德國鐵路品質下滑大誤點，「官僚政治」惹的禍

文：Dominik Lauck，德國《今日新聞》

譯：觀念座標

在日本、中國、和台灣，高速鐵路都可維持99％的準點率——誤差值在一分鐘之內。但是，德國鐵路的準點率，就算將誤差值放寬到六分鐘之內，準點率也不到79％。儘管德鐵公司多次表示要提升品質和準點率，多年來依舊沒有效果，問題仍一年延宕一年。

泛鐵乘客聯盟榮譽主席拿曼（Karl-Peter Naumann）認為，最大的徵結在於「政治」，過去多年德鐵厲行撙節。層層的官僚體制，讓投資成為對耐心的考驗；老舊車箱的故障率高，維修費用也因此較高。

此外，德鐵的備用火車嚴重不足。一旦有許多高速鐵路火車同時進廠維修，就會面臨班次取消的狀況。

德鐵所面臨的問題，也來自內部——例如工程進度整合。同一路段的鐵路整備和線路工作常常無法整合，使得一個路段需要進行兩次的隔離，才能進行整備工作。

關於改善德鐵品質的「政治」議題，綠黨鐵路建設工程的專家蓋斯特（Matthias Gastel）表示：「我們需要政府的決心。」他指出，過去25年間，政府投入大量資金在道路建設，而輕忽鐵路。對此說法，德國聯邦交通部提出反駁：在2017年，硬體建設投入了50億歐元，較前一年增加了9％，投入金額可望再增加。德國新上任的執政聯盟，在執政白皮書中也將改善德鐵作為施政內容。

他山之石，是否能為德鐵帶來示範？

瑞士鐵路可能是一個典範。瑞士鐵路在36年期就引進週期發車制（Clock-face scheduling）—固定發車頻率，讓乘客方便記憶發車的時間，也能整合轉車的月台，減少旅客轉車的不便。瑞士鐵路擁有歐洲最嚴格的準點計算時間：誤差值在三分鐘內，準點率為89％。

荷蘭鐵路也可以作為參考。全車都有無線網路，此外，火車遲到15分鐘，乘客即獲得補償，遲到一小時的話，則會全額補償。荷蘭鐵路的準點率是91％。

日本的新幹線被德國媒體譽為是「全世界最好的鐵路。」嚴格的準點率計算是誤差五秒。此外，當新幹線進入終點站時，都會有一組專業打掃人員在終點站等候，用七分鐘以內的時間，將新幹線打掃乾淨。

中國的復興號，以每小時350公里的時速往返北京和上海。北京交通大學的鐵路專家Zhao Jiang解釋到：「在經濟效益上其實沒什麼意義；但是政治上需要這麼做。」

至於德國鐵路，從過去幾年的資料看來，仍是困難重重。德國鐵路目前仍是歐洲鐵路的車尾，龐大的債務是德鐵改革的沉疴。

文章來源：Warum ist die Bahn woanders besser?（tagesschau.de）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

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