無國界的潮流魅力，5個接軌國際的韓國設計品牌

文字：Ariel Lin、Ray Lee

#Brand 01：JUUN.J

以寬大輪廓和街頭文化為設計主軸，多次走上巴黎男裝周的設計品牌JUUN.J，擁有Rihanna及G-dragon等著名粉絲。設計師鄭旭俊擅長服裝重新解構，創造嶄新的時裝面貌，在相對保守的韓國社會迅速獲得矚目。

不僅在服裝輪廓與布料選擇上獨具慧眼，JUUN.J品牌亦深受韓國軍事文化影響。不論是在男裝或女裝，總能將軍裝與街頭時尚做出令人驚喜的結合，成為時裝周的一大看點。韓星G-dragon和太陽皆是品牌支持者。

#Brand 02：Wooyoungmi

設計師Wooyoungmi以女性的角度創立男裝品牌，致力打造前衛與優雅並存的男性時裝。自從在巴黎時裝周發表設計後，WooYoungmi的作品深獲好評，甚至曾與英國百貨Selfridges合作，與五位倫敦設計師共同翻玩創作品牌Coat No.51，備受矚目。

在女兒Katie Chung加入品牌後，WooYoungmi時常與藝術家合作，例如古巴裔美籍藝術家Guerra de la Paz，以及澳洲藝術家Clemens Krauss，並釋出令人耳目一新的品牌廣告。WooYoungmi的作品精華在於剪裁，率性俐落的服裝輪廓，優雅線條中又夾雜著個性細節。

#Brand 03：Blindness

Blindness曾經入圍LVMH設計大獎，在每季首爾時裝周中成為備受媒體與國際買家關注的時裝品牌之一。設計師Shin Kyu Yong與Ji Sun致力打破男女裝界線，打造一個無性別限制的時裝王國。而Blindness的男裝作品中也能看見珍珠、蕾絲、以及網紗等時常出現於女裝的材質。

身處男性主義強烈的韓國，Shin Kyu Yong與Ji Sun並不想被大家對於男性的既定形象局限，他們創立Blindness，利用服裝展現男性陽剛與陰柔特質的完美共存。

#Brand 04：Pushbutton

Pushbutton在韓國深受明星喜愛，設計師Park Seung Gun在創立品牌之前也曾當過歌手。大膽用色以及玩味十足的剪裁，讓他在創立Pushbutton初期便獲得許多藝人支持。創造有趣的時裝是Pushbutton的設計宗旨，線條與服裝材質沒有限制，作品活力十足。

Park Seung Gun新穎的設計風格，被視為韓國時裝中的一套獨特美學，就連PUMA以及義大利知名選物店10CorsoComo都被它的魅力吸引，與Pushbutton共同合作推出聯名作品。

#Brand 05：Ordinary People

Ordinary People男裝線條前衛、剪裁俐落，品牌盡心於款式簡潔有力的高級男裝。設計師Jang Hyeong Cheol對布料相當講究，從服裝輪廓上便可看出設計師的別出心裁。

經典與新穎共存的Ordinary People更曾登上紐約時裝周和Pitti Uomo展出品牌作品。Jang Hyeong Cheol不斷地在經典服裝輪廓中創造新的可能，男性時裝也在他的創意之下，激發出許多令人眼睛為之一亮的嶄新元素。

本文由Harper's BAZAAR Taiwan報導，未經授權同意不得轉載。更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR》

延伸閱讀

責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷