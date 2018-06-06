投資如何克服經濟循環週期？先認識所謂的「 美林時鐘理論」

文：黃琛為

本篇文章知識點：

美林時鐘理論是什麼？

了解美林時鐘理論後，擁有資產配置的能力

透過實際案例分析了解資產配置的重要性

這篇文章主要在講景氣循環不同階段最適合的投資工具，特別適合在中國與美國大打貿易戰，對經濟影響造成具波動的時候閱讀。最近美國與中國大打貿易戰，是真是假不知道，但卻對股票、基金等商品造成了巨大波動，我們要如何面對這種波動呢？

美林時鐘將經濟周期分為衰退、復甦、過熱、滯脹四個階段，每個階段都對應著表現較好某類資產。我們可以參照美林時鐘跟隨經濟變化，順勢而為來投資。

圖片來源：作者提供 來源：華爾街見聞

美林時鐘是一個高度抽象的宏觀經濟模型，它主要通過兩個方面來判斷不同的經濟環境：

一、看經濟增長水平：如果經濟逐漸恢覆而且不斷變好，意味著企業開始有更多盈利，錢越賺越多。相應的，有了業績支撐，企業股票也就逐漸有不錯的收益。常見的關注經濟增長的宏觀指標：包括GDP（國內生產總值）、PMI（采購經理指數）、工業增長值

二、看通貨膨脹水平：通貨膨脹是反映物價水平的指標。如果物價不斷升高，也意味著商品價格正在上漲。而物價上升的同時，意味著央行可能開始加息，來防止經濟快速膨脹。債券價格可能會下跌。你可以參考CPI（居民消費價格指數）、PPI（生產價格指數）等物價相關指標，來輔助判斷通脹增長情況。

把這兩個指標結合在一起，我們就能得到美林時鐘的投資方法：

衰退期，「經濟下行，通脹下行」：此時經濟逐漸下行，央行一般會選擇降息來刺激經濟。債券等債權類產品有著不錯的表現。 復甦期，「經濟上行，通脹下行」：經濟逐漸恢覆，企業經營有所改善，股票類資產收益逐漸升高。 過熱期，「經濟上行，通脹上行」：經濟增長過熱，通貨膨脹上升。央行一般會選擇加息給經濟降降溫。此時債券表現較差，而此時因為通脹後貨幣貶值更厲害，握著商品實物反而抗通脹，商品類資產更有優勢。 滯脹期，「經濟下行，通脹上行」：經濟增長緩慢，甚至出現下行趨勢，企業盈利受損。股票、債券、商品表現都不太好。此時現金類資產是比較好的投資品。

有興趣深入了解的同學，可以看看這份論文。

完整的經濟指標能在付費網站CEIC找到，華爾街見聞也有簡易版的讓大家參考，可以依照國家來分析：

圖片來源：作者提供

這個網站也有簡易的經濟週期分析表。

1、在衰退中，GDP增長緩慢：產能過剩和大宗商品價格下跌使得通脹率也較低。利潤微弱，實際收益率下降。收益率曲線向下移動並陡峭，因為央行會降低短期利率，試圖使經濟回到其可持續增長道路。此時，債券是最好的投資配置。

2、在復甦中，經濟增長開始加速：在復甦中，寬鬆的政策逐步開始奏效，經濟增長開始加速。然而，通貨膨脹繼續下降，因為多餘的產能還沒有完全被利用起來，周期性生產力的增長強勁，利潤也開始邊際修覆。中央銀行仍然保持政策鬆動，債券收益率曲線仍在較低位置。此時，最宜投資股票。

3、在經濟過熱中，通貨膨脹上升：在經濟過熱中，生產率增長放緩，產能受限，通貨膨脹上升。中央銀行加息使過熱的經濟回到可持續增長路徑。GDP增長仍保持在較高水平。債券表現較差，因為收益率曲線向上移動合併平坦化。股票回報如何取決於利潤增長導致估值上升和利率上升導致的估值下降兩方面。此時，大宗商品表現最好。

4、在滯脹中，通脹率持續上升：在滯脹中，GDP增長率低於潛在經濟增長，但是通貨膨脹率持續上升（通常部分來自於石油價格沖擊等）。生產力下降，工資、價格螺旋式上升，公司提高價格以保護其利潤邊際。只有急速上升的失業率可以打破這種惡性循環。通脹太高，央行也不願意放鬆貨幣政策，債券表現較差。股票由於企業利潤糟糕，表現也很差。此時，現金是最好的投資資產。

我將論文對美林時鐘的敘述做了整理，見下圖：

圖片來源：作者提供

Ⅰ衰退：債券>現金>大宗商品；股票>大宗商品

Ⅱ覆蘇：股票>債券>現金>大宗商品

Ⅲ過熱：大宗商品>股票>現金／債券

Ⅳ滯脹：現金>債券>大宗商品／股票

實際案例：理論歸理論，美林時鐘到底有沒有用？

有了美林時鐘的幫助，我們能更好的對資產做出配置，接下來，我根據美林時鐘理論做出了一個資產組合方案，讓我們看看他的表現如何。

以下是我做出的資產配置，為了避嫌，所以我以美國的理財商品來舉例。

ALL－in方案A（只投資股票，美國股票40％、歐洲股票30％、亞洲股票30％）

圖片來源：作者提供

美林時鐘配置－方案B（分散投資，美國股票30％、公司債30％、短期國債、黃金、原物料各10％）

圖片來源：作者提供

比較時間從2007年開始投資，計算到2017年的結果看看會如何：

圖片來源：作者提供 紅線：美林時鐘方案B；藍線：ALLin方案A

可以看出，方案B（美林時鐘配置）的營利在這十年間大概率的跑贏方案A（指投資股票），在2008－2009金融大海嘯時，跌幅也比方案A少很多，下圖是兩個方案的分析圖，方案A最大回撤率是53％（本金最慘虧到剩53％），相較之下，方案B的回撤率只有22％，方案B的回撤率不但低很多，而且營利也大幅跑贏了方案A。

圖片來源：作者提供

我根據這個理論設計出了相應的投資策略，但不得不說美林投資時鐘定並不是百應百靈，也會出現走不準的情況，而且在實際投資中，判斷時機是非常難的，專業人士都很難做出正確的方向判斷。利用這個方法來投資，操作難度可想而知。

在這裡，我給大家介紹一種簡單的動態平衡方法，可以幫助我們自動跟隨經濟週期調整，他就是在開始就固定好各資產的配置比例，每運行一段時間，定期調整到最初的比例狀態，簡單理解的就是多退少補。根據經濟周期理論，我們能發現投資品的價格波動往往也只有一定的周期性；比如說像股票債券漲的投資品，長到一定程度就會下跌，跌到一定程度的就會上漲，不斷循環往覆。

動態平衡的意思是，在初始投資時，每個版塊做均等配置，比如說我們投資五支基金，每支基金可投入資金的百分之20，投資在純債債券、滬深300ETF、中証500ETF、柏時標普500ETF和國泰納斯達克100上，一年之後這5支基金有漲有跌，有些基金佔的本金可能超過了原本設定的20％，這時候我們做一次動態平衡，把每個板塊的投資金額配比重新調回到20％，就是所謂的動態平衡。

利用組合的不相關性，解決了空間維度上資產組合配制，我們在債券和股票之間做了大量配置，並在權益類的基金做出了進一步更細膩的安排：我們建議將投資部分分成大公司和小公司兩部分，而在地域上，A股和美股之間進行了分散，而且我們選擇的都是大指數的指數基金，以被動投資為主。其次，組合利用動態平衡的方法解決了時間維度上買賣時機點的難題，每年一次的動態平衡會對組合產生哪些影響呢？

不相關性：利用產品之間風險的負相關性來抵銷風險，例如同時購買美金與黃金，兩著的走勢大概率唯一漲一跌，有著高度的不相關性。

我們賣掉了那些在過去一年漲勢很好的基金，然後補充了那些去年表現不佳的基金，這兩個動作其實幫我們被動的完成了兩個目的，首先是止盈，再來是逢低買入，有了動態平衡這個動作，我們就不用擔心止盈止損的問題了。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航