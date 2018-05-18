《哲學家傅柯的公寓》：談論遺忘與談論愛，很可能是同一回事

文：馬修・藍東（Mathieu Lindon）

老實說，我身邊算得上親近的大作家，僅僅只有米歇爾・傅柯（Michel Foucault, 1926-1984）一人而已，父親則與他完全不熟。我與米歇爾相識共六年，直到他去世為止，甚至，我曾在他的公寓裡住過整整一年。今日看來，那些時光著實改變了我的人生，使我遠離自毀命運的轉捩點。我暗自感謝米歇爾，但在美好的生活裡，反倒不知道該感謝什麼。

感謝是一種柔軟到難以承受的情感，難以承受到必須逼著自己寫出一本書，才足堪表達謝忱。然而，這也同時是唯一可能損及其名譽的作為。無論我故事中的角色，表現出怎樣特殊的人格特質，都是文明當中，每個人都該面對的一件事：父愛總是使兒子難以承受。而必須要等其他人向兒子在其他地方展現過後，兒子才知道正是這份愛，造就了現在的自己。要理解所謂「愛」為何物，就必須以時間作為代價。

「我從未遇過如此智慧與寬容之人——這絕非巧合。」在迷惘的那些年，我經常做著白日夢，活在一個個浮想聯翩的故事中，而這句話就是故事中的轉折。我想像一個青少年、一個小夥子，迷失在自己的乖戾性格中，在感化院中或在監獄裡，遇到一個人，指點他該歸屬何處。

那人或許是其中的犯人，或者是另外一名遭遺棄的孤兒。而在他的影響下，這個孩子離開這裡，用這一句話描述他的遭遇，描述那個人如何改變了他的命運，帶領他遠離怨懟，建構更加平和的新人生。如同一場再造，只是沒那麼如《悲慘世界》中的米里哀主教或尚萬強那樣戲劇化。浮想聯翩地，我幻想著成為那乘載善意的器皿，做了十多年白日夢，終於發現自己正是故事中那個孩子。而米歇爾，正是帶領我走向新生活的那人。

父親敬愛貝克特，是他在成人世界的摯友。彷彿除了他，父親誰也不愛，誰也不尊敬。他向我告知貝克特死訊的那天——他必須保密這則消息，直到貝克特下葬——他在用完午餐，陪我到大門時，才向我透露。我儘可能簡短表達了哀悼之意，而他帶著哀戚的微笑，回答我說，我知道我們都對這樣的狀況同悲，並提到如米歇爾去世那時一樣。知道他極度崇敬貝克特，更知曉他們之間的關係，或許，這是他人生中唯一一段友誼了。

我為這樣的深厚情誼而動容。為了不要把話憋在心裡，我立刻回答，我與米歇爾的友情，才不過六年（而他與貝克特，則維持了四十餘年），因此可能說服力不太足夠，但比起過早因為死亡而中斷友誼，或許與好友相伴一生，如今看來，更加令人悲傷。父親只是苦澀笑著，沒有搭話。

聊聊其他事。又過了十餘年，當父親在工作上遇到了新的難題時，他嘆道，「時間，這個我們一度視為盟友的東西，現在則成了敵人。」

這令我想起阿蘭・霍格里耶，曾引用古希臘劇作家索發克里斯的一段話，「時間，看顧著一切，給予一切解答，不管你是否滿意。」

以上見於他的作品《橡皮擦》中，其中一段刻在橡皮擦上的文句。這本書對我們家這位「總編輯先生」的職業生涯，意義非凡，在我小時候，也曾聽過霍格里耶親口這麼叫他。我想起這句話時，思及的不僅是父親的專業領域，也擴及至他的人生。然而，我當時並不知道，父親只剩沒幾個月好活了。

一天下午，我去探望他，在他的床榻邊陪他說話。父親當時雖然神智清醒，卻已經臥病數月，後來，他也在這張床上與世長辭。他說要我不要再待在他的病榻邊了，不要放著自己的事不做。我拒絕他，並爭辯道，對我來說，其他的事都不算什麼，我反倒很開心能待在這。他又露出了他那招牌的害羞微笑，每次他靦腆地接受別人的誇讚或善意時，就會露出這個笑容。

「因為我愛你。」我倔強地說道，硬擠出了這幾個字。

我其實很開心自己能夠坦白。在一旁母親與妹妹，聽見了我這麼說，彷彿突然驚覺時候到了一般，紛紛來到床榻前，向父親說道，「我愛你。」

這樣的情感表達，無論在何種環境下，都不太像個尋常的家庭。當這句話從我口中自然流瀉而出時，也是我第一次向父親表達情感；同時，接在我的話後，其他家人所講出同一句話，讓我感覺她們已六神無主。無論如何，都讓我侷促不安，使我不得不在隨後就離開父親的公寓，而這正巧違背了我方才在病榻旁的宣誓。

客觀來說，母親與妹妹的舉動，並不至於造成我如斯的感受。即便這樣累加的情緒，彷彿觸了霉頭，對死亡的忌諱失去拿捏。但繼續細思下去，也可以想像，正是我的話語導致了這死亡。再說了，我絲毫也沒有企圖，讓自己對父親的愛，超過我的母親與妹妹——我們是不同的，而且看起來我對父親的愛，還遠遠少於她們——我亦不認為這是出於忌妒，才導致我苦惱不安。無論如何，這份感覺就在那兒。

我無疑有莽撞之處。父親生前給每個人都寫了封遺書。妹妹在他離世的那晚，將屬於我的那封交給我——父親早在五年前，就將給我的份寫完了：

在巴黎市郊的安博瓦斯巴赫（Ambroise-Paré）醫院，在父親去世的前幾天，我與他在病房獨處。我想要謝謝他，為了他自我呱呱墜地以來，曾給過我的一切。我一直都明白，自己或多或少還有著劣根性，而我虧欠他為養育我，教育我，並給予我面對接下來人生的機會時，所付出的一切。正是他，是的，他是我首先要感謝的人。 然而當下，在第一次碰觸到這麼私密的話題時，我卻什麼也說不出口。 我擔心自己看起來，即便在他臨終的時刻，還只顧著表達自己的情感——他當時恐怕也不知自己大限已近，但我懷疑，他其實心裡有數——我自始至終保持沉默，卻一點兒也不感到後悔：在他嚥下最後一口氣的時候，難不成還要回應我的感謝嗎？然而當思及我這份心聲時，我想到要寫給信你，我的兒子，在一切都太遲之前。當你讀到這封信時，我恐怕已不在這世上了，但你還有許多年要活。同時，那份我沒能向父親表達的謝意，你也可以將你的那份深埋心底。

我頓時熱淚盈眶。現在，僅僅是抄錄這些字句，眼淚還是止不住地湧出。在他去世的前幾週，我沒來得及說，他肯定也不知道，就是無論他對感情的保守，抑或是我自認被全世界討厭的那股頹廢勁兒，都未曾阻隔，未曾讓我感覺從他那裡得到的愛有一絲一毫地缺少。我很確定這點。當我對他直截了當地說「我愛你」時，我僅只是重複了一齣每個世代都會發生的家庭場景，比起他，確實少了些許分寸。但還好有貝克特與米歇爾，他們時不時出沒在我與父親的這段情感連結中，化解不少尷尬。

之所以提到貝克特，是因為他是父親眼中「我有幸遇見接下來事物的理由」；之所以提到米歇爾，是因為父親的話實在太有說服力，我因此能以自己的方式理解，他留下的信中的一字一句。因為我沒有孩子，因此不需將感謝保留，而可以全數轉呈給米歇爾。

如果說我尚有機會，還能在這表達謝意，正是因為我有幸認識米歇爾，是他讓我及時「誤入歧途」。以他的方法，給予我新生，如同父親。在父親臨終的床頭，我不也在自顧自地表達情感嗎？而換作是米歇爾的床頭，即便是我希望留在心底的話語，他也能知曉無礙。我的不安，難道不是出於當我看著米歇爾時，變得和在父親跟前喊「我愛你」的母親與妹妹一樣所致？究竟是透過怎樣的荒唐，使我感受到了前述的感受？米歇爾，一位我何德何能結識得了的人物，而我又是何德何能走進他的公寓，並對他抱有一份家人的愛。但我的人生若沒有他，又會是多麼的遺憾。

不知從何時開始，我的腦中經常迴盪著《在清泉畔》的副歌：

「長久以來我愛著你，永遠不會把你忘記。」

有時，當旋律又在我腦中響起時，是用一種冷冽的口吻。用另外一種方式來理解，它似乎在唱著所要付出的代價：

「長久以來我愛著你，我的恨將綿綿無絕期。你將我困鎖太久，無論為何，用著怎樣的方法。無論是否你也被困住，如果這是幸福，長久以來。」

永無絕期的愛恨交織。我習於將時間視作一段感情關係中的關鍵。有意無意，我自己也將時間當作潛在的敵人了。我是多麼希望能對抗時間，讓愛延續，讓愛的暴力在時間裡軟化，而其焦慮也將在時間裡，終歸靜謐。但當愛能恆常持久，還能算是愛嗎？特別是當愛已成為世上最美好的事物時？

長久以來，我老想寫本關於米歇爾的書。寫我們之間的愛，以及這份愛所衍生的，無盡的枝枒。也為了我無法如《在清泉畔》的副歌描述的那樣，永遠銘記——我當然永遠都不會忘記米歇爾，卻也同時已然遺忘。因為他的魔力，早已不在我們所相處過的點點滴滴中了。我只能在回味這段關係時，孤身一人。

我想要以一本書榮耀他。不過，如何能榮耀一位早就以自身的著作，帶來強過旁人企圖榮耀他千百倍的人呢？但即使他影響廣大，是享譽盛名的偶像之一，對我個人來說，他卻是一介凡人——確實存在，曾走進我的生命、且駐留良久。我曾愛過，至今我亦仍深愛，已然逝去的他，由於太過不凡，無法作為人生榜樣，而是用他一生，解釋所謂「愛」為何物。

他亦是那位擁有奇妙公寓的人。我當時年方23歲，他及時拉了我一把。一般總認為，人到了這樣年紀，不該再像孩子般教育，他也該有自己的主見了。然而這樣的觀感，卻適得其反，使得青年人在父母眼中自然矮了一截。父母永遠愛自己的孩子，但總是希望他們在自己的掌握中。米歇爾給了我潛移默化的教育，是如此地潛移默化，我甚至不知道到底從他那裡學到了些什麼。但我想應該是：保持快樂，好好活著，以及，懂得感謝。

我想若非那一室奇妙的公寓，我不會這樣深愛著米歇爾。直到現在，我仍難以置信，這一切是真的。

有一回，父親經歷了一場重大的手術，母親對我說：「我很感謝他沒有死。」我向米歇爾講起這段話，而他覺得這段話很美。什麼意思？難道我竟希望父親死掉嗎？這是他在我心中認為唯一的失言，但這正是他的一貫作風。

「長久以來我愛著你，你也千萬莫忘我。」

必須要將那段副歌歌詞倒過來解讀，我們才能更好理解，它那潛藏的侵略性含義。我恐怕早已遺忘與他相處的千百個時刻，但我卻牢記另外千百個。而他，那顯然我永遠不可能會忘得了的他，用後悔莫及的哀悼，教會了我死亡，即便，我一點兒也不想學。這個部分，我絕不會感謝他。他教導我好好生活，別急著奔向死亡。我當時連30歲都未滿，卻對他能夠在接下來的日子裡，無止盡地豐富我的人生，感到信心滿滿。能夠認識到這個事實，是無比幸運的；然而最為幸運的，莫過於認識他這個人。

談論遺忘，與談論愛，很可能是同一回事。「你可曾想起過我？」永遠都是一個動人的問題。但當「愛」在一段戀愛關係中，沒有絕對的方向性，性與獨占也不再重要時，更加令我動容。當歌手芭芭拉唱起，「在哥廷根有我所愛的呀，在哥廷根。」或者雅克・布雷爾說，「我爸爸說：『北方的風呀，讓我成了長堤的守衛，一切只為心頭所愛。』」我們是否該遺忘米歇爾早已去世了四分之一個世紀，而假裝他彷彿昨天才離開呢？記憶因此獲得新生，重新匯聚，成為文字。而文字裡的米歇爾，會不會因此像小說裡的人物那樣，努力掙脫他的創造者，重獲新生呢？

父親的遺書中最後一句話，是這麼說的：

在死亡的時刻來臨時，我只願自己還有意識，讓你不致太過悲傷。這使我覺得自己有了底氣，要求自己，去擁抱你最後一次，也要求你，將我徹底遺忘。

相關書摘 ►紀大偉：去老師家睡覺——閱讀《哲學家傅柯的公寓》

書籍介紹

本文摘錄自《哲學家傅柯的公寓》，商周出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：馬修・藍東（Mathieu Lindon）

譯者：吳宗遠

在這最狂暴的年代，是傅柯教會我如何愛……

傅柯從不肯輕易將公寓示人，至今未有一幅照片留下，而我卻在那裡度過頹廢青春。

在他死去的多年後，我才發現，

原來不論他在與不在，靈光都未曾離開……

傅柯對我來說，如好友、如愛人、如慈父，

我向來直呼他的名諱「米歇爾」，

而那個讓世人好奇不已、卻無緣得見的豪華公寓，

我則喚做「沃日拉爾路那」。

八○年代的巴黎，

外表平靜、傳統而保守，內部卻風起雲湧，

多元性愛、嗑藥文化、頹廢厭世的人生觀爭相冒出頭來，令人無所適從。

公寓成為我的避風港以及觀看世界的窗口，

當中有米歇爾・傅柯一生的愛欲悲歡，

莒哈絲、羅蘭・巴特、布赫迪厄、德勒茲、貝克特、霍格里耶等人亦相繼來去。

巨星終將殞落，在看盡巴黎藝文界、甚至整個歐陸的時代焦慮之後，

我才明白米歇爾是在用他的一生，向我解釋「愛」為何物。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺