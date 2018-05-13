為什麼我們認為音樂的大調等於快樂、小調等於悲傷？

文：佳佳冥王星

即使你完全沒學過音樂，也仍會是專業的聽眾。每當你聽到一首樂曲，就會下意識地分析每一件事，像是曲子是哪種類型、節奏為何，是什麼調子──即使你對調子不熟悉。最常見的例子，就是我們一般認為大調等於快樂，小調等於悲傷，但是，有任何客觀理由，可以解釋為什麼小調等於悲傷嗎？受過古典音樂訓練，同時身為物理學者的約翰．包威爾在《好音樂的科學II》中解釋，「文化」是讓我們對小調有悲傷印象的其中一個因素。

什麼是音樂的調子？

那麼，調子到底是什麼？還有，要是我們連調子都不懂的話，又怎能辨認它們呢？在西方音樂系統中共有十二音可用，但我們多半一次只用其中七個音（雖然作曲者在一首曲子中，可能會從某一組七個音變換到另一組）。在所有西方樂曲中，每次選用的那一組七個音，便稱為「調」（key）。

在播放樂曲時，你會對用了哪七個音有清楚的概念，因而當有人用了不對的音彈奏時，你就會覺得聽起來不太對勁，音的位置不對──也就是走音了。當你下意識地拼湊出這七個音的同時，也能辨識其中最重要的一個，而這一個就是主音。C大調的主音是C，同組的還有D、E、F、G、A和B ；而D大調的主音則是D，整組音則是D、E、升 F、G、A、B和升C。別擔心，你不需要記得這些音的順序，我之所以在這裡把它們列出來，只是為了說明各組音，也就是每個調，都有固定的識別元素。

西方音樂採用兩種調，小調與大調，而我們潛意識裡的音樂分析機制，則不難分辨自己正在聽的是哪一種。我們習慣將小調與悲傷、大調與快樂聯想在一起，但為什麼會這樣？

文化如何影響了我們對大調小調的看法

其中一個原因跟文化有關。在北歐和美國，多數悲傷的歌詞是以小調演唱的，如著名的爵士歌曲〈Cry Me a River〉即是；而快樂的歌詞則傾向以大調來表現，如披頭四的〈Here Comes the Sun〉。因而生長在這些社會的人，就會對這樣的連結產生預期心理。

但對音樂來說，還是老話一句，即便對於身在這些社會中的人們來說，這樣的連結也並非鐵律。大家還是可以用小調譜寫快樂的歌，如英國作曲家珀瑟爾（Purcell）以D小調所譜寫的輪旋曲〈Round O〉；並以大調創作悲傷的樂曲，如加拿大詩人兼創作歌手李歐納．柯恩（Leonard Cohen）的〈哈利路亞〉（Hallelujah）等。我們在前面提到了，某些社會（如西班牙、巴爾幹半島諸國以及印度等）是以小調來譜寫歡樂以及悲傷的樂曲。那麼，是否有任何客觀理由，可以解釋為何小調聽起來就應該是悲傷的？

有兩個技術性理由可以解釋為何人們認為小調比起大調，更適合用來表達悲傷或渴望等複雜的情緒，但我們不應把這些理由當成鐵律，而比較像是溫和的建議。小調能將較悲傷的情緒表現得這麼出色的第一個理由，是它們本身就比大調來得複雜。

為了讓各位瞭解這一點，我們先很快地看一下將豎琴弦調成大調的方式。豎琴弦乃是以特定頻率來回振動的方式產生樂音。舉例來說，一根琴弦可能每秒會從左盪到右再擺盪回來達一百一十次，使得我們耳膜附近的氣壓，每秒也跟著升高降低一百一十次。這種擾動壓力會讓我們的耳膜，以同樣的速率前後鼓動，如此我們便能聽見該頻率的音（此處說的便是A2這個音的頻率，亦即由吉他A弦所彈奏出來的音）。要是我們讓豎琴的另一根弦，也發出跟第一根弦的頻率，有著簡單倍數關係的振動的話，聲音聽起來就會很和諧。例如，每秒振動一百六十五次的音就可以跟頻率一百一十的音搭配得很好，因為一百六十五是一百一十的一點五倍。

一組大調音階會從某個頻率的音開始，然後分別加上頻率是第一個音的 1¼、1⅓、1½、1和 1⅞倍的音。而由這些簡單的分數關係，所組成的穩固且緊密的「團隊」，我們就稱之為大調。

且讓我們用運動來類比一下。小調基本上就是從一組大調團隊中，將三名隊員替換成另外不太融入的三隻菜鳥。例如，其中「 1⅔ 」的那個音，就會換成比較不熟悉的分數「1」。

為了增加複雜度，小調樂曲偶爾就會將一些原本的大調隊員，換成比較弱的新成員。由於新團隊的所有成員間彼此不太協調，因而比起較為自信的大調，也更能傳達複雜或抑鬱的音樂情境。

音樂心理學家大衛．赫倫（David Huron）以及馬修．戴維斯（Matthew Davies ）則發現了另一個將小調與抑鬱情緒連結在一起的可能原因。在他們針對大調與小調樂曲的廣泛研究結果中顯示，小調旋律中各音間的起伏，平均要比大調來得小。

當我們開心的時候，說話的音調起伏就會比較大，像這類句子「嗨！很高興你來了，你好嗎？」中，「嗨」和「很高興」兩者之間聲音由高到低的落差可能會相當大，接著在說到「你好嗎？」時又會跳回到高亢的音調；當我們不開心的時候，我們的音高起伏則較小。比方說，「我聽說你母親的事了，你還好吧？」這句話各音高間只有很小的落差。即使我們根本聽不懂某個人的語言，也能從這個人語調高低間的落差大小，來判斷對方的心情。因此，小調樂曲中較低的音高起伏，就成了我們將它視為悲傷情境的原因之一。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航