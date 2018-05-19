運用「STOP制止型」應付他罰型、自罰型、無罰型情緒勒索

文：吳娟瑜

勇敢地對情緒勒索說NO

各種情緒勒索的相處模式，各位應當有些感觸，如果發現自己有類似行為，當然要學習自我覺察、自我克制，停止用語言、眼神、低頭、轉身離去等方式和別人相處，而是好好講出自己的真實感受（Feel），說出自己真正的需要（Need），讓對方知道如何和我們正確相處。

你可以這樣做！

萬一，我們的周遭充斥了各式各樣情緒勒索者，那麼，我們也要練習運用「STOP制止型」的方式來互動。

一、當「他罰型」發生時：

例如，當孩子用「他罰型」來責怪你，他說：「同學們家裡都不管他們的手機玩多久，你為什麼管這麼多？」這時你千萬──

不要回答：「你玩得有完沒完，還敢頂嘴？」（他罰型） 不要回答：「都是我不好，從小沒好好約束你。」（自罰型） 不要回答：「我們再看看吧！」（無罰型）

這時，身為父母的你是有責任把遊戲規則講清楚，也STOP兒女的情緒勒索，建議你說：「對，一天上網兩個小時，這是我們的家規。」

二、當「自罰型」發生時：

例如，當長輩用「自罰型」來讓我們難受，他說：「當初我沒阻止妳嫁給他，如今，妳過得不幸福，都是媽媽的錯。」

這時，我們千萬──

不要回答：「對，都是你害的，一直說他們家有錢有勢，將來不愁吃穿，如今⋯⋯」（他罰型）。 不要回答：「媽，我命苦呀！都生了兩個孩子了，他還在外頭金屋藏嬌。」（自罰型） 不要回答：「沒事，沒事，再說吧！」（無罰型）

這時，身為人家兒女，你是有責任扛起自己的人生，不管當年爸爸媽媽出了什麼主意，點頭答應婚約時，畢竟自己也是成年人的年齡，要好好面對一切的後果。

你需要對正在情緒勒索你的爸爸媽媽採取「STOP制止型」說法，建議你說：「爸媽，我已長大成人，我的婚姻我自己有責任處理好，您們只要給我精神支持就好，謝謝！」

三、當「無罰型」時發生時：

例如，當同事用「無罰型」無關痛癢地淡然回應，其實我們也要看懂他們的情緒勒索的軌跡，好好地帶動他們共同成長。他們通常說：「你不用擔心，我OK的。」

這時，我們千萬──

不要回答：「你每次都說OK，結果呢？客戶一直抱怨你不是漏帶資料，就是算錯錢。」（他罰型） 不要回答：「唉，我沒把你教好，太快讓你上場，這筆賬其實是應該算在我的頭上。」（自罰型） 不要回答：「好，你說你OK，那你就OK的。」（無罰型）

「無罰型」的人通常害怕衝突，也不想增加別人的心理負擔，殊不知這反而造成工作流程的耽怠，或是造成客戶的滿意度下降。

身為主管或是同事的我們，絕對有責任，有必要把「無罰型」同事帶回正軌，建議你說：「我當然不擔心你這個人，你一向工作認真負責，只是這個案子事關公司的名譽和形象，要請你具體說明—客戶究竟需要我們怎麼配合？」

讓同事快速進到現實面，這樣可以縮短他獨個兒自我摸索的時間，也讓工作團隊儘快共同解決客戶的需求。

原來如此的人生

人與人的相處很有趣，也很微妙，我回首前塵，確實曾經不知不覺中也運用了「他罰型」、「自罰型」和「無罰型」和旁人互動。

在那樣情緒勒索的互動中，我曾經勃然大怒、或黯自神傷、或默默流淚，或若無其事⋯⋯其實這些都是不恰當的情緒模式。

如今，我和各位一樣，在學習成長的過程裡，讓自己的「感覺」有一個充足的空間，也尊重別人的「感覺」；同時，把個人的「需要」講得更具體、更心平氣和，這樣，對方也就理解我、體諒我，或願意等待我的成長。

我發現「STOP制止型」來處理情緒勒索的任何一型，都讓自己身心更健全、更舒服，各位不妨一試！祝福大家！

書籍介紹

《情緒化也沒關係》，啟思出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：吳娟瑜

情緒，就像情感有思緒，也彷彿情感的絲絮，我們此刻所看到的負向情緒反應，其實它是有脈絡可尋的。也就是一個人為何容易生氣，如果願意從自我探索的路途去尋找答案，其實是其來有自的。

不能忍受丈夫晚歸的太太，可能在小女孩時期常看到母親和晚歸的父親起爭執的畫面；不能忍受兒子吊兒郎噹的爸爸，可能來自要求完美主義的家庭；無法和主管親近相處的屬下，可能從小和父母有著緊張關係。

所以，負向情緒可能在一個類似的畫面被引爆了，此時此刻，我們當然可以儘快找到自我調整的方法，比如暫離現場、深呼吸、找人傾訴等，然而這些方法只是「治標」。「情緒管理」的根源，最好還是從「治本」著手。首先，找出那個曾經讓我們感到受傷的畫面，然後進行寬恕和整合的工作，如此一來，負向情緒的引爆點，才有機會漸漸被撫平。

Photo Credit：啟思

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航