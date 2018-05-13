引起社會熱議、改寫國家法律：韓國影史上舉足輕重的14部電影

文字：Eachen Lee、Tony Lin

#Movie 01：《熔爐》——促使韓國修正法條

孔劉在軍中讀到韓國女作家孔枝泳所撰寫的原著小說後大為震驚，向經紀公司積極爭取後，終改編成電影。這部取材自光州仁和聽障學校真實事件，描述校方對聾啞學生集體性侵和凌虐的電影甫上映便引起網民熱烈討論，並聯名簽署要求重啟調查，最後，韓國國會以壓倒性票數通過《性侵害防止修正案》（又名《熔爐法》），而仁和聽障學校也被取消社福許可證，強迫關閉，由光州政府接管。

#Movie 02：《殺人回憶》——延長韓國殺人犯追訴期

榮獲韓國大鐘獎最佳影片、最佳導演、最佳男主角等大獎的《殺人回憶》改編自華城連環姦殺案件，當年，10名受害者當中只有1名女子倖存，儘管動員了約205萬名警察和軍隊，搜查了約兩萬個嫌犯，還是一無所獲。電影上映時間點臨近追溯期的15年時限，韓國社會掀起「延長重大犯罪上訴時效」的輿論，民意之盛讓國會在2007年決議將殺人罪追溯期延長為25年。

#Movie 03：《正義辯護人》——文藝界黑名單

「國民影帝」宋康昊在《正義辯護人》飾演靠著自己苦讀，成為韓國史上首位僅有高中學歷卻考取司法官的律師，而這角色的原型即是被稱為「平民總統」的前任韓國總統盧武鉉。片中敘述釜林事件全斗煥獨裁政府以整肅「赤色分子」（共產主義分子）為藉口，大肆抓捕大學生，當時還是稅務律師的盧武鉉則因緣際會開始為學生辯護，這起事件也讓盧武鉉開始走向政治運動，最後成為韓國總統。韓國影帝宋康昊因為演出以盧武鉉為原型的角色，被朴槿惠政府列入文藝界黑名單。

#Movie 04：《駭人怪物》——法國《電影手冊》年度第三名

導演奉俊昊與影帝宋康昊繼《殺人回憶》後再次大膽挑戰韓國社會，在好萊塢的成功商業模式下，寄託大韓民國的國族情操。《駭人怪物》在坎城影展擔任開幕片後受到國際矚目，被《紐約時報》評為「該年度坎城最佳電影」，也被法國《電影手冊》列為年度電影第三名，奉俊昊也成為的第二位獲得此殊榮韓國導演。（第一位是最具有獨立電影精神的導演洪尚秀）

#Movie 05：《我的野蠻女友》——席捲亞洲市場的韓流首發

如果要說韓片在亞洲地區的影響力，《我的野蠻女友》一定功不可沒。不只一路捧紅男女主角車太鉉和全智賢，就連主題曲〈I believe〉也紅極一時，電影播出後颳起一股「野蠻旋風」，讓許多國家爭先恐後的翻拍，就連美國也不禁跟風翻拍。電影中探討愛情的機緣與安排使人反覆思量，尤其片尾那句：「命運就是為了努力的人所製造的一座偶然之橋」，更體現愛情的微妙。

#Movie 06：《醉畫仙》——首部在坎城影展獲獎的韓國電影

大家可能對導演林權澤有點陌生，被譽為「韓國電影教父」的他，是最懂得展現韓國文化神韻之美的導演。2002年以《醉畫仙》獲得坎城影展最佳導演獎的他，早在2000年就曾以《春香傳》入選坎城主競賽單元，值得一提的是，《春香傳》也是韓國第一部入選的電影。

《醉畫仙》請來崔岷植飾演韓國著名畫家張承業，演繹他傳奇的一生，電影雖以人物傳記為主線，卻呈現韓國強大的國族情懷，再次將東方的獨特美學與哲學魅力弘揚國際。

#Movie 07：《聖殤》——首部在威尼斯影展獲獎的韓國電影

儘管被韓國電影圈視為局外人，歷來票房最好的作品也只有70萬觀影人次的金基德卻備受國際影展的愛戴。尤其他在2012年推出的《聖殤》，不僅榮獲青龍獎最佳影片，還勇奪威尼斯影展最高榮譽金獅獎，成為韓國首部在三大影展拿下最高榮譽的作品。一個以暴力討債的男子遇上宣稱是自己生母的女人，金基德再次剖開人性最深層的一面，譜寫一曲絕美又生腥雨的輓歌。

#Movie 08：《原罪犯》——首位獲得國際三大影展邀約的韓國導演

說到讓韓國躍上國際影展的電影，《原罪犯》肯定是榜上有名。不只榮獲坎城影展評審團大獎，更將導演朴贊郁推向國際名導之列，《原罪犯》改變外界對韓國電影的想像，也奠定朴贊郁的暴力美學。他的「復仇三部曲」名揚國際，最終曲《親切的金子》還獲得威尼斯影展幼獅獎與最佳創新電影獎。如今此三部曲即將在台灣重新上映，5月11日由《原罪犯》領跑，讓影迷能夠再次透過大銀幕感受電影帶來的震撼。

#Movie 09：《魚》——打敗《鐵達尼號》的男人

《鐵達尼號》的票房成就在全球各地都鮮有作品能出其右，就連在台灣能打破此片紀錄的也只有導演12年後推出的下一部作品《阿凡達》。但韓國卻有一部電影在2年後就打破《鐵達尼號》的票房紀錄，那就是改寫韓國諸多影史成就的姜帝圭所推出的《魚》，這部片成為韓國電影崛起的轉捩點。當年韓國開放國外電影的配額大大擠壓本土電影，姜帝圭、林權澤等知名導演發起「光頭運動」，一群人剔了光頭在市政府前向政府抗議。

#Movie 10：《鳴梁：怒海交鋒》——韓國影史票房冠軍

提到韓國票房紀錄，《鳴梁：怒海交鋒》創下共有1700萬人觀看的佳績，令人驚嘆，就連去年上映的話題鉅作《與神同行》都僅曲居亞軍，足足離《鳴梁：怒海交鋒》差了三百多萬人次之。電影《鳴梁：怒海交鋒》將與日抗爭的鳴梁海戰搬上大銀幕，劇中長達61分鐘的浩大海戰，據說是歷時六個月的拍攝成果。劇中飾演李舜臣的崔岷植也憑其精湛表演擊退以《正義辯護人》入圍的宋康昊，拿下大鐘獎影帝。

#Movie 11：《神偷大劫案》——韓國影史最高首映日票房紀錄

香港電影對韓國的影響有目共睹，像是《兄弟本色》、《跟蹤》、《無間道》都在淺移默化中成為韓國電影效仿的對象，前兩部作品更直接被韓國翻拍。長久的電影淵遠讓這部韓港合拍的《神偷大劫案》上映前就被熱烈討論，片中來自中韓的10名大盜聯手搶奪稀世鑽石的精彩故事，成功刷新韓國票房17項紀錄，創下韓國電影史上最高的首映票房紀錄（前一部創下此紀錄的《駭人怪物》）。

#Movie 12：《屍速列車》——韓片在台票房亞軍

2002年《我的野蠻女友》與2003年的《鬼魅》多年來保持著韓片在台的票房紀錄，直到2016年的《屍速列車》才打破此紀錄，更成為首部在台灣票房破億的韓國電影！作為韓國首部殭屍題材的電影，導演延尚昊在不減商業片娛樂效果的同時，也關注在深刻描繪人性的部分，讓電影加分不少。至此，韓國電影在台的影響力開始備受關注，尤其隔年上映的《與神同行》不僅打破票房紀錄，也改寫韓片在台地位！

#Movie 13：《與神同行》——韓片在台票房冠軍

自《屍速列車》後，韓片的威力不容小覷，此後接連在台上映的韓國電影，像是《軍艦島》、《我只是個計程車司機》等都有不錯的成績，而《與神同行》更是讓韓片站穩台灣電影市場。除了新穎的題材跟催淚的劇情，直逼好萊塢水準的華麗特效，電影上映不到一個月就超越《屍速列車》在台灣的總票房3.4億，最後以5.11億元收關，成為2017年台灣總票房亞軍，僅次《玩命關頭8》。

#Movie 14：《7號房的禮物》——韓國喜劇片票房冠軍

綜觀韓國影史排行榜，唯一一部低成本立大功的黑馬電影無非是《7號房的禮物》。故事講述患有智力障礙的李永九意外捲入女童命案，甚至被懷疑為是兇手，送入監獄，同房獄友為了幫助李永九，將他的女兒偷偷帶入獄中，喜劇式的糖衣卻隱藏著核彈級的催淚效果。柳承龍在片中真摯動人的表演感動無數觀眾，無可挑剔的演技讓他與宋康昊並列該年大鐘獎影帝。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

＊更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

延伸閱讀

責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷