矇眼操槍拿下世界第4，蔡英文接見蘇祈麟說：「從軍也可以實現理想」

（中央社）總統蔡英文今（10）日接見日前獲得「世界儀隊錦標賽」第四的海軍儀隊上兵蘇祈麟，盛讚他是台灣之光，蘇祈麟也透露，曾因為壓力太大想流淚，但他告訴自己，「眼淚要等到最後一刻拿下勝利時再流」。

海軍儀隊隊員蘇祈麟上兵，參加5日在美國舉辦的「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship）個人組比賽，在強敵環伺下以優異表現，於決賽中榮獲第四名及「創辦人特別獎」。

蔡英文今天在總統府接見蘇祈麟，蘇祈麟的太太、兩個孩子與家人都出席。聊天過程中，蔡英文好奇，蘇祈麟在陌生環境如何讓心情調回來，冷靜表演；蘇祈麟說，全世界看他表演的人，不會知道他是蘇祈麟，而會知道他是中華民國的軍人，他是從台灣來的人，他是抱著這樣心態。

蘇祈麟向蔡總統透露，其實在練習過程中，很多時候都想要流眼淚，因為壓力太大，但他告訴自己，「眼淚要等到最後一刻拿下勝利時再流」；最後他沒有拿下理想的成績，但只會遺憾，告訴自己不要難過。

蔡英文也在臉書直播接見過程，國家安全會議秘書長李大維、被傳稱住院開刀的國防研究院院長馮世寬、國防部副部長沈一鳴、海軍司令黃曙光都在場陪同。

蔡英文會後致詞表示，這幾天電視或網路最熱門的就是蘇祈麟比賽的影片，特別厲害的一段就是矇眼接槍的絕技，蘇祈麟的表現獲得全世界肯定，最動人的部份，不僅是蘇祈麟神乎其技的演出，還有蘇祈麟最後大聲喊出「I Love Taiwan」那一刻，她相信所有看到影片的國人都非常感動。

蔡英文說，蘇祈麟19歲加入空軍儀隊，啟發對操槍技能熱情，因為這份熱情，蘇祈麟退伍之後，選擇再度從軍，加入海軍儀隊；經過10年努力，蘇祈麟終於達成夢想，穿著國軍軍服走上世界舞台，讓世界看到台灣，也讓台灣看到海軍儀隊實力。

她說，蘇祈麟的故事非常勵志，這也是她對國軍的期許，國軍除了可以保家衛國之外，「也應該是年輕人可以實現理想的地方」，她更期待國軍能夠是台灣社會的模範，成為台灣之光。

蔡英文期許，蘇祈麟的精神讓全軍效法，永遠保持信心熱情，精益求精，讓國人感到國軍確實有旺盛的企圖心，值得大家驕傲與尊敬。蔡英文說，她聽說蘇祈麟喜歡民謠，常跟太太一起彈唱，因此今天送他一把吉他。

會後，蘇祈麟受訪指出，國外高壓的緊張情緒還在；他仍覺得一切發生得很不可思議，沒有想到比賽效應會這麼大，因為他很怕自己做不好。媒體問到，「國人都認為你應該是第一名」；蘇祈麟笑著說「我也覺得我會是第一名」。

媒體好奇，是不是因為矇眼，要把頭套拿下來，比賽超時讓成績受影響；他解釋，主要是因為戴鋼盔，原本設定沒有戴鋼盔，後來還是戴鋼盔，而戴盔與復盔要花時間。

蘇祈麟說，他在比賽前就想，如果他進決賽，決賽比完時，他一定要喊「I Love Taiwan」；他很幸運進決賽，也很幸運在決賽時，比賽內容很完美。

先前傳出今年國慶大會打算邀蘇祈麟獨秀，他說，還沒有收到訊息，國慶本來就是要上場表演，但他希望不要叫他獨秀，他希望入列與大家一起表演。

他也說，到國外比賽後，才發現世界真的很大，一山還有一山高，他原本覺得自己在練槍時已經「很有種」、不怕受傷，但出國後發現很多人「比我更有種」。

蘇祈麟太太透露，蘇祈麟的情緒、壓力、晚上失眠的狀況，她最清楚；因為操槍很危險，練習時，蘇祈麟都不讓她跟隨，她只能每天陪他去看醫生，幫他換藥。

《關鍵評論網》5日報導，約10年前，蘇祈麟就已經注意到「世界儀隊錦標賽」，但穿著軍服出國需要上級批准，加上預算問題，因此這個夢想在他心裡擱了近10年。蘇祈麟2017年向國防部申請出國比賽，時任國防部長馮世寬支持，軍隊才願意放行，並由國防部補助蘇祈麟的機票和住宿。

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核稿編輯：楊之瑜