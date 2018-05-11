2018寶藏巖光節：波光直下的活書寫

文：簡銘萱

時空交織下，若主體消失你還有所期待嗎？

2018年寶藏巖光節已邁入第七年。自2012年以「燈節」之姿保有傳統形式的龍年主燈，隔年轉以更具藝術性的呈現做出區隔，並圍繞著狂歡節慶式的大型演出。2015年後策展主軸上強調為「環境藝術燈節」，光成為寶藏巖特殊地理環境認識、溝通的媒介，隔年也出現透過劇團導覽演出以強化對場域的意識提升。

直到2017年策展才正式聚焦於「光節」，強調光作為媒介的角色並使創作上開啟更多題材及可能 ; 而當年展名為「創作像海洋，愛你像光」透過藝術家夫婦彼此間的「愛」來思考人互動的原始情感。今年則以平行時空的概念取名為「又在這裡，又在那裡」，相隔兩年再次回到地方歷史與居民，帶我們穿梭過去、現在及未來的時空場景。

平行時空

Photo Credit：簡銘萱攝影 張永達《相對感度N°5》

「又在這裡，又在那裡」由物理背景的李德茂及感性論述的侯昱寬擔任策展人，將平行時空以「理性」與「感性」兩種軸向發展。創作上出現如張永達的《相對感度N°5》運用投影於熱對流及白牆上，將可見光與不可見熱能置於同一畫面並形成可觀測的現象，經由「理性」使觀者對歷史錯置產生敏銳度與認識。

洪韵婷《影子》則運用「感性」呈現出寶藏巖歷史事件的關鍵字，以「有光即有影」的概念，儘管時間流逝使事件的記憶逐漸模糊成不明書寫，但影子存在仍代表歷史的猶存。而國外藝術家透過對異鄉的觀察，創作出國際上台灣特有景象使我們跳脫習以為常的時空，如賈斯汀（Justin Tyler TATE）對台灣LED產業好奇，相較他國便宜並且隨處可見也隨意廢棄。《照亮Shine》以現地取材扭轉電子產品及資源的既定壽命，轉化為可玩樂、勞動的另一種循環。透過理性與感性交織，我們見於平行時空下過去的歷史痕跡到現在的景觀，但提及未來的延伸、想像就顯得薄弱許多。

Photo Credit：簡銘萱攝影 洪韵婷《影子》

缺乏的未來

當寶藏巖逐漸成為台北居民化解心中鄉愁，以及找回環境情感的想像之地時，眼看2022年寶村居民租約到期，始終未開放新住戶居住的情況，缺乏的未來該如何讓人期待呢？

喊著藝居共生的國際藝術村，保留著城市的發展脈絡並持續呼吸的歷史聚落。所見所聞並非刻意的在地行銷，眼前生活用品、曬衣、耕作也非追朔研究得來的文創行為。若是對環境好奇，不用尋求特定文本或櫃檯人員，居民即是過往與真情流露。然而共生過去，歷史的活書寫就此停擺，面對未來將又是座僅剩回憶、不完全再現的斷層聚落嗎？

缺乏的未來令人可惜，但沿著光節的發展至今，寶藏巖依著過往經驗也在調適策展軸向。新的藝術總監上任將帶起一波新氣象，筆者樂見這只是定位的鋪陳，藉由平行時空延伸至往後規劃。開幕當天主持人論及藝術家之外，缺乏居民的主體藝術村也難以形成 ; 談到此時主持人一度哽咽，象徵著居民替寶藏巖注入難以取代的活力與精神。

光節最後走到了歷史斷面見到劉志鴻的《DELTA》，將理性絕對的三角幾何，置放於感性建物上，意象猶如台北城市的沖積扇，豐富的人文故事聚集於此，而她還在累積、還在孕育。波光直下故事還在書寫著。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航