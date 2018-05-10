澳洲政府要學生畫出「自己的文化」，卻為了「一中」把台灣國旗塗掉

澳洲昆士蘭省（Queensland）的羅坎普頓區（Rockhampton）近日為了準備三年一度「澳洲牛肉博覽會」，邀請學生彩繪裝置藝術，其中，兩名台灣學生彩繪的我國國旗，竟遭區政府塗掉，區政府說明是為了堅守「一個中國」立場。學生家長憤怒表示，「雕像上有巴西國旗、日本國旗，卻只有台灣國旗被塗掉。」

《澳洲廣播公司新聞網》報導，澳洲昆士蘭省羅坎普頓區5月6日～12日舉行三年一度的「澳洲牛肉博覽會」，為了迎接蜂擁而來的遊客，當地政府邀集各校學生彩繪六座裝置藝術公牛雕像，表達澳洲文化的多元性。

北羅坎普頓高中（North Rockhampton High School）兩名台灣裔的學生謝俊（Amber Jun Xie，音譯）和謝露庭（Lu Ting Xie，音譯）也受邀彩繪公牛雕像，兩人在其中一頭公牛雕像上，畫了兩面鱸魚形狀的我國國旗，並寫上「台灣」兩字。

公牛雕像4月29日開始被放置在展示區，但隔天就被區政府收走，再放回時，兩名台灣學生彩繪的國旗都被藍色顏料覆蓋掉，而公牛前的匾額還寫著「這頭公牛代表羅克漢普頓地區的文化多樣性」。

而後，羅坎普頓地區政務會承認抹掉國旗，政務會旗下的「前進羅坎普頓」（Advance Rockhampton）總經理柯藍（Tony Cullen）表示：「為了和澳洲政府共同遵循『一個中國』原則，政務會旗下『前進羅坎普頓』部門決定變動奎伊街（Quay Street）上一頭公牛塑像上的彩繪。」

近年來，中國已成為澳洲牛肉最大的出口國之一。 柯藍說道：「 我們高度重視與所有國際貿易夥伴的關係，也非常珍惜他們為 羅坎普頓地區提供 的機會。」並強調他們在塗掉國旗前已經先通知學校。

學生父母憤怒：「中國代表會因為兩個魚形狀的國旗就生氣？」

這兩名學生來自同一個家庭，他們的父母也對這件事表示憤怒，父親唐寧（Lawrence Downing）為孩子打抱不平：「公牛雕像上可以留下巴西國旗、日本國旗，卻只有台灣國旗被塗掉。」唐寧怒斥，「不要告訴我，中國代表會因為兩個魚形狀的中華民國國旗就生氣，中國人如果想花錢，自然就會花錢。」

母親陳艾美（Amy Chen，音譯）則說，她的孩子因為政務會塗掉中華民國國旗的決定，感到「非常傷心且失望」。她說，澳洲是自由國家，孩子不懂為何不能公開展示自己的文化。

中美貿易戰後，澳洲更積極向中國出口牛肉

《澳華財經在線》報導， 中國是澳洲重要的 冷藏 牛肉出口國，2017年，中國從澳洲進口的 冷藏 牛肉約佔中國總進口量的九成。根據澳洲肉類畜牧協會（MLA）的報告，2017年，澳洲出口到整個海外市場的 冷藏 牛肉平均價格是每公斤10.69澳元，但出口到中國的卻是每公斤12.94澳元，高出21%。

4月4日，中國才宣布將對 美國106項進口商品課徵25%的關稅，其中也包含冷藏牛肉、冷凍牛肉等七個與牛肉相關的項目，排除了美國這個重要的競爭對手，澳洲牛肉產業將更有機會搶佔中國市場。

綜合《新唐人》2015年報導和「維基百科」介紹，澳洲是世界第三大牛肉出口國，昆士蘭是澳洲牛肉生產中心。而羅坎普頓是昆蘭州中部的區域中心，自詡為「牛肉之都」，每三年就會舉辦一次「牛肉博覽會」。

外交部：中國這樣只會引起台灣人民的憤怒

（中央社）外交部發言人李憲章今（10）日說，表示，旅居澳洲的台灣學童參加活動時在牛隻塑像上彩繪中華民國國旗，因中國人士抗議遭塗銷；駐處已於第一時間掌握相關訊息，也已陸續進洽澳洲官方及活動主辦單位了解詳情，促珍視台澳共享的自由民主、尊重多元文化價值，「勿讓特定政治意見干涉文化活動」。

他說，中國政府與特定人士近來無所不用其極打壓台灣國際空間，繼施壓國際航空公司網頁不得將台灣列為國家後，現更染指純文化性活動，打壓對象甚至擴及孩童，「相關作為只會引起台灣人民的憤怒，無助兩岸關係的正向發展」。

李憲章表示，外交部及駐外館處將持續堅定捍衛國家主權及國民在海外權益決心，「並積極促請國際社會瞭解並尊重我國主權獨立之事實」。

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