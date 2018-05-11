震撼金融圈的「寶佳案」，金管會hold得住嗎？

文：劉育民（民營金控法務）

金管會5月8日預告，《銀行法》部分條文修正案會將「金金分離」原則正式入法，此舉必將影響金融市場即將到來的董事會選舉。修法之後，若違反金金分離原則，將處以最高1000萬元罰鍰。且金管會不排除祭出第61-1條「帝王條款」，以有礙銀行健全經營之虞，直接解除董監事職務。此外其他懲罰上限也提高。這次修法又被稱為「寶佳條款」，正是為了規範財團插旗金融業，維持金融安定性。然而這與「寶佳」有什麼關係？

野心蓬勃的寶佳，實力雄厚的金主們

「寶佳」指的是近來震撼金融圈的寶佳建設集團，從2016年就收購三信銀、中信金、玉山金、新光金、台新金、永豐金與華票股份，其中台新金與永豐金持股更是高達9%，擁有問鼎董事席次的實力。但此舉卻引發金融市場的騷動，尤其是被盯上的台新、永豐兩家金控的公司派更是惴惴不安。

寶佳買入台新金、永豐金9%股份，自然是為了進入董事會，但是為了規避「大股東適格性審查」的10%門檻，寶佳集團採用迂迴戰術購入逼近但不超過10%的股份。等待董事會選戰時，再與戰友聯手出擊。寶佳林家宏的戰友有誰呢？就是國寶集團董事長朱國榮、樺福遠航集團董事長張綱維。

這幾位金主早在去年的三信商銀改選中合作，展現出龐大資產與控股能力，並拿下五席董事。但是張綱維的這場戰役並不光彩，因為張綱維實際上是以4％持股，加上7家轉投資公司徵求委託書的方式拿下董事席次。此舉規避了「大股東適格性審查」，對於金融秩序的穩定已經不只是隱憂，而是直接的威脅。

至於朱國榮與林家宏的緊密關係，則可以從他們的手下大將說起。寶佳資產管理執行長唐楚烈、朱國榮賞識的龍邦國際興業財務部協理唐浩天，兩個人是親戚，唐浩天是唐楚烈的姪子。而且唐楚烈的背景，是受陳冲一路提拔的公股銀行高層，曾任合庫證券董事長與彰銀總經理。

金融圈複雜佈局背後牽動的黨政高層

只要稍微對國內金融業風暴有瞭解的讀者，應該都耳聞過「台新彰銀案」這一個重大國內金控併購爭議。台新金與彰銀的糾葛至今未決，而寶佳聘用唐楚烈壓陣，也是為了對決唐在彰銀時代交手過的勁敵台新金。

細究唐楚烈的公股銀行背景，更會發現前行政院長陳冲也在這些金融佈局中著力甚深。陳冲現在正任職「新世代金融基金會」董事長，「新世代金融基金會」正是由建築業龍頭的寶佳集團出資，基金會內多是以陳沖為核心的前朝金融官員。透過他們的金融專業與人脈，不斷地從產業界角度遊說金融政策

此外，在顧立雄喊出「金金分離」以後，立法院內也出現了國民黨立委的反彈與施壓。曾銘宗、賴士葆、費鴻泰三位國民黨財經立委狂轟金管會主委顧立雄，費鴻泰在3月26日質詢時還舉台新彰銀案為例，質疑顧立雄是要幫助台新金控取得彰銀經營權。但即使國民黨立委們擺出架勢捍衛公股，拒絕顧立雄的「金金分離」政策，實際上也不會是捍衛公股，而是為了守護國民黨長年執政下建立的財金幫「政商共生模式」。

Photo Credit: Reuters/達志影像 前行政院院長陳冲

陳冲底下的合庫幫就是公股高層小圈圈的一個例證，除了陳冲自己出任寶佳出資的「新世代金融基金會」董事長，幾個月前在慶富案落馬的前合庫金董事長廖燦昌，過去也是吳敦義跟前的紅人。

唐楚烈從合庫證券董事長卸任後，轉任的彰銀內部高層也是自成小圈圈。現在的彰銀董事長張明道在上任以來連年發生十億以上虧損，卻在慶富案受到財政部輕放得以全身而退，更透過操作呆帳提列的手法，使慶富案的虧損不傷及彰銀百億營收的財報。

金管會應嚴守「金金分離」與「產金分離」的底線

前面扼要說明了寶佳林家宏、國寶朱國榮、樺福張綱維的金融實力與股權合作，以及國民黨黨政高層、公股銀行高層如何互相交織成綿密的共生網絡。但筆者也不是要反對任何人投資，而是要強調投資必須遵守規範，不要規避審查。金融圈一旦失序，對社會的傷害都是難以估量的。

金融監理不可能縱放財團規避「大股東適格性審查」，必須針對實質關係人去做規範。何況過去幾年之中，台灣已經發生過多起違反關係人交易的事件，例如永豐金何壽川父子與遠雄集團趙藤雄父子，將旗下金融事業的存保款項挪到私人口袋內；或者如前面提到的朱國榮在2014年爆出利用國寶人壽資金炒作龍邦建設股價，這些都是惡例。

如果金管會不能實質審查這些大股東，那台灣金融秩序將會蕩然無存。故此，金管會應嚴守「金金分離」與「產金分離」的金融監理底線，並且好好把握這次的修法機會調整台灣的法規標準，才能夠保障大眾的資產安全，以及促進金融產業的健全運作。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航