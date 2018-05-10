台版Uber「叫車通」疑倒閉：至少150位司機領不到車資，勞基法卻管不著

類似Uber的台灣叫車App平台「叫車通公司」，由公司代收車資，司機按月請款。但7日起司機聯絡不上公司，股東則表示公司的董事長無預警辭職，司機擔心公司倒閉，拿不回車資，昨（9）日集結抗議。公路局表示，叫車通有至少150名合作司機，但台北市勞動局表示，公司與司機屬於承攬性質，不適用《勞基法》，也非台北市勞動局管轄。

在2015年由「互動網數位科技公司」成立的「叫車通資訊公司」，推出「hello Taxi叫車通」App叫車平台，吸引許多司機加入，號稱全台有6,000輛計程車合作。

《中國時報》報導，但台北市議員張茂楠接獲投訴，自5月7日起「hello Taxi叫車通」的營運公司「互動網公司」大門深鎖、電話不通，疑似倒閉，平時司機會定期到公司請款，現在討不回車資，被積欠款項少則4,000元、多則8萬多元，受害者累積損失超過百萬。

昨日，張茂楠也陪同受害司機集結在叫車通於博愛路的門市抗議，大喊「hello Taxi 拿錢來」。受害司機林先生說，他加入叫車通兩年，固定每月請款一次，這週到公司卻發現沒人，上班時間電話也不通，從3月26日至今，他被積欠8萬544元的車資，希望公司把錢還來。目前數十名受害司機已組成自救會，捍衛自己的權益。

《中天快點TV》報導，張茂楠強調，除了被積欠車款，司機還與亞太電信綁約叫車系統，每月要198元月租，現在公司疑似倒閉，電信業者卻說不能解約，讓司機成為無辜受害者，這些後續都要處理。他也呼籲民眾，別再透過該系統叫車，否則就算支付車款，司機也拿不到錢。

《聯合報》報導，「叫車通資訊公司」由「互動網數位科技公司」投資成立。昨日，叫車通位於博愛路的門市大門深鎖，門上張貼「門市將至大股東上市公司『盤儀科技』進行內部調整會議」，解釋關門理由。聯合報記者事後致電叫車通於衡陽路的總公司，同樣也無人接聽。

被點名的股東、盤儀科技公司則表示，公司只是投資者之一，未參與叫車通公司的業務、決策，但日前叫車通公司的董事長（負責人）無預警辭職，也沒向股東交待公司現況，現又突然停止營業，造成債務糾紛，現已透過律師要求叫車通負責人、經營者出面說明處理。查詢經濟部公司基本資料網站，叫車通公司董事長欄位寫著「暫缺」，而最近一次變更登記是今年4月28日。

台北市公運處表示，App叫車平台服務依中央規定最低服務車輛數需達150，叫車通過去則宣稱叫車平台有6,000輛計程車在使用，但實際車輛數卻難以確定。

根據經濟部商業司的公司登記查詢資料庫，叫車通前董事長蘇祺惠與互動網數位科技董事長張凱傑，兩人同時也分別是兆盈股份有限公司的董事長與董事，而兆盈的營業項目多與汽車零件、電子材料有關。

《公視》報導，北市公運處表示，已發函給叫車通資訊股份有限公司，限期11日回函說明營業狀況，否則將可依照違反《公路法》，最高開罰9萬元。

《蘋果日報》報導，台北市勞動局就業安全科科長施貞夙表示，這家叫車通公司是用「資訊軟體業」來登記，今年到目前為止，只有4月8日通報資遣一人，並沒有其他資訊，也沒申請倒閉，甚至4月份都還在招募員工。

台北市勞動局勞動基準科科長黃毓銘表示，叫車通的模式和Uber很像，司機是屬於承攬性質，並不適用《勞動基準法》，而是《民法》範疇，此非台北市勞動局管轄。

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核稿編輯：楊之瑜