超過70個國家將LGBT入罪，OutRight如何捍衛性少數的權益？

文：Alex Garner

譯：簡秀如

OutRight Action International不斷積極推動及捍衛全球的LGBT權益。我們有幸訪問到這個重要人權組織的執行長Jessica Stern，深入了解該組織如何努力促進全球LGBT族群的生活。

在持續進行的#DecriminalizeLGBT運動中，我們想報導像OutRight International這類組織，因為他們在現階段的努力非常重要。全球有超過70個國家將LGBT族群入罪，各國政府對LGBT族群的敵意日益加深，人們遭到逮捕、凌虐及殺害。為LGBT權益抗爭很困難，不過像OutRight的組織可以幫助我們成功。

Hornet：各國政府對LGBT族群的敵意日益加深，我們要如何對抗這股保守主義及反LGBT風潮的興起？

Jessica Stern：我們要政府為他們對待LGBT族群的暴虐行為負起全責。這意味著紀錄與報導，聆聽一般社運分子的心聲並提升他們的重要性，投入教育及媒體感性訴求廣告，以因應LGBT族群遭遇的故事及議題。更重要的是，我們要建立起一個國際體系，當有人遭到政府歧視、迫害或凌虐時，有辦法尋求正義及救濟。

Hornet：許多反LGBT法是根據男男性行為。在許多婚姻平權的好處被這種專注焦點消耗殆盡時，我們要如何讓它成為LGBT族群的全球優先議題？

Jessica Stern：婚姻平權占據了美國及幾個其他國家的大幅空間。在許多其他國家，他們的焦點要不是放在多元議題上，不然就是很久以前提過的同婚法，現在那些運動已找到了其他的關注議題。

同性性交除罪化及其他將LGBT族群入罪化的懲罰性法律，對許多其他國家的人來說是立法的優先議題。全球有超過70個國家依然將同性關係入罪，另有26個國家實施婚姻平權。然而，除了立法之外，優先議題是免除暴力，保障基本安全及自由。

Hornet：你認為居住在視同性戀為非法的國家的LGBT族群，他們的最佳選項是什麼？

Jessica Stern：每個國家執行典型的殖民時期反同性戀法的程度各異。在某些國家，人們經常遭到逮捕及勒索，並且不允許LGBT組織存在。另外在有些國家，人們不會遭到逮捕，LGBT組織可以公開運作。所以採取的策略要視當地狀況而定。

我們聽到越來越多世界各地打壓LGBT族群的事件，除了將同性關係入罪化的國家之外，在其他國家也時有所聞。在許多地方，LGBT必須謹慎行事，設法改變法律相當困難。無論在什麼情況下，LGBT族群應該設法找到支援及擁護團體，打造接受與理解的社群。

Hornet：你認為廢除這些法律的最佳策略為何？

Jessica Stern：我們見過同性戀法被政治決策或法庭案例推翻，例如貝里斯和印度（377款同性戀法首度被法庭裁決廢除，然後恢復，現正審查中）。

你要配合當地情況去找出最佳策略。無論是哪種策略都會需要具影響力的決策者、強大的法律辯護，以及真實的媒體報導。在法庭決定這些法律要維持或廢除時，提出強而有力的論據非常重要。在這種情況下，國際法學的影響力很大。

我們還要教育大眾。社會態度會影響法院及立法決策，假如社會的包容力較大，廢除這些法律的機會可能就比較高。

企業可以扮演的角色

Hornet：在號召改變反LGBT政策方面，企業機構扮演了什麼樣的角色？

Jessica Stern：有錢能使鬼推磨，所以當企業願意公開發言或透過政府表態，他們就能發揮影響力。聯合國最近發布企業的行為準則（Standards of Conduct） ，其中一項守則是企業應該在他們交易的地方推廣LGBT權益。

在那些組織和社運份子活動受限或不被看見的國家，企業的發聲尤其有幫助。當企業支持反LGBT政策，他們就能把這種觀點推廣給普羅大眾。他們對多元包容及保護LGBT員工的努力就是社會的最佳範例，也能發揮強大的影響力。

Hornet：妳從事這份工作是否受到哪些社運分子的啟發？

Jessica Stern：我每天從事這項工作時都深受啟發，而且對世界各地的LGBT族群是如何克服惡劣的環境，感到驚嘆不已。我們社群的復原力驚人。我的能量來自於世界各地的年輕社運份子在行動中勇敢地暢所欲言。他們以大無畏的精神為平權挺身而出，他們知道要如何以各種有創意的方式，包括網路在內，讓大家聽見他們的聲音。我希望這次運動在目前及下一代的領導之下，能順利成功。

Hornet：大家能採取哪些行動來支持LGBT社運分子推動除罪化？

Jessica Stern：全面投入！到LGBT非營利組織擔任志工，出席集會遊行，製作標語或聯絡你們的地方代表。任何能讓立法者明白大眾支持的行動都可以。還要聆聽那些需要把他們的遭遇說出來的人，盡你的力量去幫助大家能聽見他們的故事。

本文經Hornet授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航