【圖表】馬國終於迎來政黨輪替，為何馬哈迪會說自己是「過渡型」首相？

圖：Nelly Wu｜文：If Lin

馬來西亞在本月9日舉行第14屆國會（下議院）大選，根據當今大馬的報導，選舉結果由在野的「希望聯盟（以下簡稱「希盟」）」獲得過半席次（113席），而已執政61年的執政聯盟「國民陣線（以下簡稱「國陣」）」則拿到79席。

相較於台灣比較常由單一「政黨」為單位投入選舉，馬來西亞則較常是由「政黨聯盟」為單位競爭執政，聯盟中包含三個以上的「政黨」。本次選舉獲得較多席次的「希盟」，包含4個政黨；而原本執政的「國陣」，則有13個政黨。

接下來這些被選出的國會議員，將會推舉出新的首相，馬來西亞的政治體制屬於英國「內閣制」。

曾為英國殖民地的馬來西亞，繼承了英國的「君主立憲制」，在掌握行政大權的「首相」之上仍有「君主」——即最高元首。但最高元首實權不大，為國家象徵性領袖，在行政運作上，首相才是最高權力的掌握者。

馬來西亞劃共分成222個國會選區，會選出222位國會議員。也就是說，取得過半國會席位（即112席／222席）的政黨或聯盟，就能直接推舉出他們屬意的首相人選，獲得執政權。

目前「希盟」推出的首相候選人是「土著團結黨（以下簡稱「土團」）」的領袖馬哈迪（Tun Dr. Mahathir bin Mohamad），馬哈迪曾在1981年到2003年間，擔任長達22年的首相，當時的他隸屬於國民陣線。

而「土團」的成員，主要也是來自於「國陣」成員黨「巫統」的前黨員，他們因不滿黨主席兼首相納吉的領導而退黨。

在2016年時，「土團」加入由安華「公正黨」領導的「希盟」，參與本次的大選。

但是，為什麼「希盟」推舉的首相候選人，不是其領導人安華，而是馬哈迪呢？

因為安華目前由於入獄服刑中，所以馬哈迪被「希盟」推舉成為首相候選人。另外，「希盟」也期望透過推舉馬哈迪為候選人，幫助吸引馬來族群選票。

對此，馬哈迪自稱是「過渡期首相」，他表示待安華6月出獄就會把首相一職過渡到他手上。

馬哈迪、安華與現任首相納吉，三人之間過去有不少的合作與衝突。

馬哈迪任職首相期間，本屬意安華為自己的接班人，但因為金融危機解決策略上，兩者意見不合，馬哈迪罷黜時任副首相安華，更以「肛交」和「瀆職」罪名提控他。

安華被革職以後，接連在勸全國各地揭發馬哈迪掌權下的貪污、濫權和朋黨醜聞，發起「烈火莫熄（Reformasi）」抗爭運動，號召超過6萬群眾表達對國陣政府的不滿。「公正黨」正是由此運動直接催生。

而現任首相納吉，也是由馬哈迪欽點，接手首相一職。

但後來納吉政府對於「一馬公司貪汙弊案（1MDB）」的處理方式和結果難以說服人民，彼時仍活躍在政壇上的前首相馬哈迪更公開要求納吉下台，雙方最終鬧翻。後來，馬哈迪帶領部分黨員，另外成立「土著團結黨」，加入在野的「希盟」。

至於安華，他於2016年、納吉掌政時期再次被控「肛交罪」入獄，無緣參與2018年的第十四屆大選。

馬哈迪、安華、納吉這三者間的種種事件，似乎印證了政治上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。馬哈迪這次在公正黨「藍眼」旗幟下勝選，但這面旗20年前正是為了反抗他自己而生。

目前，由於「希盟」沒有成功註冊為「陣線」，所以隸屬「希盟」的席次，要依政黨分開計算。因此官方宣佈，這次選舉沒有任何一個政黨或聯盟獲得過半數席次。

而在10日時，馬哈迪表示，希望聯盟的四個政黨領袖，已經簽署一份信函，同意支持馬哈迪出任新首相。

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核稿編輯：楊之瑜