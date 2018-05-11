不用App、網路、USB連接線，簡單步驟把Android手機投影到電腦

昨日在臉書上看到一位朋友的詢問（因為訊息權限是鎖朋友，所以我就不放上連結）：有沒有Android手機投影到電腦的方法是不需要安裝軟體、不需安裝App、不需接USB連接線、不需連上無線網路？

這個問題讓我也很想試試看，而後來我尚未嘗試前，就看到該訊息下另一位老師提供了有效的解答：

利用Windows 10內建的「投影到此電腦」功能即可。

這個功能從2016年開始，在Windows 10的Build 14328版本就開始內建，所以如果你使用Windows 10，現在這個時間點應該已經具備這個內建功能。另外要搭配的是幾乎所有Android手機都會支援的Miracast無線投影方式。

因為是Android與Windows 10內建的功能，於是可以達到不需額外安裝App，也不需接線，甚至也不需連上網路，設定還非常簡單（基本上可以說不需設定），就能完成Android手機無線投影畫面到Windows 10電腦。

這個方法的操作步驟非常簡單，不需設定下就能立刻使用。只有幾個前提要注意：

Windows 10電腦或筆電要「開啟無線網路功能」。（注意！開啟即可，不用真的連上網路，因為他利用的是Wi-Fi Direct直連的技術。同樣的Android端也不需要真的連上網路）

Windows 10電腦或筆電的顯示卡、網路卡要支援Miracast技術。（通常有支援，但如果你不確定，反正直接試試看就知道）

接下來，打開Windows 10內建的一個叫做「連線」的App（預設已經安裝，你可以在左下方搜尋按鈕，搜尋這個App名稱找到）。

這時候，如果你符合上述條件，就會看到無線連線已經就緒的提示。

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接著，打開你的Android手機，開啟手機上的Miracast投影功能。這裡因為每一台Android裝置對於這個功能有不同的名稱，所以你要找找看。

例如Galaxy S6手機上，只要下拉通知選單，在第二頁通知畫面裡會看到一個「Smart View」的功能（以前叫做Screen Mirroring），直接點擊開啟，就會偵測到附近那台Windows 10筆電，點擊鏡射螢幕即可完成。

就這麼簡單。

在不同Android手機上，這個功能會被叫做不同的名稱，有可能一樣出現在快捷通知選單，也有可能要進入手機的「設定」－「連線」（或「顯示」）的位置找找看。它的名稱有可能被叫做「螢幕同步顯示」、「Play To（ASUS手機）」、「媒體輸出」、「無線顯示」、「Wi-Fi顯示」、「多螢幕分享」、「無線螢幕顯示」等等，或者就叫做「Miracast」。

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只要這樣兩個步驟：Windows 10開啟［連線］App，Android手機打開Miracast無線螢幕顯示。

找到Windows 10裝置，那麼Windows 10上就會像下圖一樣看到Android手機的投影囉！

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我們還可以把這個步驟更精簡。

在Windows 10的設定中，在「系統」設定裡找到「投影到此電腦」的設定，把第一個選項改成「在任何地方都能使用」。

這樣一來，在Windows 10不需要事先開啟連線App，只要直接在Android手機打開Miracast投影功能，就能找到Windows 10裝置。

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這時候，只要在Windows 10的通知中，允許目前這台手機投影，就能在電腦上看到Android投影畫面了。

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只要滿足前面的條件，那麼這個Android手機投影Windows 10電腦的方式，可以做到：

不需要另外接傳輸線。

不需要安裝App或軟體。

電腦與手機都不需要連上網路，無論是不是在同一個網路都可以使用。

而且穩定度和畫面效果都很好。比起iPhone投影Mac最簡單還是需要傳輸線以及打開QuickTime Player：「史上最簡單！iPhone畫面聲音投影錄影教學免費又快」。Android與Windows 10的這個搭配，又更加快速便利了。

這個其實很老的技巧，可以補充回我前幾天的「上台簡報3個無關簡報但詢問度最高的技術問題（Win Mac適用）」這篇文章中，也解決我自己的一大問題。

當然，如果你需要更進階的投影方式，還可以參考：「Android手機投影電腦，三大PC Mac通用工具比較表」、「10大螢幕錄影軟體推薦比較！搞定電腦手機錄影教學」。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航