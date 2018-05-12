章緣〈殺生〉：不管他來的時機好壞，都請她憐惜眷顧，確保他來到人世

文：章緣

殺生

那是一條花色斑斕的球蟒，黑色鱗紋，蛇身密布不規則形狀的白金和灰褐色塊斑，纏在姝雪白的手臂上，吞吐著紅色的舌信。

「來，靠近一點，球球很乖的。」

姝竟然是個弄蛇女。薔依言靠近，很興奮。蛇頭對準她，舌信朝空中吐，在掂她的斤兩。看她並不退縮，也沒有攻擊之意，便依舊安穩地纏著主人的手臂，彷彿那是一截可以安棲的樹枝。

「沒什麼好怕的，你看牠，靈不？」

姝輕輕抓住蛇尾，把牠從手臂上解開，放到大腿上。她穿一件粉紅短褲，罩著長長的黑恤衫，胸口一個張牙舞爪的豹頭，豹眼是兩顆假水晶。蛇溫順地在她雪色大腿上開展，伸長頭頸，往她兩腿之間遊去，姝咯咯笑起來。

姝又把蛇往自己肩上擺，任牠在脖子上繞圈。蛇的三角頭就在姝的腮邊，黃綠色的眼映著主人的紅唇白牙，詭異、神祕、危險。姝能完全控制這條蛇嗎？球現在還小，過兩年長成了，難道沒有死纏住頸脖讓人窒息的力量？

姝一個人住。爸媽離婚，各自婚嫁，這間位於金貴城中區的公寓，是為她備下的嫁妝。姝幾度想搬離城中區，把房子出租，手頭可以寬裕點，她有花錢的天分。女孩子要美、要有錢、要有人愛，這是她的三句名言。

姝學的是化妝，本來是戲劇化妝，傷口、畸形、年輕扮老、年老扮嫩等各種角色妝，畢業後發現演戲的人絕對沒有結婚的人多。絕大多數的女孩都要結婚吧，結婚都要化新娘妝吧？不用上海姑娘的算盤，也知道哪條才是正途。她是一家知名婚紗公司的特約化妝師，一個星期總有那麼幾天奔波於市區和郊區，華廈水岸花園洋房和高級酒店，把一個個平凡的女孩打扮得白膚大眼像洋娃娃。她自己也不遑多讓，妝容妍麗，白的白紅的紅，細勻的粉底，臉皮就像沒有毛細孔般瓷，再加上一雙大眼睫毛長翹，眼線尾角上勾，唇色嫣紅欲滴，茶色的長髮大波浪捲，一米七的身高，活脫脫是櫥窗裡的模特兒。

閨蜜瑤瑤結婚時請了姝當化妝師，薔是伴娘，兩人一見如故。

姝一逕兒地發笑，不知是球球讓她興奮，還是看到薔的傻樣覺得好玩。她熟練抓起球球，擱薔掌心，蛇盤成一個球，滑溜冰涼，比意想的要沉，薔打了個哆嗦。

手托球蟒的照片發上微信朋友圈，阿K看了很不高興。

「懷孕的女人，不可以看蛇的，不可以接觸這些邪惡的東西。」

「誰說蛇就邪惡了，你是教徒？」

「去你的教徒。」阿K的爺爺是重慶人，信奉天主教，當年破四舊時被迫棄教，爸爸是知青下鄉，在安徽一處窮鄉僻壤娶了阿K的娘。阿K說自己不信教，但他不吃豬血鴨血，每次薔在重慶麻辣火鍋裡下豬血鴨血，他就皺眉頭。

《聖經》裡說，樹上的蛇讓夏娃偷吃蘋果，蘋果是禁果，是知識之果，夏娃吃了，讓亞當也吃了，兩個人突然就懂得了裸體的羞恥。無知就不生羞恥。

「你看我有什麼不一樣嗎？」

阿K聞言一翻身，騎到她身上，「脫光了看才知道。」

「下去！」她推著身上興奮起來的男人。

「再不做，肚子大起來就不好做了。」阿K氣喘吁吁，吸吮她的乳頭像餓急的嬰孩。

「不會的。」她說，但身體被吸軟了，聲音微弱，阿K像蛇一樣鑽進來。

它們是人類男女交媾後不必要的麻煩，來的時機不對，太早或太晚，或根本不被期待。

前兩次懷孕，薔的肚子都沒能大起來。

她未婚，頭腦清楚的女孩，怎麼會未婚生子？身邊的朋友，只要有性生活的，哪個沒打過？拿掉第一個時，她才二十歲，大學沒畢業，回家住了幾天，跟媽媽說感冒了，要媽媽燉雞湯，在床上看韓劇追美劇，睡睡醒醒，跟閨蜜瑤瑤發發消息。是瑤瑤陪她去做的手術。

瑤瑤一直到高中畢業，跟她都住同棟樓，幾個親人在海外，吃的用的不一般。眉眼細長，鼻子小，但是進退應對得體合宜，講起話來那個嗲，長輩們都誇是很「適意」的一個上海小姑娘。兩年前，嫁給一個海歸工程師，在家養尊處優，平日裡逛街購物跟姊妹淘喝下午茶，有時搓搓麻將，香港、日本購物團去了，三亞和普吉島度假也有了，什麼都不缺。當了貴太太的瑤瑤，跟薔來往少了。並不是瑤瑤有意疏遠，是薔存心避開。長得比瑤瑤水靈，怎麼混得比她差？

有了一次教訓後，薔特別注意避孕，但是遇上Tim就沒轍，Tim那臉大鬍子，深目高鼻充滿立體感和稜線的五官，瘦長的腿和濃密的體毛，讓她戀戀難捨。她在一家英文進階學校負責招生，Tim是學校的老師。Tim跟她約會吃飯總是AA，從不送什麼正兒八經有質感的禮物，只是耍耍老外的浪漫，一朵紅玫瑰（還不是一束），一小盒巧克力繫著蝴蝶結，一個土耳其貓眼吊飾，掛在牆上，幾個神祕的藍眼睛盯住她，據說那其實是嫉恨幸福的眼睛。她過生日，他在租來的小公寓裡烤小蛋糕，歪歪扭扭擠上奶油，插根細長蠟燭，唱首土耳其版的生日快樂歌。

他喜歡真槍實彈，最後射在她身上，嘴裡哇哇地亂叫。他說他這樣幹了幾年了，從沒把哪個女孩肚子弄大。「如果讓你懷孕了，我會負責的。」等到她真的中標了，才發現他所謂的負責是出錢做人流。

做的時候都三個多月了，嚴冬，腹脹腰痠，手腳冰冷，一直沒完全恢復。到了春暖花開，身子裡還是有個地方在冒寒氣，睡眠不好，開始有黑眼圈。做了人流後，Tim還是不願戴套，一再說，雷電不會劈在同個地方。她體會到女人必須獨自善後的悲哀。當Tim換工作時，兩人友好分手，激情不知何時已然消褪，然而激情的印記卻頑固刻在身體上。一直到跟阿K在一起，晚上讓他摟著睡，她的睡眠才好轉。這年她二十七歲，在大陸婚姻市場上已經被歸於大齡剩女了。

理平頭，戴黑框眼鏡，耳大面方，總是穿牛仔褲的阿K來自安徽農村，本科畢業，到上海做過好幾份工作，現在跟人合夥開了一家網路水果店，在網上接單，給一些白領高檔小區送水果，逢年過節還派送應節禮品，多的時候一個月能到手兩、三萬，少的時候也有萬兒八千，他說生意會越做越大，除了水果，還會做別的，什麼好賺就做什麼。但是薔的爸媽有意見，不想她嫁外地人。農村裡窮親戚多，翻新房、生病求醫、節慶婚喪各種禮金，弄不好，婆家還要到上海來，後患無窮。別看他賺得還可以，裡頭有多少要拿回老家？

「我們先買房吧，房子買了，你爸你媽就肯了。」阿K已經三十，家裡早就急了，過年回去都在相親，但是他想在上海安居落戶。首付還沒存夠，孩子來了。

它不是生命，甚至不是生命的雛型，不值得憐惜或眷顧，需要考慮的是解決的金錢和方法。

阿K說得有理，她不該明知懷孕，還去姝的家看蛇。去之前她並不知道有條蛇在等她，黑底黃斑，邪惡的三角頭，親暱地圍在姝的脖子上，像姝的孩子。第一眼看到時，她的確想要別開臉去，但是另一種更強烈的誘惑讓她目不轉睛盯住那蛇，就像看到可怕虐心的視頻，嘴裡尖叫著，眼睛卻盯牢不放，腎上腺分泌，那殘忍刺激你，讓你上了癮。看著蛇淡漠的眼睛，內裡那個冒寒氣的地方，突然就對上了。

前兩胎都沒孕吐，這次卻很厲害，一早起來就噁心。吃東西噁心，全數吐出，空腹也噁心，吐的是膽汁。她的臉尖了，兩頰削下去，眼睛更大，眼神空茫。阿K說等情況穩定了，先去領證，孩子生下來再辦喜酒。

「不要！」她心情煩躁。

阿K過來拍拍，親親，抱抱，哄著她。他把愛情和孩子看成一體了，如果他們相愛，怎麼可以不要這個孩子？

「你真的要我生下來？」

「當然了，老婆。」

「你真的要娶我？」

「那還用問？」

她吐得沒法去上班。阿K說何不學著做微商，在微信朋友圈裡賣面膜、化妝品什麼的，送貨快遞部分他來幫忙。「老婆這麼美，就是最好的代言了。」

過了一陣子，看她還是成天看電視滑手機，一張黃臉沒光彩，眉眼間流露怨恨，他又說，現在手工糕點很受歡迎，她老爸不是廚藝一流嗎？要不研究一下，看是否能開創一個自製糕點品牌，最好是做那種有機、少油少糖的健康糕點，可以推給上海的白領和老外。

「這是讓我學做菜嗎？」她口氣冰冷。

「讓你有點事做吧，小姐！」總是哄著她的阿K終於不耐煩了。

她抓住這絲不耐煩，要把它擴大成導火線。「你是想讓我永遠在家裡吧？在家帶孩子。」

「在家帶孩子有什麼不好？」

「你根本就不是想娶我，你想用孩子把我套牢，想靠我的戶口留在城裡，圓你爸爸的夢！」

他們有了同居後第一次大吵。

吵歸吵，胎兒仍舊在肚裡一天天長大，一個定時炸彈，薔拿不定主意。她整天在家裡上網，也不出門，終日掩著窗簾不見陽光，角落裡一箱頂級紅富士蘋果發出熟爛的甜香。餓了就點外賣，抽菸喝酒海灌咖啡，什麼都不忌諱。她似乎比往年更怕熱，光著的兩條白肉大腿青筋歷歷，就像皮肉下潛伏著一尾尾小蛇。

醫生說了，前面流掉兩個，對身體造成一定傷害，這一胎如果再拿掉，以後要懷到足月就難了。這些阿K並不知道。這個賭注有點大。

事情變得不順利。先是她發生一個小車禍，車子蹭到一輛電瓶車，賠了錢。阿K的媽媽跌倒骨折，要開刀和復健。緊接著公司出現了很多退單退貨，貨源要不跟不上，要不就是太多，在倉庫裡一箱箱地爛，不久，合夥人也鬧崩了。

瑤瑤打電話來，說薔的爸媽急著找她。她已經半年多沒回家，也不打電話，自從他們警告她如果跟了阿K，就不要再回家。她不上班了，換了手機號，新號碼就是新人生，像有了新的身分，一切重新來過。過去二十多年的人生，陳舊了，灰敗了，她要換新跑道。現在這跑道出現障礙。

她沒有回家，但是跟瑤瑤約出來下午茶。瑤瑤豐腴許多，看起來並不快樂，說皮膚一直敏感出疹，查不出原因，晚上失眠，失眠又引起偏頭痛。薔也倒了一通苦水，「你說，我這走的是什麼運？」

瑤瑤沉吟良久，低聲說：「會不會是，被嬰靈纏上了？」

嬰靈？

投胎後被剝奪出生權利的嬰靈，因為陽壽未盡，無法投胎，在人世流浪無所依靠，對不憐惜它的母親懷著怨恨之心，於是緊緊跟隨，讓她飲食難安，時運不濟，各種困頓災禍接踵而來。

「我聽人家說，這種情形，你如果不化解，就繼續倒楣，會生病，還連累到身邊的人，而且，恐怕你肚裡的孩子……」瑤瑤幽幽的語氣，聽起來怪嚇人的。

中國每年有一千多萬個胎兒被「人流」，他們或男或女，或三週或三個月，或成形或不成形，被取出吸出或排出。

當姝打電話來約，她先聲明，這次去不看蛇。

蛇在木箱子裡，沒開燈，什麼也看不到。「牠在消化晚餐。」姝說，「這頓吃了兩隻，夠牠消化的。」

「吃什麼呢？」

「在廚房裡。」姝推開門，角落裡一籠白老鼠，個頭很小，一動不動伏著，姝一上前，個個吱吱驚叫，在籠裡逃竄。「以為我要抓牠們餵球球呢！」

姝特別指給她看籠子裡一隻個頭最大的白鼠，別的白鼠都逐漸安靜下來了，只有牠還在淒厲地尖叫著，彷彿球蟒的尖牙已經刺穿牠的頭顱，蛇身正有力地纏住牠。她感到腦門一陣尖銳的刺痛，胸腔一緊，連吸幾口大氣，才緩過來。

「這隻很怪，特別難抓，現在已經長得太大了，球球不喜歡。小蛇要有絕對把握才會出手，我也怕牠咬球球。大概要找隻貓來了！」姝若無其事地說。

「你這不是，常常要殺生嗎？」

「誰不殺生呢？」姝回眸一笑，她打了個冷顫。

「臉色不好哦！」姝把她安置在客廳沙發，倒來兩杯紅酒，「來，紅酒養顏美容。」

酒色如血，她心神不寧，姝自顧自啜飲，咂咂嘴，心滿意足。

「你結婚要找我化妝吧？」

「結婚嗎？」大肚子的新娘，能看嗎？

「不結嗎？不結就跟我作伴吧！」

「你天天給新娘化妝，難道就不想結婚？」

「說了你不信，那些新郎官常偷偷問我微信號，要跟我交朋友呢！」

「是你太美了吧？」

「是他們太賤！」

這房裡天花板沒裝燈，雖然幾盞立燈都亮著，還是影影綽綽，角落裡一棵人高的美人蕉無風自瀟瀟。姝把個小熊抱枕摟在懷裡，下巴抵住枕頭，模樣像個沒長大的女孩，但是面孔雪白，假睫毛在石膏般的白臉上投下條條的長影，又讓她顯得歷盡滄桑。

「那你要什麼呢？」

姝笑了，「女人有時要男人，有時要孩子，有時既要男人又要孩子……」

「有時兩個都不要。」她接口。

姝像蛇般探出舌尖，飛快潤溼了兩片紅唇。

走出姝的獨居公寓，薔發誓不再來。難保這屋裡沒有一個又一個吱吱叫的鼠靈，在這裡那裡黑洞洞的陰影裡騷動。但是來不及了，半夜她在夢裡驚叫醒來，一條蛇鑽進她兩腿之間，半截蛇身露在外面，她死命拔，蛇卻越鑽越進去。

瑤瑤帶她去城隍廟附近見一個師父，說是可以替嬰靈做功德，助它們早日投胎，不再糾纏。

做功德的人很多，好容易才排到時間。事先依囑備了照片和寫了她跟男方生日的紙條，大學男友生日她不記得，只好從缺。那裡路窄不好停車，瑤瑤打車來接。兩人在巷口下車往裡走。她已經有四個多月的身孕，穿著寬鬆的連衣裙，秋老虎的天，露在衣服外的皮肉被太陽曝曬得發燙，彷彿接受烙刑。一些陳年的孽債，現在終於要償還，真能如此償還？

老宅有個小天井，幾棵桂樹結了金色的花苞，樹蔭下擺了一溜瓦盆，裡頭種了花草，兩個小毛頭短褲短裙坐在石椅上吃甜筒，腳來回晃著，胖頭胖腦一派天真，看她們進來，往裡頭一指，模樣卻很老練。她無端想起被貶下凡的金童玉女。

一進屋，裡頭點著線香，靜悄悄地，木板地上幾個蒲團，前面一條長榻，一個老師父閉眼盤坐，她跟瑤瑤自動在蒲團上跪坐。幾分鐘的沉默後，老師父睜開眼睛說：「進來吧，都進來吧！」不知在招呼誰。她身上一寒，起了雞皮疙瘩。

「嗯，一、二……三個跟進來了。」

她轉頭看瑤瑤，瑤瑤緊閉著眼，嘴角抽搐。

「做事前要三思啊！種什麼因，結什麼果。」師父喃喃說著一些因果道理，之後讀了段經文，念咒，往她們身上灑了幾滴符水。持咒去災的儀式進行了約半小時，師父囑咐她們，此後三個月日日抄寫《地藏王經》，心存善念，多行善事，捐款做功德等等，她們一一應允。照片和生年月分紙頭交上去，有如認罪書，師父說會為嬰靈超渡。

走出來時，日頭已西斜。小巷另一頭匆匆走過來四五個女子，也是去超渡的，長長的影子拖在身後。就在擦肩而過的那一刻，薔的肚子裡泛起輕微的顫動，像是一個個小氣泡，從深水裡冒出來，又像花叢裡飛出一隻隻小粉蝶，搧著薄薄的粉翅。她撫著肚子，突然明白，胎動了！

懷胎三次，這是第一次胎兒宣告他的存在。不再沉默，不再抽象，不是塵粒更非歎息，不管他來的時機好壞，都請她憐惜眷顧，確保他來到人世。

懷胎三次，薔第一次意識到：要當媽媽了。

書籍介紹

本文摘錄自《另一種生活》，聯合文學出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：章緣

台北、紐約到上海，越界書寫新天地

作品屢屢選入兩岸重要文學選集

被譽為「張愛玲回到了上海」的台灣作家

章緣 最新短篇小說集

作者在大陸多年駐紮蹲點，十首浮生進行曲，不疾不徐揮灑自如，演繹人性人心，記錄世事變遷，種種追尋與詰問，不止於虐心愛情，不拘於女兒和母親……歧路悲歌後總有微光閃爍，個中滋味渡海越界，擊中了你我。

故事多半直接從大陸常民的視角切入，卻又不等同於當地人的所見，因為有一雙經過台灣和美國文化洗禮的眼睛，在冷靜並殷切地注視——

〈謝幕舞〉和〈道別〉寫對生命意義的扣問及與所愛的訣別；

〈淺笑〉和〈花心〉是兩人在關係裡的誤解和不同步；

〈另一種生活〉和〈跟神仙借房子〉是穿上別人的鞋會如何的試探和演練；

〈殺生〉和〈失物招領〉始於大陸的一胎化政策，及於對生命的態度；

〈寶貝〉和〈善後〉說的是能不能對所愛負起責任。

Photo Credit: 聯合文學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰