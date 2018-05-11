濫稅的台灣政府，請把超徵的款項還給人民

作者：鄭牧人（香港金融專業經理人）

台灣近來超徵還民議題持續發酵，法稅改革聯盟串聯全台專家學者及基層民意的行動勢如破竹，讓財政部招架不住而頻頻失態放話，日前新聞稿揭露於經濟日報，宣稱近五年政府減少舉債逾五千億、每人減債2.2萬。這個數字與該聯盟要求政府退還四年超徵的五千多億、每人可退2.2萬，做一比對，讓人不禁懷疑台灣政府是想藉此規避對人民的退款嗎？

據新加坡國立大學商學院教授，針對該國2011年發放盈餘所引起的後續效應進行研究，結果發現政府每發還1元，會額外帶來0.8元的消費。足證將稅收超徵款還富於民，有其經濟學原理，而香港也是依循這個原則，當還則還。

香港財政司長於二月底發布消息，將財政盈餘110億港幣（相當於台幣415億）還富於民，凡年滿18歲以上常居香港、持有香港身分證，且沒有房產、沒有領取政府補貼及沒有繳交薪俸稅（相當於台灣的個人綜合所得稅)）的人都可以領取，預估有280萬人受惠，每人港幣4000元（相當於台幣1.5萬元）。

大家可能不知道，在香港有一半的人不用繳稅。但何以僅一半人繳稅，就可支撐起整個香港經濟，甚至還可以讓政府有錢退超徵？是因為香港人繳很多稅嗎？非也。

在香港不管是個人或公司，一律繳17%所得稅，稅負不算高。其薪俸所得稅548億，只占整體稅收9%，但他們的企業營所稅是個人所得稅的將近3倍，加上其他房地交易產生的印花稅等稅收，足供政府支用且有盈餘。比起台灣個人綜所稅4,831億，占總稅收21%，而企業營所稅5,033億占22%，幾乎是1：1的詭異狀況（詳見下表），香港稅制可說相當健全且合理。加上政府職能高，又願意還富於民，不但改善低收入者的經濟，促進消費購買力，經濟力也自然提升，如此良性循環讓稅收源源不斷。

2017年台灣稅收統計 | 資料來源：財政部網站

在香港，覺得稅的算法不對還可以「反對」

香港稅制不僅健全合理，也非常符合人權法治精神。舉例來說，我們公司成立前四年一直都虧損，去年因買入的某些股票大漲，有所小賺。但由於香港稅制是一次開兩年期的稅單，第二年稅金用第一年來設算，假設你賺了一千萬，乘上稅率17%，稅金就是170萬，稅單開二年，所以你要繳340萬。然我們估計公司明年不可能賺這麼多，我們就去一個名為「反對科」的單位提出Rejection，據實說明今年營收好，是因為我們今年處理掉的是表現好的股票，且成本灌在母公司，獲利灌在我們這個子公司，但未來手邊的股票都是表現不好的，且母子公司要做整併，明年收入應視實際的營運狀況，不能直接用今年去推估。

結果稅單就修改為我們只繳這一年的，明年的就先估算是零，香港完全接受我們的說法。這種狀況在台灣，根本是不可能。

我們業界常說台灣稅務的結構非常畸形和變態，去年全體台灣的企業，僅上市櫃獲利就達2.2兆台幣，而台灣的一年總稅收也是差不多2.2兆，所以簡易保守推算，若上市櫃企業獲利2.2兆、其他企業幾乎沒賺錢，繳的稅總數是5,033億，依此反推個人綜所稅總數是4,831億，難不成台灣這些個人，一年有賺到將近兩兆的錢嗎？事實是不可能。

由此可見，台灣稅務負擔嚴重偏斜在個人所得稅，且更誇張的是過去三年財政部編列的預算，每一年個人綜所稅的預算數，都高於企業的營所稅的預算數，這代表甚麼？第一，政府違反事實，因為過去三年都是營所稅高於個人綜所稅；第二，擺明了就是拿手無寸鐵的個人納稅義務人來開刀。尤其，當台灣受薪階級所得占GDP比重越來越低（詳見下表「受雇人員報酬」一欄），卻要承擔這麼重的稅負，我必需嚴厲地指出，這簡直就是「政府的惡意」。

此外，台灣稅捐機關動輒以「往前查帳5年」、「國家缺錢」為由，要脅納稅人「多少繳一點」補徵稅捐，立委盧秀燕也曾因財政部連續三年超徵稅收而做深入研究，發現超徵金額的一半以上都是由查稅而來，像台中市幾乎十家企業就有六、七成以上會被查到，而且很高比例會被連年查稅，因而質疑稅務機關的查稅是「惡意查稅或做到像抄家滅口」（立法院公報第97卷第44期財政委員會紀錄）。

台灣沒有辦法像香港政府有一個健康的稅制結構，良性循環增加稅收，只好如此拿個人或企業來開刀，然後不斷的超徵，超徵的錢又去路不明，長久下去必失民心。面對此一現象，我認為小英政府應遵守其在2008年主張，超徵還民、補助弱勢方案，展現出如香港還富於民般的執政魅力，輔以大格局導入符合法治與人權精神的稅制革新，才有機會讓台灣吸引更多企業及外資，否則只會讓民間團體把財政部違法思維及行徑全都露，讓滿腦子只有稅收的財政官員大爆走，重創台灣國際信譽。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航