有一幅照片留下，而我卻在那裡度過頹廢青春。

在他死去的多年後，我才發現，

原來不論他在與不在，靈光都未曾離開……

傅柯對我來說，如好友、如愛人、如慈父，

我向來直呼他的名諱「米歇爾」，

而那個讓世人好奇不已、卻無緣得見的豪華公寓，

我則喚做「沃日拉爾路那」。

八○年代的巴黎，

外表平靜、傳統而保守，內部卻風起雲湧，

多元性愛、嗑藥文化、頹廢厭世的人生觀爭相冒出頭來，令人無所適從。

公寓成為我的避風港以及觀看世界的窗口，

當中有米歇爾・傅柯一生的愛欲悲歡，

莒哈絲、羅蘭・巴特、布赫迪厄、德勒茲、貝克特、霍格里耶等人亦相繼來去。

巨星終將殞落，在看盡巴黎藝文界、甚至整個歐陸的時代焦慮之後，

我才明白米歇爾是在用他的一生，向我解釋「愛」為何物。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺