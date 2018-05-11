墨爾本維多利亞國美館三年展：歷史吐出的骨頭

文：Zoe Teng

可被觸碰的內側

走進維多利亞國立美術館（NGV）的二樓，18世紀的人物肖像在精緻的畫框裡閃爍著歐洲昔日的榮耀，整齊陳列在牆上俯視地上的群眾。曾經，美是如此偏執；美的保存不能沒有假髮與蕾絲的粉墨，如權力所捏製的歷史濾鏡，將過於複雜的世界簡化為束之高閣的柔和凝視，讓人無從摸透、也難以推翻。對沒有預期的參觀者來說，沿著布爾喬亞的視線進入此展館，與地上那一百顆與人高度相當的巨大頭骨相遇，也許是難以理解的衝擊體驗。

如果藝術實踐是一種「精神獨立於轉瞬即逝的肉體」的嘗試想像，在人類的歷史中，藝術究竟是原地踏步，還是自成宇宙？藝術曾是神性的、浪漫的；幾世紀前浸染在這種光輝裡的肖像與風景，如標本般一塵不染地懸掛在今日的藝術殿堂，受眾人仰望。在藝術裡，人找到克服死亡的象徵手法與激情；我們在藝術中看見自己 — 卻無法過近的檢視自我的侷限，個體的死亡。

死亡作為平庸的普遍事實之一，將人沈沒在群體的海洋，所有奇蹟似的征伐與探險，終將回歸死亡的一視同仁。從18世紀展館走進Mass的骨骸之間，有如一首工整悅耳的古典樂，突然變成已消音的吶喊，驅散了企圖藉由粉飾與推砌和諧永遠留存人間的鬼魂。Memento mori（勿忘你終有一死）的提醒從宗教時代帶有警戒性的安全距離，轉化為互動式的空間場域 — 一種可被觸碰的「內側」；翻轉出土的並非生命的反面，而是生命本身的一部份。那些空洞的眼窩回望自身，不成比例地檢視著人的渺小。

房間裡的大象

Mass作為雕塑與裝置作品，一方面以合乎解剖的「事實」狀態，無關美醜地呈現在眾人眼前，另一方面推翻比例尺，將人體最具價值的部位膨脹至全身大小，而獨立存在，符合了人腦意識中的「自我」作為唯一「存在」主體的認知矛盾。

Mass的幽默群眾最能領會；參觀者可以與頭骨合照、用肢體與表情設計畫面的情境，將死亡的代表象徵轉化為社會性的流行語言，可供參照、娛樂的視覺圖像。讓超越理解範圍的自然世界，與更複雜、原始的感官情緒，由大眾化的敘事（Narrative）承接。眾多無臉、無名的頭骨，就算每具都有著細微的差異，強烈反映著人作為活著的重要參照—外表與地位；無論是18世紀華而不實的貴族肖像，或今天忙著拍照打卡的群眾，都與Mass呈現耐人尋味的對應連結。

每個在頭骨中看見部分自我的人，也許都能感到一種超現實的重聚；藉由貼近無意識、無生命的集體狀態，人得以重新檢視個體性，與個體性的價值。

意識、思考與想像，在這些虛構的空殼中永遠被排除，自我與個體性也不復存在，使這些頭骨異化為純粹的象徵，無比熟悉又難以親近。於是Mass在與觀者的對話中，使「房間裡的大象」（Elephant in the room）——大多數人從未意識到的主體矛盾浮出水面，開啟新的感知層次。

消失的群眾

在任何歷史濾鏡下，歷史事實從未被完全根除。而群眾，相對於奮力自我塑形，使一個有形有名的個人「實體」進駐歷史的少數，也並非完全被時間的洪流洗刷殆盡。柬埔寨的萬人塚刑場，與巴黎地下墓穴啟發了Ron Mueck關於「群眾」靈感，那些固執不願腐朽的頭骨，仍試圖與活人對話：究竟真正消失的群眾，是死去的少數，還是遺忘的多數？

了解藝術家的創作動機，走在Mass之中，只感到人的命運有如眼前倒模複製的雕塑，一再灌入歷史，最後堆積成山，卻只能在一個美術館的狹小空間，以「替身」的姿態呈現。走過戰亂與瘟疫，人性的試煉似乎已在西方文明的和平中告一段落，然而澳洲的移民與難民歷史，仍在豐盈富足的表面之下延續著。

相對於20世紀前的西方，死亡、瘋狂、罪惡都是真人秀的極致，在公眾廣場行刑、開放民眾參觀的瘋人院，群眾的目光深深被這些反面而禁忌的題目吸引。大多時候，群眾的觀看方式也決定著社會的接納或排除。來到現代的澳洲，人複雜的道德價值系統已不再允許公然展示他者的苦難，然而群眾有意或無意的「不見」，是否也成為將這個美麗新世界的灰塵掃到地毯下，或棄置於外島自生自滅的幫兇？

心理學家保羅．斯洛維奇（Paul Slovic）的理論指出，人的道德本能存在一種天生的缺陷——「大屠殺忽略」（Genocide neglect）。當人決定幫助他者，也許是孤苦無依的兒童，人傾向幫助「一位」兒童；當提供受試者兩位、三位或更多需要幫助的兒童，人的同情心逐漸遞減，而非增長。

當面對影響人數眾多的大規模災禍，如戰爭或種族清洗，人心理上無法產生面對單一「可辨識」個體的善意情緒。群體的匿名性，在無生命的世界以另一種姿態挑戰人的道德盲點；而大量佔據公共空間的Mass，則已除下血腥的外皮，以潔白、和平的木馬，默然進駐都會中心與群眾交手。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航