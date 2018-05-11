北京「第四使館區」，某種平行宇宙的天母使館區？

文：徐和謙

多明尼加與台北斷交，與北京建交一事雖已過去，餘波仍在蕩漾。剩餘的19個開設在台北的大使館，未來幾年，會不會繼續搬離？如果搬離，其遷館的速率、順序又會是怎麽樣的？

多年來，在北京市東郊的東五環外，已經預留了一塊三點多平方公里的地，打算作為「第四使館區」。2015年的檔案照顯示，這塊位於朝陽區東壩鄉三岔河村的初級工業區，仍然維持著以工廠倉庫加上小服務業為主的華北鄉村典型模樣。從2017年開始拆遷後，近日往現地再一探勘，發現除了留下樹木以外和極少量如村委會等建築外，其他所有的倉庫、餐廳、工廠，基本已經全部拆光，地都騰出來了。

按照朝陽區公布的土地用地細部規劃圖，可以看到這塊位在壩河以北、機場第二高速以西的預留地裡，被內部道路劃成了16個單元地塊；也就是說，預計可以安排16家獨門獨院的各國大使館或大使官邸。

這個數字，和目前仍在台灣的大使館總數相差不遠。當然，這並不是說「第四使館區」的保留地，就是中國為了專門用來收割所有台方僅存的友邦而準備的。畢竟，也不是所有國家都有能力或意願在北京單獨圈出一塊地來建館，許多中小型或微型國家都選擇不這麽做，而是在亮馬橋、塔園、齊家樓、三里屯等地的外交公寓裡租一間大公寓，也就可以開始運作了。北京最新的一家大使館——巴拿馬駐中華人民共和國大使館，目前就先設在塔園外交公寓裡。

在北京，目前有三片使館區，三大使館區的國家分布依次按順序，由南向北推進。

第一使館區位於長安街東沿的建國路以北、東二環以東，主要以從50年代到70年代建交的東歐及亞洲的（原/現）社會主義國家為主，輔以若干民族主義國家及建交較早的西歐國家。而西半球的古巴使館、占地面積頗大的北韓使館也設在這。一些國家拆分後，如捷克斯洛伐克解體後，原本的大使館也一分為二，各開一個門，兩國各占一棟樓，算是和平分家。唯一的例外是前蘇聯、現在的俄羅斯聯邦使館，他們在二環以內、也就是老北京城的東北角占了一大塊，包括使館主樓、宿舍樓、教堂等等一應俱全，也是北京面積最廣的外國大使館，但除了俄羅斯以外的其他國家都只得另謀他途，不能在這個大院裡各劃一塊飛地。

第二使館區位於三里屯，具體位置在工體北路以北、東三環以西，這裡分布著不少北京加入聯合國前後建交的國家以及聯合國多個機構的大院，例如兒基會、西班牙、丹麥、比利時、義大利、加拿大、德國，以及一眾非洲和拉美國家，包括阿根廷、墨西哥、馬利、利比亞等。三里屯一度盛行的酒吧街，也與西方外交官的涌入有關。但隨著近兩年的大力彈壓，酒吧街韻味漸失，街邊賣雪茄的、盜版碟的、烤魷魚的、莫吉托酒小攤皆被清出，僅剩一些俗不可耐的酒廊或過於昂貴華而不實的餐廳。

第三使館區則位於亮馬河畔，地理位置上分散的比較開，從東三環以東到東四環以西零星散布，入駐的一來是80至90年代後才建交新朋友，包括韓國、以色列、馬來西亞、汶萊等等，也有一些是建交不晚但原本的土地和樓宇不敷使用，所以搬遷到此者。例如美國使館、法國使館、日本使館，皆屬此例。又由於日本外交官駐華者眾、又好交游開拓，在亮馬河畔的麥子店街（俗名好運街）甚至形成了一片以日本居酒屋為主的飲食街。據聞，其中又以幹山壽司最得日本人肯定。

至於北京城內真正最早的使館區——東交民巷、台基廠大街一帶，目前未有任何外國機構駐紮，全由中方機構，如中國人民對外友協、中國國際問題研究院、最高人民法院、北京市警察博物館、北京市政府等分占。不過，隨著通州新辦公區建成，北京市政府又將東遷，遷至那個傳統上其實不屬北京城的通縣去了。

而第四使館區目前距離主城較遠，由此處行車至中國外交部，不堵的話大約也得花費45分鐘甚至60分鐘。行至天安門、人民大會堂出席國務活動，除非動用交管，否則亦須類似時長。從現在看起，這片第四使館區雖然已經把地騰出來了，但要真正投入使用，還得等進城能夠直通四環的兩條新路——東風北路及亮馬河北路修竣，這塊地才有實際上作為外交使團駐地的可用性。

如果駐在台灣的館處率皆北遷，那麽東壩北郊這片地方，豈不成了某種平行宇宙中的天母使館區嗎？沿壩河而行，在元代由郭守敬所修的這條壩河（古名阜通河），乍看起來其規模、景緻還真有點天母磺溪的意思。

算算時間，朝陽區政府「十三五規劃」中宣稱要修好這兩路的期限，是2020年底前。屆時，通往這片地區的北京地鐵三號線（蘇聯專家規劃於50年代，後因中蘇交惡、蘇聯專家撤走而延宕至今）也將通車。其時，兩岸關係又不知道會伊於何地。

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