軍人年改初審通過，八百壯士抗爭444天後宣布「拔營」

立法院今（10）日初審通過攸關軍人年金改革的《陸海空軍軍官士官服役條例修正草案》，由於朝野立委針對退休俸起支俸率、退撫基金提撥費率等關鍵條文毫無共識，將送朝野協商處理。而在立法院外的八百壯士，今天也宣布拔營結束抗議，但未來仍不排除實施大型陳抗。

（中央社）立法院外交及國防委員會在7日完成對軍改草案的詢答後，昨天及今天逐條審查軍改草案，在審查過程中，朝野立委發生數波衝突，甚至短暫爆發肢體推擠衝突，甚至有議事人員因而受傷，而在逐條審查過程中，國民黨立委也針對草案的條文輪番上台發言，拖延時間，使得審查進度牛步。

朝野立委歷經約22小時逐條審查，終於在今天下午4時20分左右，完成軍改草案的初審，但有關退伍軍人退休俸起支俸率等關鍵條文，由於朝野立委對關鍵條文毫無共識、看法分歧，因此關鍵條文均遭保留，送交協商處理。

軍人年改各版本差異

表格製作：李修慧｜圖表設計：林奕甫

針對樓地板的部分，行政院版規定為少尉一級本俸及專業加給合計數額為共新台幣3萬8,990元；親民黨為少尉一級本俸加計一倍合計數額共4萬760元，國民黨團則沒有規定。

在退伍軍人退休俸起支俸率的部分，行政院版規定為55%，每增加一年增加2%；所得替代率上限士官95%軍官90%；親民黨版同行政院版，但規定在85年12月31日前退伍的退伍軍人不受影響。但國民黨主張現役先行，退役暫緩，現役軍人為60%＋2%，所得替代率上限同院版，而已退役者不受影響。

在18%優存利息部分，行政院版規定，現役具新舊制年資者與退役具新舊制年資支領月退俸人員，其舊制年資可存18%優惠存款的額度，於改革後第一年即取消；月退休俸重新依退撫新制俸率計算，原月退休俸高於新制的差額，分10年平均調降，緩和改革衝擊。親民黨版則規定在85年12月31日前退伍的退伍軍人，不受影響，而國民黨版則保留。

有關退撫基金提撥的費率，行政院的修法版本欲將現行的8%到12%提高至12%至18%；若發生收支不足時，應視國家財政狀況，檢討調整提撥費率。國民黨團則主張，當年度結算有虧損或任何基金不足之數時，由基金業務機構的主管機關審核撥補，並得申請中央主管機關予以補助不足之數。

在退伍軍人轉職後停發退休俸標準的相關條文，朝野立委也未達共識。行政院版主張，領取退休俸及贍養金的退伍軍人，就任或再任由政府捐助成立財團法人、行政法人、政府轉投資公司及私立學校等職務，若薪資超過公教年金改革「樓地板」新台幣3萬3,140元，停止領受退休俸或贍養金；親民黨版本則設為4萬760元。

但國民黨立委認為，這是在懲罰學有專精、想二度就業的退伍軍人，主張應取消私校條款，並規範領取退休俸及贍養金者，再任或就任政府捐助成立財團法人、行政法人、政府轉投資公司或學校團體等職務，如果每月薪資總額未超過退俸，可領差額；如果超過，停止領取退俸。

埋鍋造飯444天，八百壯士拔營解散

（中央社）退伍軍人團體「八百壯士」昨天開始號召支持者到立法院外抗議，今天約仍有百人聚集在立法院外關心立法院審查軍人年改相關法案的進度，在下午約4時30分左右傳來立法院初審通過的訊息後，八百壯士指揮官吳其樑在宣傳車上宣布抗議解散。

吳其樑說，八百壯士已於自立法院埋鍋造飯達444天，他們秉持的是憲政法制的理念以及軍人誓死捍衛中華民國的意志與決心，實質意涵在抵抗政府不公不義的施政作為，並非僅關切軍人退休俸權益，他們更關切國家憲政秩序的穩定性。

吳其樑說，立法院初審完成法案，對退伍軍人訴求「信賴保護、不溯既往」及要求「現役先行、退役暫緩」的建言都置若罔聞，規劃理則違背軍制結構與法制精神，且一套退撫法規歸併不同年資體制，強行溯及既往、違憲違法，制度俸率設計轉嫁由退役人員負擔，罔顧政府法定責任。

吳其樑表示，退伍軍人團體並未放棄任何翻盤機會，已擬定了軍人及公教團體釋憲文書，並獲得各政黨連署支持，等時機成熟，就會向大法官提出釋憲要求。

吳其樑最後表示，退伍軍人為了護憲維權所作的努力與辛勞已讓國人認知有感，八百壯士基於人力、財力負荷及走更遠的路等綜合考量，做出三點決議：

立法院帳篷的輪值自即日起暫停，給予退伍軍人充分休養生息時間。 儘快在一週內邀集軍系各軍種年班、團體及相關單位共同研討八百壯士轉型合宜性，等明確定案後，再決定後續整體運作規劃與步驟。 未來仍不排除實施大型陳抗，並持續採取「遍地開花、如影隨行」方式，向政府討取公理正義。

《上報》報導，此外，八百壯士4月25日陳抗脫序，68名員警及14名記者遭到毆打，因此昨（9）日陳抗現場，八百壯士成立「800媒體連繫」Line 群組，並發給媒體採訪記者證，進行識別。另外，八百壯士還準備新聞安全維護組的糾察隊背心，維護秩序。

（中央社）而上回陳抗造成多人受傷，警方也在今天下午傳喚五人到案說明。南台灣抗暴聯盟召集人黃冬輝今天上午10時許到台北市警察局中正第一分局說明，坦承為個人行為，訊後依法函送。警方下午三時左右再傳喚包括八百壯士發言人吳斯懷、八百壯士成員王忠義、前政戰總隊藝宣中心副主任曹維琪、藍天行動聯盟成員王寶芸等四人到案說明，直到下午5時30分左右才離開。

吳斯懷受訪時僅簡短說，謝謝大家，但案件偵辦過程中，不便對外多說，一行人隨即返回立法院外的八百壯士帳篷據點。警訊後將四人依《集會遊行法》和「妨害公務」罪嫌函送。

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核稿編輯：楊之瑜