南洋《紙牌屋》：92歲的逆襲，馬哈迪海嘯吞沒盜國賊納吉

文：趙君朔

世事難料聽起來是陳腔濫調，但在1998年，當腫著一隻眼、背負者雞奸罪名的安華（Anwar Ibrahim），狼狽不堪的出現在公眾眼前的時候，滿懷憤怒的「烈火莫熄」（Reformasi）運動支持者，打死也不想到20年後，在整肅安華大戲幕後的影武者、也是主導馬來西亞政治22年的強人馬哈迪（Mahathir bin Mohamad），會在92高齡重出江湖，和安華的政黨以及也被馬哈迪打壓迫害過的華人老牌反對黨領袖林吉祥父子連手，並且一路蠶食鯨吞，打破所有選前看好國陣會繼續勝選的預測。

在重重不利於反對聯盟的選制下，馬哈迪成功掀起一場政治大海嘯，以極大的差距打敗了執政聯盟國陣，讓汙濁不堪的馬來西亞政壇重新看到了一絲新希望。

►眾聲喧嘩：馬來西亞第十四屆選舉專題

有時候巨變將至前，一些傳統的重要主流資訊來源是無法看出端倪的，但5月8日那天，我看到一篇很有意思的文章，談到反對黨希望聯盟在地方造勢大會，往往廣場中間燈光照的到的地方都空空蕩蕩，但是光照不到的周邊卻有不少馬來選民默默地參與（怕被親朋好友發現，所以選擇低調的站在邊邊）。還有選前最後一夜馬哈迪的直播演說，竟然最高有23萬人觀看，同時首相納吉（Najib Razak）的直播只有1.3萬人在線，我的直覺告訴我，5月9日不會只是一場行禮如儀的盜馬賊加冕大典。

其實納吉除了充滿娛樂性（牽扯到了澳洲名模Miranda Kerr、蕭亞軒、李奧納多主演的《華爾街之狼》，還有在超級拍賣師一書中被提到的新興超級神秘富豪買家劉特佐）的一馬發展公司貪瀆案外，他的首相生涯一路都是醜聞纏身，別忘了之前還有他的情婦蒙古女模離奇死亡案、馬來西亞的潛水艇軍購弊案等。

而他在一馬醜聞爆出後，對獨立司法調查和新聞自由的明目張膽打壓，以及對同黨調查此案的巫統議員的收買，更讓人對馬國政治環境的惡化感到痛心。然而上次儘管有華人海嘯，但本次選前執政黨毫不遮掩的讓選區畫分變得更不公平與各種刁難反對黨競選的措施，加上上次大選的舞弊疑雲，也沒有人在5月10日凌晨前對真正的改朝換代有充分信心。

不過，這次一路經歷重重險阻的反對聯盟有一張非比尋常的超級王牌，就是始終沒有真正退隱江湖的馬來西亞第一政治強人馬哈迪，由他對馬來選民超卓的感召力一步步攻破了巫統長期盤據的鐵票倉，讓納吉重畫選區的奧步完全失效（因為反對你貪贓枉法的人就是這麼多，不分華、巫，你把選區再怎麼重劃也沒用），才讓所有的選前民調徹底失準，完全沒料到希盟以極大的差距打敗了國陣。

當然這張超級資深的王牌並非沒有爭議，其中最大也最有力的批評，在於今天讓納吉得以胡作非為的惡劣政經環境的始作俑者，就是馬哈迪本人。關於這一點，如果把馬哈迪擔任首相22年的經歷攤開來看，會發現他算的上是一個山寨版的李光耀。

一樣都是對國家有鴻大的藍圖（但馬哈迪的自製國產車計畫、吉隆坡多媒體走廊的產業發展計畫都以失敗收場）、觀點分明（馬哈迪雖然也靠分配國家資源給巫人親信建立扈從網路，也繼續推行刻意扶植土著、不利華人的新經濟政策，但他在屢次公開發言中都對巫人都懶散、缺乏進取心有所抨擊，在閃電退位，選巴達維為接班人時，一群巫統大老為了執政成績平庸而哭成一團，可以說是真情流露的反省。亞洲金融風暴時直指這是索羅斯等猶太金融家的陰謀）、行事果斷而專權（用嚴苛的內部安全法任意監禁反對人士，在亞洲金融風暴時快速實行資金管制而防止馬國被掃到、還有面對安華利用金融風暴政經情勢不穩逼宮時，毫不猶豫的以更黑暗的手段反擊）。

雖然整體來說馬國的發展遠不如新加坡而使他的強人光環和李光耀對比時大為失色，但他色彩鮮明、有稜有角的施政風格也讓他始終是國際政治舞台上一個無法忽略的人物。

而老馬很明顯「超越」李光耀的一點，就是下台後仍然密切注視者接班人的執政表現，有不滿就毫不客氣的開砲，還把比較文弱的巴達維趕下台，改支持看起來手腕靈活不少的納吉，卻沒想到他的手腕卻都是發揮在自肥上，這讓始終心繫馬來西亞國運的老馬孰可忍，孰不可忍。

但重回巫統拿回大權已不是一個可行的選項，這位玩政治一輩子的高人於是毫不扭捏的對自己一手長期迫害、打壓的政敵伸出了橄欖枝，完成了跌破不知道多少人眼鏡的大合解和安華握手、見面，快速組建了一個復仇者聯盟，準備掀起一場誰也擋不住的新海嘯。

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