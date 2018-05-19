《利休之死》選摘：我只對美的事物磕頭，不是那個尖嘴猴腮的卑鄙男人

文：山本兼一

賜死 利休

天正十九年（一五九一）二月二十八日 早晨

京都 聚樂第 利休宅邸 一疊半

——休想輕易得逞。

利休心中升起一股無處宣洩的怒意。

雖想進入心無旁騖的靜謐心境，但是距離那種境界頗為遙遠。

縱然躺在寢室的薄蓆上，滿腦子想的卻都是那件事。

——該死的猿猴！

——想起那個男人的臉，利休就感到怒不可遏。

自己沒有非死不可的理由，一切都是那個可恨的矮子害的。

只對女人和黃金感興趣、卑鄙又傲慢的男人，成了掌握天下政權的人。我真是生不逢時。

半夜下起了傾盆大雨。雨水拍打屋頂的聲音刺耳，更添煩悶。

即使數度搖頭，將那個尖嘴猴腮的禿頭男人的臉逐出腦海，那張臉卻又旋即浮現。每當此時，利休心中便會充滿憤怒，猶如釜中沸騰的熱水般怒濤洶湧。

利休一動也不動，目不轉睛地瞪視寢室中的黑暗。

雨聲格外激昂，黃色閃光照亮了紙拉門。

隨即響起了轟隆隆的雷聲。

——難道是我的怒氣上達天聽了嗎？

如此一想，心情頓時輕鬆了些。

利休從褥墊起身，打開紙拉門。黑暗中又發出光芒，庭院染上一片黃光。

斗大的雨滴打在青苔上。

「好大的暴風雨。」

睡在隔壁房的妻子宗恩秉燭現身。看來她果然一夜未闔眼。

「春天少不了暴風雨。熄掉燭火。」

黑暗中，沒必要點兩盞燭火。若是雷電交加的夜，利休只想感受閃電。

兩人坐在緣廊。

閃光不時照亮茶庭，雷聲轟隆作響。這正是今天的天地饗宴。

松樹和羅漢松的枝椏隨風彎曲，鳳尾草和草珊瑚任雨拍打。

閃電和雷聲的聲勢逐漸增強，朝聚樂第而來。

一道粗大的閃電在不遠處，將黑暗垂直劈成兩半。

下一秒鐘，轟隆聲響撼動天地。落雷處是建於聚樂第的正中央、秀吉的三層宅邸一帶。

宗恩害怕地將身子挨過來。

即使上了年紀，這個女人卻不可思議地青春永駐，柔軟的肌膚總是散發出一股香甜的氣味。

「我不會低頭道歉。」

當然，利休是指秀吉的事。

「是。」

「這樣可以嗎？」

無論大小事，利休鮮少一再確認。

「我早就料到你會那麼做了。」

「說不定會累及妳和孩子們。」

近來，秀吉容易激動。難保他不會高喊：把利休的眷屬一併綁在柱子上刺死！

「我早已心裡有數。如果要看你向關白大人乞求饒命，我寧可也遭殺害，好圖個痛快。」

利休感謝妻子的剛毅。一切盡在不言中，他深深點了點頭。宗恩只要從輕微的偏頭方式和眼神的流轉，就能洞悉利休內心深處的想法。

「如果事到如今才低頭賠不是，我老早就辭去茶頭（譯註：替貴族或大名收集茶具，掌管泡茶事務的職位）的職務，找個地方隱遁了。我之所以沒有那麼做，是因為……」

我想讓那個尖嘴猴腮的禿頭男人，見識一下「美」這個令人畏懼的深淵。

——那個卑鄙的男人。

但是，秀吉從眾人中脫穎而出，登上掌握天下政權的大位，果真有他不容小覷的一面。他雖好俗麗，但若窮究美的真諦，依然能夠達到脫俗、超俗的境界。他曾展現那種驚人的潛力，令我拍案叫絕；可見他並非庸俗之輩。

可惜的是，他不懂得敬畏悠久的天地。不，他太過無知，一心認定自己的權勢能夠驅動萬物。

這簡直是天大的笑話。

——世界不會按照你的意思轉動。

我想讓他明白這一點。

驅動天下的，不只是武力和金錢，美的事物也具有足以撼動天地的力量。

並非高價的舶來品或知名茶具才美。

枯寂的壁龕上綻放的山茶花蓓蕾，其態莊嚴。

宛如聆聽松籟，釜中的水聲縹渺。

在燈光朦朧的小間（譯註：四疊半以下的茶室）中，把玩手中令人玩味的黑樂茶碗觸感。

發現微不足道的美，一一累積，致使一杯茶中充滿了強而有力的靜謐之美。

——我的一生……

只為了在寂靜之中，享用一杯茶而費盡心思。千方百計地鑽研，為的是從一杯茶中享受活在天地間的無上幸福。

——我只對美的事物磕頭。

我想讓那個高傲的男人見識美的深淵，挫一挫他的銳氣

擔任秀吉的茶頭，抱著那種念頭度日，一晃眼就過了九個年頭。

——結果換來的是……

利休搖了搖頭。

別發牢騷了。自己和那種卑鄙的男人扯上關係，真是愚蠢至極。

雨淅瀝瀝地下個不停，漆黑之中隱隱透著藍色，新的一天即將展開。

「我可以問你一件事嗎？」

宗恩的語調比平常更平穩。

「什麼事？」

明明說有問題想問，宗恩卻沒有繼續說下去。

「妳儘管問。」

「是……」

她依然欲言又止。

「怎麼了？」

「我認為，女人是一種愛鑽牛角尖的生物。」

「妳這句話真奇怪。」

「當然奇怪。不過，我還是非常想問你。」

「妳想問什麼？」

宗恩舔了舔嘴唇。似乎相當難以啟齒。

馬匹在茶庭的覆瓦土牆對面嘶啼。

這間宅邸從兩天前，在秀吉的一聲令下，被三千名士兵包圍。為了救出利休，難保不會有哪位大名（譯註：戰國時代各領地的掌權者，地位相當於中國古代的諸候）揮軍前來救援。利休身為美的權威，足以挑起戰端，令秀吉忌憚三分。

「颳著暴風雨，真是辛苦他們了。」

士兵大概沒有遮風避雨的屋簷。

「你一直在想某個女人吧？」

宗恩的聲音夾雜在雨聲中，聽不太清楚。

「妳說什麼？」

「我問你，你是不是有個心儀的女人？」

「女人……。我還以為妳要說什麼，原來是女人的事啊。」

「是的。你心裡是不是有個喜歡她更甚於我的女人？」

利休注視宗恩。她年逾花甲之年，但高雅的臉有一種難以形容的豔麗。妻子說出了利休意想不到的嫉妒。

利休和宗恩結識，已經是四十多年前的事，利休當時三十歲。

利休第一眼看到宗恩白晳的瓜子臉，便覺得她是個行事穩重、心思敏銳的女人，為之傾倒。她是個將心靈深處的柔韌表現在臉上的女人。

當時，利休已有妻子。

而宗恩有個擔任能劇的小鼓師、負責伴奏的丈夫。

這名丈夫不久後過世，利休開始照料宗恩的生計。

就這樣歲月流逝，五十多歲時，利休的前妻去世。等待服喪屆滿，利休迎娶宗恩為正房妻子。

三、四十歲時，除了前妻和宗恩之外，還有別的女人替利休打點起居，也替他生了孩子。那是好久之前的事了。

事到如今，就算問他「有沒有喜歡的女人」也毫無意義。

因為，他今天就要切腹——

「妳究竟想說什麼？」

「我能夠待在你身邊，覺得很幸福。」

「既然如此，那不就好了嗎？」

「……可是，有時候即使在寢室裡被你擁在懷中，我也會因為像是獨自飄蕩在寒冬夜空裡的寂寞而顫抖。我覺得你的雙臂明明抱著我，但是心卻像是抱著另一個女人……」

「胡說八道。妳不可能不知道我竭誠待妳吧？」

其言不虛。利休活到七十歲這把年紀，雖然和好幾個女人溫存過，但打從心底認為，宗恩是最棒的女人。她對事物敏感，是個風趣的女人。實際上，沒有一個女人比宗恩更得利休的心。

「我很清楚你愛我，但是……」

「別再說了。我要洗臉，拿新的長襯衣給我。」

利休的語氣中夾雜著焦躁。

「是。」

宗恩點了點頭，但是好像還想說什麼。

利休目不轉睛地凝視妻子。宗恩像是在反抗似地盯著他看了好一陣子，然後緊咬嘴唇。

「在你臨終之前六神無主，胡言亂語。請原諒我。」

她以手撐地，低頭賠罪。

利休只以眼神表示原諒，站起身來時，雨勢突然增強，木板屋頂發出劇烈聲響。斗大的雨滴毫不留情地拍打四周。

——冰雹啊。

凝眸細看鉛灰色的明亮地面，又圓又大的顆粒在茶庭裡到處彈跳。拇指大小的大冰雹從天而降。

那一瞬間，利休想到了一件事。

——原來宗恩指的是那個女人啊。

宗恩是個冰雪聰明的女人。大概是從和利休產生肌膚之親的過程中，感受到了他的內心最深處。

那是五十多年前的事了。

利休從來不曾說出口，也不曾告訴任何人。

儘管如此，那個女人凜然的臉龐，利休不曾或忘。無時無刻住在他心上的女人。她在他心中占有一席之地得太過理所當然，利休也沒有將這件事放在心上。

——那個女人。

十九歲時，利休殺害的女人。

相關書摘 ▶《利休之死》推薦序：解開天下第一茶道師父的人生最後之謎

書籍介紹

本文摘錄自《利休之死（二版）》，出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：山本兼一

譯者：張智淵

槿花一日自為榮，何須戀世常憂死

對於我而言，茶道比性命更重要。

新版特別收錄 宮部美幸 解說文——真正的「特立獨行者」選擇的驚人手法

電影《一代茶聖千利休》原著小說

十九歲前，他叫千與四郎，是堺一間魚舖老闆的兒子。十九歲時，他殺了一個擁有纖白手指的女人，隨後出家，法號宗易。

千宗易以獨特的風格，在茶界大放異彩，並被豐臣秀吉收為茶頭。天皇賜號「利休」，意思是：「銳利也要適可而止」。千利休，他站在「美」的頂端，隨心所欲將其操縱並掌握，只要被他認可的事物，就是極品的保證。除了在茶席上展現出前所未有、清麗寂豔的侘茶風情之外，利休也藉由茶席間的氛圍，屢次為豐臣秀吉的野心推波助瀾，建下奇功。

原本秀吉十分欣賞利休能夠精準掌控茶道與美的內涵，然而高傲的他卻漸漸無法忍受那些對利休一面倒的推崇，越發不滿。為什麼只是單純的擺設茶席、評鑑茶具，卻會讓利休觸怒豐臣秀吉，甚至遭到賜死的命運？讓秀吉垂涎不已的綠釉香盒是什麼來歷、讓利休無論如何也不願交出？利休在十九歲殺死的女人又是誰？他又為什麼將茶室設計得越來越窄？

所有的答案隨著茶人的一生漸漸浮現，而利休之所以能將「美」展現得無懈可擊，背後竟是一段讓他終生悔恨追憶的年少愛戀……。

Photo Credit: 台灣商務

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航