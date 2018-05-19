行為暗示你的心理：從「同步現象」看權力主從關係

作者：內藤誼人

權力主從關係，「同步現象」能看出

一位掌權者不管是說話方式或肢體語言等，總是會讓身邊的人不自覺地與他同調。

當掌權者開始放慢說話速度的時候，在場的人也會放緩講話速度；掌權者中氣十足地說話時，周遭的人同樣會跟著提高音量。

由此可知，只要觀察誰是被模仿的人，就能知道談話者之間的關係，也能了解彼此的權力主從關係。

分析美國脫口秀「賴瑞金現場」（Larry King Live）節目中的情景後不難發現，當節目來賓是擁有高知名度的「伊莉莎白．泰勒」（Elizabeth Rosemond Taylor），主持人賴瑞金的發言步調與她一致。相反地，來賓不是知名的人時，情況則轉為來賓配合主持人。

倘若你發現處於同一現場的人，出現了同樣的說話方式、聲音大小、肢體語言之現象，在心理學上就稱為「同步現象」──指的是權力較大者會成為其他人的模仿對象，進而產生「同步現象」，且以往未曾出現與此現象相違背的事實證明。

學校的老師大都擁有比學生更大的權力及權限，因此當老師和學生談話時，就可發現學生模仿老師的同步現象。

美國波士頓大學瑪莉安．拉弗朗斯（Marianne LaFrance）用了六週的時間觀察十四個班級的老師與學生行為模式後發現，學生們會因為想與老師同調而改變自己原本的說話方式。

這些學生們原本拉高分貝地愉快談話，假如這時老師剛好加入，他們便在瞬間改變自己的語調，動作也變得比較不誇大，學生們的聲音及肢體動作皆自然地配合老師的節奏。

夫婦之間的權力關係亦是相同道理，只要觀察哪一方配合另一方，就能知道夫妻間的權力與地位狀況。假如家中握有主導權的是太太，丈夫便會配合太太的聲音大小與說話速度。至於太太的權力有多大，只要看丈夫努力配合的程度就能窺知一二。

情侶之間也有同樣情形，配合另一方的通常是權力與地位較居下位者，從中也不難想像兩人結婚後的權力構成情形。

核心人物怎麼辨識？留意「目光焦點」

在黑猩猩的群體當中，所有黑猩猩的目光均聚焦於「老大身上」。不管黑猩猩們做些什麼，都十分在意「老大」的感受，因此常會偷看老大的反應。由此可知，當我們處於一個群體時，只要觀察大家目光聚焦的目標，就能立刻找出誰是老大。

人類的社會跟黑猩猩群體一樣，權力越大的人，被別人注視的機率也越高。

被喻為男神的美國前總統甘迺迪，只要他一進入某個空間，現場群眾的視線總是離不開他。我們會在意比自己更能握有權力的人，因此為了確認老大的一舉一動，就無法將目光從他身上移開。

在公司也是一樣，部屬注視主管的時間絕對遠超過主管關注部屬，全員目光幾乎集中在最高領導者身上。

當公司開內部會議或與人洽談工作時，我們的目光也總是鎖定在關鍵人物。因為即使說服了一個無決定權的人，也無法產生實質上的效用，一次擊敗握有生殺大權的關鍵人物才是商場交涉之道。

假如對方同時出現三或四人，只要觀察對方成員的目光焦點，就能看出誰是關鍵性人物。倘若發現某人一直偷瞄另一人的表情，那被注視度越高的人，就越可能是關鍵人物，這時只要針對他做商品介紹即可。

這個理論也可視為面試的作戰法則──假如同時有好幾位面試官，無法得知誰是關鍵人物該怎麼辦呢？一般而言，坐在正對面的人為關鍵人物的可能性較高。然而，有些地位較高或握有權力的人，反而喜歡故意避開正中央的位置，習慣坐在側邊。假如此時坐在正中央的面試官，在面試時頻頻看某人，那此人為關鍵人物的可能性就很高了。接下來，所有回答只要注意那個人的表情，被錄用的機率也會提高。

以前大家皆習慣從年齡推測，認為年長者通常為關鍵人物，但最近也有許多優秀年輕人成為主管，或擔任公司的重要職務，因此光以年齡做判斷是十分危險的。

「這傢伙還是個乳臭未乾的小子嘛！」當你看不起某個年輕人時，或許他才是真正擁有決定權的關鍵人物。因此，絕對不要被年齡誤導，請注意大家目光焦點之人。

書籍介紹

《看穿內心情緒的行為暗示心理學：頂尖心理學家證實，99%人能看透的50招讀心術》，方言文化出版

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作者：內藤誼人

譯者：郭欣怡

作者內藤誼人為日本心理學權威，彙整美國、加拿大、法國、英國等全球頂尖心理學家及博士學者的科學驗證，教你99%人都能看穿的讀心術，你將能看懂這些「淺淺地嘴角抽動、微微皺眉、一句回話……」，透視對方內心的情緒想法，例如──

【不自主揉捏脖子，焦慮緊繃的訊號】：人感到焦慮厭煩時會不經意地揉捏脖子，藉此緩和壓力。

【實例應用】向主管報告時，發現他開始揉捏脖子後方，表示主管情緒已焦慮緊繃，建議你繞到結論火速報告，並立刻逃離現場。

【破解對方謊言的「木偶鼻效應」】：只要撒謊，人會不自覺地想搓揉鼻子。此外有抓手臂或頭的動作，也是說謊的信號。

【實例應用】不論是人際互動、兩性相處，或是溝通協調，想知道對方是真心誠懇還是虛情假意，從這些小動作就能看出。

Photo Credit：方言文化出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航