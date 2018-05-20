歐洲人渴望從馬可波羅口中，聽到有個充滿財富的中國

文：安德魯・馬爾（Andrew Marr）

在許多方面，忽必烈比他的祖父成吉思汗更令人關注，因為他放棄了遊牧民族的政治傳統和軍事傳統，轉而接受更加先進的中國統治方式。與成吉思汗相似，忽必烈在宗教問題上也非常開明。他對外部世界的興趣遠遠超過之後那些自滿的中國統治者。

在哈拉和林，他的身邊有來自波斯的穆斯林、基督教聶斯脫利派的牧師、天主教的牧師、一位希臘醫生、一名法國婦女、一個巴黎金匠和一個名叫巴西爾的英國男子等。在上都和北京，他使用的工匠和顧問中既有穆斯林，又有漢族人。不久之後，北京甚至出現了一座天主教教堂。

當忽必烈的軍隊向南推進，發動滅亡南宋的戰爭時，他確實使用了一些外國人設計、操作的攻城武器和巨大的彈弩——馬可波羅聲稱，他自己就是忽必烈手下的一名軍事顧問，但這種說法遭到了廣泛的質疑，至少時間不符。忽必烈對投誠的人和戰俘採取了寬容態度，這對他滅亡南宋也很有幫助。

據說，忽必烈對外國宗教非常感興趣，他希望馬可羅的父親和叔叔能給教皇帶一封信，信上要求教皇向蒙古宮廷派100名學識淵博的基督教徒，讓他們幫助當地人皈依基督教。此外，他希望得到一些來自耶路撒冷的聖膏。這兩名商人得到了幾塊金牌，這些金牌是蒙古帝國的通行證，因此他們可以一路平安地返回歐洲。

經過三年的旅程，他們到達地中海。但他們發現，教皇的位子正空缺。克雷芒四世剛剛去世，若干年後的1271年，格里高利十世才當選為新一任教皇。馬可波羅的父親返回威尼斯，見到了當時大約17歲的馬可波羅。最後，他們父子倆啟程前往中國，他們沒有帶去100名神學家，而是帶去了教皇格里高利十世的美好祝願和禮物。

馬可波羅這一走就是四分之一個世紀。按照他的記述，在經歷了一段離奇的旅行之後，他住進了忽必烈的宮廷，成了大汗身邊一個頗受器重的顧問。他代表這位蒙古皇帝遊歷了中國和中國之外的地區。後來，馬可波羅借由負責將一位公主護送到一名蒙古地方統治者那裡，通過海路返回歐洲。他隨同一支船隊返回西方，這支船隊由一種中國大船組成。馬可波羅還為歐洲帶回了許多其他消息，例如他首次提到了日本的財富，還提到了佛陀，他或許將佛陀當成了一位印度的偉大的基督教聖人。

馬可波羅回到義大利後不久，威尼斯共和國和主要競爭對手——熱那亞共和國——之間爆發了戰爭。在一場海戰中，馬可波羅被俘。與他一同坐牢的還有一位名叫魯斯蒂謙・達・皮薩的作家。他將自己的離奇故事告訴了這位作家。魯斯蒂謙將這些故事記錄下來，至於其餘部份嘛——怎麼說呢，儘管不完全是歷史，但卻是本很好的讀物。這本書翻譯得比較早，又翻譯得比較亂，還有誤譯的情況。於是，在接下來的兩個多世紀中，《馬可波羅遊記》出現了143個版本。

這本遊記產生了巨大影響，成了前印刷時代的暢銷書。當時的歐洲充滿大大小小的王朝戰爭，遍地都在修建大教堂，感覺自己處於其他文明之外，但這本書卻為歐洲開啟了一扇大門。通過這扇門，歐洲可以走向一個不同的未來。

與此同時，人們在不厭其煩地問一個問題：馬可波羅究竟到沒到過中國？很多學者認為他沒有到過中國。然而，如果他沒有到過中國，那麼這24年他待在哪裡呢？他如何才能積累這麼多資訊呢？而且其中部份資訊還是真實的。他或許是從旅行者那裡聽來了故事，或者是讀到了幾本由穆斯林商人寫成的書，只不過這些書現在已經失傳了。另一方面，或許未來的歷史學家能發現一些被我們忽視的重要資訊。我們的記憶正在消退。我們會潤色各種各樣的故事，直到有一天我們也記不清那些內容是真實的，哪些內容是虛構的。

馬可波羅的遊記中充滿了商業資訊和地理資訊，這種類型的資訊正是貪婪的威尼斯商人感興趣的——他自己也是個典型的威尼斯人。開始的時候，威尼斯只是一些泥濘島嶼的鬆散集合。在羅馬帝國後期的戰爭中，那裡成了難民的避難所。後來，威尼斯發展成一個充滿活力且侵略性很強的共和國。威尼斯的大木船和帆船將這座城市和由穆斯林主導的貿易網緊密地連接在一起。它在基督教王國和伊斯蘭教哈里發國家之間販運著香料、奴隸、食鹽、毛皮和木材。馬可波羅來自一個商人家庭。在國內，商人們會利用投資者的樂觀和輕信。

因此，「馬可百萬」喜歡誇大自己的重要性，喜歡自吹自擂，這點並不令人驚訝。他會漏掉一些使後世社會歷史學家感興趣的東西似乎也在情理之中。事實上，他帶回來的資訊非常簡單：在歐洲之外，有一個充滿財富和機會的世界，只要足夠勇敢，你就能抓住這個世界。這就是歐洲人渴望得到的資訊。

現在，通過閱讀各種語言和版本的《馬可波羅遊記》，他們真的得到了這樣的資訊。遊記問世後，又出現了其他旅行者講述的故事。同樣，這些故事也是將現實和虛構融合在了一起。克里斯多夫・哥倫布航行到了美洲，這段史詩般的航行幾乎就是馬可波羅故事的翻版：到達日本後的情形令哥倫布心馳神往。

然而，馬可波羅所處的時間點最終成了一個莫大的諷刺。在他的敘述中，中國富有、發達，有漂亮的城市（當時，中國有人口超過六百萬的城市，這遠遠領先於歐洲），有許多發明創造和奢侈品，有嚴密的組織。但事實上，當時的中國正在一步步走向衰落。宋朝取得了許多成就，但這個王朝已經被一系列戰爭摧毀了，戰爭中出現了可怕的大屠殺和嚴重的破壞。而發動這些戰爭的，正是波羅家族十分欽佩的忽必烈。

為什麼歐洲人沒有馬上追隨馬可波羅的腳步呢？難道這不是再次走出地中海，從陸路前往中國的第一次大好機會嗎？歐洲人一直希望蒙古人能成為他們有益的盟友，和他們共同對付穆斯林。因此，教皇一直期盼忽必烈能皈依基督教（這個目標未能實現的部份原因在於，義大利人沒有向充滿懷疑的中國人展現任何一個令人激動的神跡）。

然而，歐洲人並沒有抓住這個機會。他們繼續享受著沿著絲綢之路運送過來的奢侈品和香料——在使食物變得更加美味方面，香料發揮著重要作用。馬可波羅於1329年去世。但在他辭世後的兩年裡，他所到訪過的蒙古大草原和中國長江流域發生了一件足以改變一切的事。

一種陌生的傳染病造成了大量死亡。1345年，這種傳染病出現在中國沿海地區。但到了1346年，它已經傳播到了克里米亞，也就是馬可波羅的父親和叔叔經商並開啟一段史詩般的東方之旅的地方。次年，黑死病通過海路傳入地中海地區，而傳播這種疾病的罪魁禍首很可能是船上的老鼠。到了1348年3月，威尼斯人在以一天600人的速度死亡。一船一船的屍體被運到偏遠的島嶼上埋葬。醫生們個個垂頭喪氣。貨物貿易、人員往來和各種資訊的交換曾使這個無情的海上共和國迅速崛起。但現在，這些曾經使威尼斯走向成功的事物也將這座城市推向了深淵。據估算，這場疾病使五分之三的威尼斯人死於非命，一半的威尼斯貴族家庭從這個世界上徹底消失。

根據現有的材料推斷，當時大約33％至50％的歐洲人死於黑死病，這種疾病對中國也產生了類似的影響。這場災難粗暴地終結了中國和歐洲的發展期。在這一過程中，氣候的變化也起到了推波助瀾的作用：氣候變化不但使冬天變得越來越寒冷，而且破壞了農作物的生長。

在歐洲，黑死病產生了讓人意想不到的影響。其中比較突出的影響是，在法國和英格蘭這樣的西歐國家，傳染病殺死了大量農民。對於農業生產來說，他們是至關重要的。於是，那些倖存下來的農民要求地主給他們更高的報酬和更多的人身自由；黑死病造成的大量死亡催生了一個更加靈活多變的社會，這個社會與貴族家庭的土地所有權已經沒有那麼緊密的關係了。

奇怪的是，黑死病對東歐的影響恰恰相反。事實上，地主的權力變得越來越大，管轄的範圍也變得越來越廣。他們強迫倖存下來的農民接受一種更加嚴格的奴隸身份，歷史學家將其稱為「第二次農奴制」。這種情況是可能發生的，因為東歐地主的權勢要更大一些（後來東歐出現了封建制度），而且在黑死病到來之前，他們的地位就已經確立了。

與義大利北部和英格蘭主要從事羊毛貿易和葡萄酒貿易的商業城市相比，位於今天波蘭、德國東部和匈牙利的東歐城市人口更少，影響力也要更小。西歐行會的法定權利和勢力都有所增加。雖然按照現在的標準來看，這種增加並不明顯，但在勞動力短缺的時候，這種不明顯的增加就足以打破行會與貴族之間的勢力平衡，使天平更偏向行會一邊。而在東歐，貴族更加殘暴，分散的農民也很難有力地反抗貴族。

在勢力平衡方面，東歐和西歐的差異本來並不明顯，但黑死病造成的社會混亂忽然間放大了這種差異，結果導致了極大的變化。在接下去的數個世紀中，東、西歐之間儘管表面上看沒有太大差別，但西歐更加先進，社會更加複雜。

法國與荷蘭將會影響整個世界；而波蘭和捷克只能對它們周邊的地區產生短期影響。

當然，那些從黑死病中倖存下來的人很難察覺這些影響，這些影響要到幾個世紀後才能顯現出來。黑死病是歐洲遇到的第一次大災難，這場非常恐怖的災難使許多曾經有人居住的城市變成了幽靈出沒的地方。整個農村地區都變得荒無人煙，農田裡長滿了雜草和樹木。宗教狂熱和極端主義甚囂塵上。歐洲彌漫著濃重的悲觀情緒，基督教徒認為，世界末日已經到來。各國都陷入了混亂。手工業走向衰落，各種手藝逐漸沒落。教皇的地位也受到動搖。

在歐亞大陸的另一端，輝煌的宋代中國已經瓦解，農民不斷揭竿而起。儘管馬可・波羅帶回了充滿希望的資訊，但對於那些尚不能夠同心協力的人們來說，這些資訊恐怕也沒有什麼用處。

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書籍介紹

本文摘錄自《BBC世界史》，廣場出版

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作者：安德魯・馬爾（Andrew Marr）

譯者：邢科、汪輝

我們對世界歷史的理解總是在不斷改變，因為世界各地時時刻刻都有新的發現，並向我們的舊有偏見發起挑戰。

在本書中，作者帶我們重游了那些熟悉的歷史重大事件，從古希臘羅馬到拿破侖加冕，再到21世紀的環境與人口危機，然而他向我們介紹的卻是圍繞在這些事件周圍鮮為人知的故事，地域橫跨秘魯、烏克蘭、加勒比地區。

書中既檢視了那些失敗與消逝的文明，也講述了當今強權的起源，並且揭示曾經在不同歷史時期、不同地理位置發生的諸多歷史事件是何其相似！

Photo Credit:廣場出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航