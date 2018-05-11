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如何利用區塊鏈協助提升LGBTQ+族群？
我們想讓你知道的是
市場上也有其他針對LGBT族群的代幣，不過感謝Christof Wittig，由Ben Kubota主持的計劃發行的這種代幣才有機會起步。Christof並打算在本年度第二季把這種代幣引進Hornet全球用戶的電子錢包。
譯寫：簡秀如
過去一年來，區塊鏈不斷躍上新聞版面。雖然炒得沸沸揚揚，但有個人想利用它來做一番更偉大的志業：協助提升LGBTQ+族群。
Christof Wittig是LGBT Foundation主席。這是一個非營利機構，目標是介紹LGBTQ+社群使用加密貨幣代幣LGBT Token作為日常付費方式。Christof也是男同志社群App Hornet創辦人及CEO。Hornet擁有高達2,500萬名用戶，在2017年創下1,000萬美元的收入。
所以，Wittig為何認為區塊鏈能幫助LGBT族群呢？
Christof告訴《PopSpoken》說：「假如我們使用這種代幣，我們是代表整個社群進行購買，讓供應商知道這是粉紅消費。你不應該只是談論它，你要認真看待這件事，確定你要記錄下來。」
Christof強調，把這些經濟交易歸類為來自帳本上匿名的LGBT族群，但是把所有的消費紀錄下來，這麼做可以讓社群在示威行動及同志大遊行之外，也能被看見。
「我們會揮舞旗幟，爭取LGBTQ+族群權益；萬一在班達亞齊遭到起訴，我們會在臉書貼悲傷的表情符號。這些都好，但還不夠。要是我們能發揮社群的力量，會做得更好。」他說。
「這世上最有用的就是錢，所以我們就出手吧。」根據LGBT Foundation表示，如果所有的LGBTQ族群組成一個國家，人均GDP會高達4.6兆美元，位居全球GDP第四名，甚至高過德國和英國。
Christof表示，基金會對於代幣的目標是要達成3件事：
- 使用者能用假名來匿名使用，同時紀錄在公開帳本裡。
- 紀錄經濟交易，讓企業知道哪些是來自LGBTQ+人士。
- 捐出1%收益給某個影響基金，支持世界各地的非營利LGBTQ+計劃。
市場上也有其他針對LGBT族群的代幣，不過感謝Christof Wittig，由Ben Kubota主持的計劃發行的這種代幣才有機會起步。Christof並打算在本年度第二季把這種代幣引進Hornet全球用戶的電子錢包。
報告裡的計劃之一是，用戶可以透過Hornet的活動列表購買票券，但透過一組加密ID，限制他們和活動夥伴分享的資訊。
Christof說：「我們為所有用戶準備了一個錢包。因此當你開啟App，你就立刻成為可以參與的會員了。我們根據Hornet的龐大用戶人數，透過簡單的應用程式及採用平台來做這件事。」不過，為了獲得廣大採用，LGBTQ+社群必須願意參與，並使用代幣做為付款方式，鼓勵支持LGBTQ族群的企業投入參與。Christof Wittig相信，透過世界各地長期的努力，這是有可能的。
「我不希望把LGBT社群看成是一盤散沙，我要讓大家團結起來。」Christof說。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航