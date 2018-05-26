你熟悉的秋葉原，正被女高中生「JK經濟」侵蝕中

過了十數年後，隨著日本社會進入了高度經濟發展期，這裡集合了日本自豪的科技家電產品，慕名而來的全球觀光客們在結帳櫃台前大排長龍；隨著21世紀來臨，這裡變成了世界各地每個宅宅心中的無二故鄉，這裡有各種動漫角色的造型人偶、轉蛋、遊戲與漫畫書，讓宅宅們揹起了大包包到此補充各式宅宅能源......

秋葉原，仍然持續進化中。街上的民眾臉上仍然洋溢微笑，但只要仔細觀察秋葉原街頭，你會發現似乎有種充滿違和感的風景正在身邊發生。

Photo Credit: Dick Thomas Johnson @ flickr CC BY 2.0

穿著制服的高中女生牽著年紀看起來像是父執輩的中年男子，一邊談笑著散步；三五宅友在掛著「リフレ」（休憩）招牌的店門口躊躇著是否進門，他們不時四處張望，羞稔已經紅到了耳根……原本被人取笑「宅味太重」的秋葉原街頭，似乎湧進了一批青春可愛的女高中生，這是怎麼回事？

2017年4月8日，東京都警視廳宣布，將強力取締秋葉原等四個地區的「JK經濟」（JKビジネス），任何營業場所不得僱用18歲以下的少女，並已鎖定約190間店鋪進行調查。到底，JK經濟是什麼呢？

JK，是日文中女子高中生（Joshi Koukousei）的簡寫，JK經濟自然就是「女高中生經濟活動」的意思。這種以女高中生冠名，而非經濟行為的內容作為名稱的活動，內容本身的種類可說是包山包海——它們唯一的共通點，就是由女高中生陪伴顧客——包括了女高中生陪你散步、女高中生陪你吃飯、女高中生為你占卜、女高中生偶像的舞台表演等等，經粗略統計，自「JK經濟」名詞開始為人所知至今，最少有將近30種類型的商業活動誕生，其中最大宗的一種類型，稱為「JK休憩」（JKリフレ）。

我們常在日劇或日本漫畫裡，看到女朋友貼心地為男友掏耳朵、或是男友撒嬌地把女友的雙膝當作枕頭....單身狗們別再夜裡哭哭，在充滿各式幻想的秋葉原街頭，「JK休憩」可以滿足所有的幻想。在這裡，只要付出些許費用，服務生們——自然是穿著高中制服的年輕女孩子們——會滿臉微笑地邀請你躺在她的膝上，一邊輕柔地挖著耳朵......等等，女高中生未必是挖耳達人，別擔心，她們甜甜的耳邊細語，會讓你忘記耳朵因為技術不好導致的疼痛；更甚者，膝枕已經不流行了，「臀枕」也是很受歡迎的一種休憩方式，可以躺在青春年華的少女玉臀上......後腦杓可以感受到小屁屁溫暖又柔軟的觸感......

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敏感的你，是否已經嗅到一絲危險的氣息？沒錯，這種在獨立房間裡，一男一女過分親密的經濟行為，非常有可能無意間——當然，更多時候是有意地——擦槍走火，轉換為見不得人的賣淫行為。問題更嚴重之處在於，這些假休憩真賣淫的少女們，許多是未成年人。

與許多性工作者偽裝年紀的狀況不太一樣，這些JK休憩店裡的孩子，她們無須刻意裝幼齒，因為多半是真正的女高中生，而她們需要錢，老闆也需要她們賺錢，他們目標一致，瞄準著秋葉原的宅宅們，瞄準宅宅們口袋裡裝著平日省吃儉用存起來——為了下個月上市的最新遊戲——的大量軍資金，如今這些資金卻全變成了「休憩金」：名義上比較好聽一點的夜渡資。

不知道是什麼時候JK經濟變質成為未成年賣淫經濟的，也不清楚這種變質的範圍有多大——事實上仍有許多JK服務店堅稱它們是正派經營，但是由於警方對未成年性服務的零容忍態度，加上變質的JK經濟事實上已經造成許多刑事案件，才導致了警方對秋葉原的大掃蕩。

JK經濟無疑地受到某些消費者的歡迎，這是它的規模快速擴大的主因。原本在JK經濟尚未廣泛化的時期，為了規避檢查，即便是「做黑」的JK經濟，也是透過店外交易的方式進行——女孩們與顧客相約在附近的旅館進行交易，而且禁止插入或是接吻等過於直接的行為，頂多是撫摸或是耳語的等級。但是這種與真實高中女生親密接觸的消費行為，在當今日本風俗業禁止未成年者從業的限制之下，宛如是開了一道隱形的缺口。

Photo Credit: Reuters/達志影像

客人歡喜、消費的次數多了、同業的競爭也日漸激烈。後來更演變為在店內個室裡進行交易，還有「穿衣的騎乘位磨蹭」、「法式深吻」等已經不太算是擦邊球的犯規行為。最終，這股淫風一發不可收拾，只要客人付得起價碼，連「本番」（進行性行為）也可以。在過往，通常中午12點過後，秋葉原的中央大道上才會慢慢出現熱情的宅宅們，如今，早上九點已經有客人等著消費——他們可不是來買鋼彈模型的。

對這種歪風苦惱的並不只執法機關，對那些合法經營的JK經濟店鋪來說，「JK經濟」本身已經被汙名化為一種不祥的詞語，老闆們不但得面對警方「寧可錯殺、不可放過」的嚴厲執法態度，甚至也可能因為員工家長的反對而導致人員流失......但也許這不是我們需要關心的，那是實質經營者的問題......但是問題不只如此，去年9月，甚至網路上一度傳出，司法機關考慮連成人影片裡都不允許出現水手服，此話一出，不只是A片產業，包含成人漫畫、成人遊戲、成人動畫與性感寫真偶像界紛紛風聲鶴唳，人人深怕自己會是下一個被殺雞儆猴的祭品，在不理性的輿論面前，業者高呼「我們也有言論與表現自由」的聲音，明顯地沒人聽得到。

事實證明這是假消息，一年產值超過1,100億的成人出版品與A片產業不禁鬆了口氣，但是誰又預料得到，由於惡名昭彰的JK經濟，下一次奪命的鍘刀又會落在誰的頭上呢？沒人希望被日本政府視為行銷文化推廣重點的秋葉原，再次被金錢與慾望玷汙而失去光芒。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航