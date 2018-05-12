當壽司遇上葡萄酒：五個震撼味蕾的日式餐酒搭配

好的餐酒搭配帶你上天堂，壞的餐酒搭配卻很有可能讓你反胃！但只要掌握葡萄酒搭餐的核心概念，讓餐酒之間的風味相輔相成，絕對能成就一番令人驚豔的滋味！在和大家介紹超強的壽司與葡萄酒搭餐組合之前，就讓我們先來看看破解餐酒密碼吧！

葡萄酒搭餐不踩雷的秘訣

秘訣一：紅酒搭紅肉，白酒搭白肉

雖然說這樣的搭配方式太過武斷，但對剛接觸餐酒概念的初學者來說，確實是相當實用的法則。由於紅酒的單寧較明顯，所以搭配油脂較多的紅肉，能達到去油解膩、平衡口感的效果。相反的，白酒單寧感非常低，口感也相對紅酒清爽，因此適合搭配油脂較少的白肉、帶有鮮味的海鮮料理。

秘訣二：帶殼海鮮搭配沒有過桶的白酒

前面提到，白酒搭白肉，儘管如此，卻不是所有的白酒都適合各式白肉、海鮮料理。以海鮮來說，帶殼海鮮通常會有一種礦石氣息，假如和過桶後的白酒搭配，味道會變得相當恐怖，因為過桶白酒大多具有奶油香氣，口感也比較圓厚飽滿，只會讓食物與酒更加衝突。

秘訣三：酒款的味覺口感要比食物強烈

這句話的意思是指，不管酒是要和酸的、甜的食物搭配，酒本身的酸度與甜度都必須比料理更加明顯。這就好比，當你先吃了蓮霧再吃芭樂，多半感受不到芭樂的甜味，反倒會變得苦澀。那麼鹹與辣怎麼辦呢？通常會建議鹹的料理搭配單寧重的紅酒，辣味食物則和氣泡酒搭配。

葡萄酒與握壽司的搭餐關鍵

避免高單寧紅酒：建議挑選黑皮諾（Pinot Noir）、加美（Gammay）等品種。 沒過桶或低桶味：橡木桶會釋放單寧至酒液裡。 具備一定酸度：較為輕巧俐落，比較能和鮮魚、帶殼海鮮達到口感平衡。 選擇酒精濃度較低的酒：通常酒精濃度高，甜度也相對較高。

葡萄酒和握壽司的完美組合

Albariño x 炸蝦天婦羅

Albariño是西班牙的特有品種，具有檸檬、柑橘、杏桃、蘋果 ... 等多樣的清新香氣，酸度適中爽脆，並帶有些微礦物氣息，經常被國際酒評家喻為「平易近人的Riesling」。由於Albariño的酸度夠鮮明，所以能完美襯托海鮮料理的鮮味。

Prosecco x 扇貝握壽司

Prosecco氣泡酒來自於義大利東北部的Veneto省，同時也是義大利非常重要的氣泡酒種之一。具有迷人的鮮果香氣，如：柑橘、梨子、蜜桃、檸檬等，有時還會有些許白花、烤土司香氣。當擁有清新果香和綿密氣泡的Prosecco和扇貝搭在一塊時，更能突顯扇貝本身鮮甜、柔軟口感。此外，扇貝料理有時會加入奶油或是辣醬，而這兩種調理方式，都能以Prosecco輕鬆收服！

Pinot Noir x 鮭魚握握壽司

強烈的櫻桃、草莓與紅色漿果氣息，以及柔和細膩的質感、輕巧的單寧風味，是Pinot Noir的招牌特色。而正因為單寧較不突出，因此格外適合與帶有些許油脂感的鮭魚搭配，不過必須留意的是，建議選擇「新世界」的黑皮諾和握壽司搭配，因為舊世界的黑皮諾多半帶有蕈菇、皮革氣息，若是和壽司一起品嚐，食物和酒的味道只會變得古怪。

Riesling x 辣味金槍魚握壽司

Riesling是少數非常適合搭配東方料理的酒款，且在白酒之中，屬於酸度比較突出、喝起來極為俐落的品種；香氣方面則是以檸檬為主調的熱帶果香。正因為擁有顯著的酸度，所以非常適合與辣味料理搭配，甚至能淡化辣味帶來的刺激性口感。

Gewürztraminer x 鰻魚握壽司

Gewürztraminer有著荔枝、桃子、哈密瓜果香，以及淡淡的玫瑰花香。由於這個品種原本甜度就較高且多汁，而鰻魚則通常以照燒方式調理，因此帶有些微甜味，兩者同時享用，可說是相輔相成的絕佳組合！

看完這篇葡萄酒與壽司的餐酒搭配後，大家是不是也驚訝葡萄酒竟然也能與東方料理完美融合呢？這個夏天，在享受美味的冷盤壽司之餘，不妨試著搭配葡萄酒，來場味蕾的升級饗宴吧！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航