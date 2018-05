路上都是超跑、養的都是獅子？杜拜的教科書級行銷手法

文:楊皓文(目前在杜拜做行銷工作)

「路上跑的都是超級跑車」、「乞丐一年可以賺三百萬台幣」、「當地人的寵物都是獅子老鷹」,這些關於杜拜的標題,不斷地出現在社群網站上,但大部分在臺灣所接收到關於杜拜的資訊,都是有誤差的。為什麼我們還是會相信這些匪夷所思的網路資訊?可能一切都要歸功於杜拜成功的行銷。

行銷就是傳遞商品的價值給大眾,成功的行銷,不僅可以隱惡揚善,甚至可以「創造」價值。如果把杜拜看成是一項商品,對杜拜的行銷應該可以放進教科書中當成最成功的案例之一。杜拜的公部門在辦活動、拍宣傳片上面往往都是不惜成本的在投入。以前在阿布達比讀書,學校可以為了要拍形象宣傳片,要讓實驗室看起來很熱鬧,全校停課一天,讓大家都回到自己的實驗室給攝影機拍,更不用提花大錢請來的校外攝影團隊,以及前一天已經來過的專業清潔公司。

畢業後我在杜拜一個跨國3C產品公司做行銷,這裡很多情況是在其他地方無法想像的。我們有一個產品的標語是「PLAY LIKE GOD」,正當全球一致的行銷工作已經準備就緒,產品要上市的時候,我們發現這個標語違反了伊斯蘭教義中對神的尊重與規範,一些已經看到標語的當地人,開始跟我們抗議,我們只好緊急的把中東的標語,都改成「PLAY LIKE KING」,所有已經印製好的行銷品(海報、彩盒、看板等)也全都要銷毀。

人口組成的多元化,也為杜拜的行銷工作帶來一些挑戰,身為阿拉伯國家,卻有20%的人口為印度人,更有一半以上的人口根本不會說阿拉伯文,光是一個簡單的在社群媒體上發文應該以阿拉伯文還是以通用的英文為主,就可以討論好久。節慶行銷活動也是一波接著一波,西曆新年、中國新年、伊斯蘭新年,最後是印度新年,光是一個新年最多就可以過到4次。杜拜男子的傳統服飾是白袍配頭巾,年輕人常常都會用鴨舌帽來代替傳統的頭巾,這也讓帽子變成我們活動上最熱門的行銷品,而不是那些較高單價的單品,像是USB硬碟或是滑鼠墊。

雖然很多關於杜拜的資訊都是錯誤的,不過杜拜人喜歡「最XX」的東西卻是無可否認的,有時候會聽到杜拜人對我們銷售人員一開口就是:「請給我最新、最強大的機型」,跟他解釋功能、價格的時候,他們還會接著說:「不重要,你確定這是最新、最強的機型就好了」,這種消費方式,不管看起次都會讓我目瞪口呆。

回到城市的行銷,為什麼那些誇張的資訊會被相信,因為「杜拜」這個品牌已經被行銷到全世界,人們一講到杜拜,想到就是奢華、神秘的伊斯蘭、還有那想達成一切的不可能的野心,這吸引到全世界想來杜拜看看這究竟是一個什麼樣的地方,也帶動了觀光以及投資的商機,多少外來人口在這個地方追逐著杜拜夢。看著杜拜,我常常開始思考,「臺灣」這個品牌是以什麼樣的面貌被行銷著,外面的人又是怎麼樣的看待我們深愛的這個品牌。

We in the UAE have no such word as “impossible”. It does not exist in our lexicon.

——Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prime Minister of U.A.E.