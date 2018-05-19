《利休之死》推薦序：解開天下第一茶道師父的人生最後之謎

文：宮部美幸

解說——真正的「特立獨行者」選擇的驚人手法

二○○四年春季，那部小說作為第十一屆松本清張獎的最終候選作品之一，出現在我面前。

書名是《火天之城》。根據隨書附上的梗概，似乎是關於織田信長興建的那座安土城的人性劇。

我心想：「這感覺很有趣。真開心！幸好當了評審委員。」清張獎從第十一屆起，更新報名要點，包含我在內的五名評審委員，全部都是從這一屆起重新任命。

這是冠上文壇巨擘——松本清張之名的獎項。除此之外，也是在一九九八年的第五屆中，將《影子的季節》這部傑作獻給社會，讓作者——橫山秀夫一舉成名，成果斐然的獎項。我身為新任的評審委員，有些膽怯，不知究竟會收到哪種候選作品、我是否能夠勝任，既期待又不安，直到打開箱子，一翻兩瞪眼之前，一顆心始終懸在半空中。

結果，出現在我眼前的是《火天之城》。這是個擲地有聲，令人難忘的好書名。這部小說旨在描寫信長宛如野火般熾烈的一生，以及是他的金字塔，同時也成為墓碑的夢幻之城，而這個書名分毫不差地喚起這種印象。我心想「作者——山本兼一這個人，真有語言天分」，開始翻閱。

翻開一看，大吃一驚。

這部作品確實是在描寫安土城的小說，所以主角是安土城本身，至於人的主角是誰，竟然不是信長。主角是一群堪稱近代建築師的男人，他們克服種種物理性、物質性困難，在發包者——信長這個人的苛刻要求折磨下，親手打造了安土城。

山本兼一這個人，看「故事」的眼光真敏銳啊。而且不辭辛勞地將它化為形式，是個辛勤的作家。

我深受感動，不斷地往下翻閱，看完時，下定了決心要強推這部作品為得獎作品。

結果，它順利地得獎了。我像是自己得獎似地，揚揚得意地心想「得獎是當然的」，擅自思考「戰國版Project X興建安土城！」這種文宣（偶爾笨拙地模仿田口智朗的旁白），到處向身邊的編輯們宣傳，等到得獎作品問世，不出我所料地成為話題，我在來自各方的書評和評價中，發現「戰國版Project X」這幾個字，不禁莞爾。

果然英雄所見略同。

可是，別弄錯了。大家之所以那麼想，是因為《火天之城》已經擺在眼前。假如沒有這部小說，首先，幾乎不會有人察覺到這個沉睡中的故事種子——「建造安土城的男人們」。

再者，縱然察覺到，該怎麼將它寫成小說才好呢？光是想到要花時間調查資料，以及努力消化它們，就感到一陣暈眩。即使完成了這些前置作業，仍然不免卻步，擔心究竟大家會不會喜歡信長是配角，在歷史上沒沒無名的建築師和木工們是主角的小說。

山本兼一沒有因此而裹足不前。他為了將自己發現的故事種子培養長大，使它開花結果，不惜花費心力、時間，沒有放棄。所以我說他很勤奮。

好，讓大家久等了。看這篇文章的各位讀者當中，想必也有人擔心自己是不是拿錯書了。敬請放心。沒有拿錯。我之所以刻意從《火天之城》寫起，是因為本書《利休之死》獲得第一百四十屆的直木三十五獎時，我又感到了和這時一模一樣的驚訝和歡喜。

我從第一百四十屆起，忝居直木獎評審委員的末座。和清張獎時一樣，是新手評審委員。

不同於清張獎是公開召募的新人獎，直木獎的對象是已經成名的作家的作品。必須評價在同一個時代從事文學創作者的作品，而且該結果如何，甚至會對書店的營業額造成莫大的影響，身為新手評審委員的我誠惶誠恐，坐立難安，十分緊張。

於是，打開塞滿候選作品的箱子時，本書出現了。

在清張獎中，遇見《火天之城》時的情景，鮮明地在腦海中復甦。接著，我徹底放心了。既然有山本兼一的作品，我也一定能夠勝任評審委員。

這次的作品是在描寫茶道的聖人，被稱為天下第一茶道師父的千利休。因為出自山本兼一之手，他一定下了一番巧思，令人感到既新鮮又有趣。他肯定找到了其他作家難以找到的故事種子。說不定連《利休之死》這個書名也不能完全相信。比方說，利休本人沒有出現在故事中。我一面開心地胡亂猜想，一面翻開書頁開始閱讀。

我又大吃一驚。

若是說出我吃驚的理由，會觸及本書最大的結構性伏筆。我本身也是如此，拿起文庫本時，會先從後面的解說開始看，這種人意外地多。我不好意思先破哏。

不過，就算先知道是哪種伏筆，也絲毫不會損及本書的趣味。事實上，看完本書一遍之後，應該會馬上想要重讀一遍。說不定也有讀者在重讀時，逆著順序讀（唉唷喂，這句話險些爆雷）。

山本兼一是不拐彎抹角的歷史小說家，是遵循王道的歷史小說作家。因此，他踏實地研究、勤學，討厭偷懶，不會取巧省事。

以山本兼一如此剛正的作風，他將以發現題材的慧眼，從歷史的哪裡發現故事、訴說誰的故事、如何訴說它呢？就這一點而言，他是真正的「特立獨行者」。若是能夠做到新穎的事，他不惜挑戰。一般而言，縱然那不像是歷史小說（一般人往往如此作想）的題材，或者不像是歷史小說的手法，他也無所畏懼。儘管如此，他行事非常穩重，絲毫沒有「若是新穎的事，我什麼都做」這種輕率的念頭。

山本兼一將其他人不可能想到的事、即使想到也難以實現，所以拖延的事，創作成作品。本書就算不採取這種結構，應該也能充分描寫年輕時的千利休。但那種情況下，我們讀者應該就無法透過本書，獲得嶄新的體驗。

沒錯。本書讓我們體驗千利休的人生。正因如此，山本兼一採用了這種打破常規的結構。他為了讓我們讀者親身感受在過去的歷史中，確實曾經有過的時光，下了一番工夫，讓「時間」本身成為伏筆。

為了實現這種巧思，想必要比不這麼做的情況下，多花一倍以上的心力。畢竟，下筆的對象是千利休，而敵人角色是豐臣秀吉。圍繞在他們兩人身邊，添增色彩的配角當中，也有許多獨自就能扛起一部歷史小說的重要人物。山本兼一讓他們全員到齊，朝著解開在千利休的人生最後發生的最大之謎，在時光這條河流逆流而上。

哎呀呀，多麼耗費力氣。不僅費力，還必須非常細膩、小心謹慎地撰寫。不曾寫過遵照史實的歷史小說的我，光是想像就開始頭暈了呀。

晚年的千利休為何斷然拒絕許多調解，不採取其他解決問題的方法，硬是和秀吉對立，最後自盡了呢？看完本書，知道這個歷史上有名的謎的「答案」時，各位讀者的心中，想必會產生一個新的謎。

那就是本書書名的真正用意。作者呼籲我們向利休「請教」（譯註：原文書名《利休にたずねよ》直譯為「請教利休吧」）什麼呢？

這個「答案」或許會依每一位讀者而有所不同。而這正是小說的醍醐味所在。

順帶一提的是，我的「答案」是：

「利休大師，您最深愛的女人，果然是宗恩吧？」

我想要如此請教利休。

相關書摘 ▶《利休之死》選摘：我只對美的事物磕頭，不是那個尖嘴猴腮的卑鄙男人

書籍介紹

本文摘錄自《利休之死（二版）》，出版

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作者：山本兼一

譯者：張智淵

槿花一日自為榮，何須戀世常憂死

對於我而言，茶道比性命更重要。

新版特別收錄 宮部美幸 解說文——真正的「特立獨行者」選擇的驚人手法

電影《一代茶聖千利休》原著小說

十九歲前，他叫千與四郎，是堺一間魚舖老闆的兒子。十九歲時，他殺了一個擁有纖白手指的女人，隨後出家，法號宗易。

千宗易以獨特的風格，在茶界大放異彩，並被豐臣秀吉收為茶頭。天皇賜號「利休」，意思是：「銳利也要適可而止」。千利休，他站在「美」的頂端，隨心所欲將其操縱並掌握，只要被他認可的事物，就是極品的保證。除了在茶席上展現出前所未有、清麗寂豔的侘茶風情之外，利休也藉由茶席間的氛圍，屢次為豐臣秀吉的野心推波助瀾，建下奇功。

原本秀吉十分欣賞利休能夠精準掌控茶道與美的內涵，然而高傲的他卻漸漸無法忍受那些對利休一面倒的推崇，越發不滿。為什麼只是單純的擺設茶席、評鑑茶具，卻會讓利休觸怒豐臣秀吉，甚至遭到賜死的命運？讓秀吉垂涎不已的綠釉香盒是什麼來歷、讓利休無論如何也不願交出？利休在十九歲殺死的女人又是誰？他又為什麼將茶室設計得越來越窄？

所有的答案隨著茶人的一生漸漸浮現，而利休之所以能將「美」展現得無懈可擊，背後竟是一段讓他終生悔恨追憶的年少愛戀……。

Photo Credit: 台灣商務

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航