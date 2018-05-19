相遇一位山裡的校長：我們爬山，爬的是自己心裡的那座山

文：林正盛

爬自己心中的那座山

「爬自己心中的那座山。」是陳清圳校長每一回帶著孩子爬山之前都要跟孩子說的一句話。他要孩子知道，爬山不是要去征服什麼，不是要炫耀體力，更無須證明自己多麼優越，而是要親近山，親近大自然，傾聽大自然的聲音，學習謙虛，學習尊重，用心去傾聽，然後我們會回頭聽見自己心中的聲音。所以我們爬山，爬的是自己心裡的那座山。

認識陳校長很開心，很有福氣，又長智慧的事。他是個對教育孩子有想法，有方法，又耐心實踐，對生命充滿熱情的「人」。

為什麼要括號起來寫「人」，因為陳校長認為教育，尤其基礎教育，不該只是傳授知識、常識、技藝、資訊，而是要帶動孩子接觸社區，接觸土地，走進大自然裡學習，去喚起孩子對社區、土地、環境生態，對生命的熱情。培養孩子對對生命、對環境、對世界好奇探索，熱情關心的人格特質。讓孩子依著自己喜愛、需要，去張大好奇眼睛去看，張開耳朵去聽，開闊心胸去感受，甚至打開了全身細胞去感受。

在這樣陪伴學習之下，孩子才有機會成為一個走進社會，擁有熱情參與公眾事務能力，擁有勇氣走向世界，敢去探索未知，成為相對更為完整的「人」。

相遇一個山裡學校校長

陳清圳校長同時擔任古坑鄉華南國小校長，與樟湖實驗學校校長。相遇認識這位山裡的校長，是受中華電信基金會委託拍攝紀錄片，跟著當時的基金會執行長林三元先生到華南國小拜訪，而相遇認識陳校長。

第一次見面，就聽校長對偏遠地區教育觀念的一席談話深深感動。陳校長說偏遠地區不可輕易廢校，因為在行政上，「村」這個單位的行政功能已被弱化，如果再把小學廢掉，偏遠地區就等著不斷蕭條破敗。因為孩子連讀書的地方都沒了，被迫要到距離更遠的地方就學，於是索性跟著離鄉工作的父母外移他鄉，這些孩子也就註定對故鄉不會有太多認識，也不會有情感累積。對社區村子來說，大部分孩子都隨著父母外移，最後，只有年紀大的長者留下來。

如果學校沒廢，學校可以連結在地生活、在地文化，帶孩子認識自己生活成長的地方，了解自己所生命從出的土地環境，在成長中累積建立自我生命的獨特性，而在長大後擁有屬於自己看待事物、看待人、看待社會，甚至看待世界的獨特視野。

校長語重心長說，偏遠地區學校的看待，其實要提升到國安問題，跟國土政策思考層次，在村里行政單位虛級後，偏遠地區學校不只是教育功能，而是做為社區居民生活連結的中心，比如陳校長在華南國小設立醫療室，提供社居居民，尤其是多數老人的基本醫療需要，同時備有交通車，幫助家中沒有年輕人照顧的老人，送他們前往大型醫院看病就醫。

除了醫療協助之外，有一年華山的椪柑生產過剩，陳校長還帶著孩子一起建構網站，幫忙華山生產過剩的椪柑行銷出去，讓椪柑老果農可以安心過年。而且當遇到颱風、地震、土石流崩塌等天災，學校可立即發揮救災功能，不只安置災民，老師也可投入相關救災工作。

而且，這些學校跟社區的連結，不論醫療照顧、行銷農作物、救災……等等，陳校長最後都把他連結回到孩子教育上面，教育孩子對人、對事、對社區產生感情，懂得生命溫度的對待。這樣長大的孩子，相對更有機會成為一個有生命溫度的人，懂得珍視生命、珍視環境，珍視我們賴以生存的這個世界。

當初，雲林縣教育局派陳校長到華南國小任職，是要他來評估，甚至是要他來廢校的。他卻跟教育局說，「我不一定是去執行你們的命令，等去了解了再說。」

起初到達華南時，他被當地居民認定是縣政府派來廢校的校長，對他懷著敵意。後來陳校長慢慢進行了解，感受到這些敵意的背後，其實是居民們對這所小學的深厚感情，他們捨不得，甚至不甘心被廢校。陳校長感受到了，決定拯救這所學校。首先他面臨的問題是學生太少，必須改革教育觀念，於是他提出新的教學方法跟新的課程內容，吸引附近村鎮的父母，將他們的孩子送來華南國小讀書。原本只剩下二十幾個學生的華南國小，竟然就這樣從廢校邊緣拉起來，目前是一所八十幾個學生，還有學生遠從斗六過來就讀的學校。

在陳校長帶領下，除了智育教學授課方式活潑生動之外，最令人感動的，是帶著學生進入社區，了解社區生活、文化、生態環境、產業，同時帶著學生拍攝記錄下來。同時陳校長身體力行帶著學生走進大自然教室裡，騎單車、爬山、溯溪……帶他們去高山上聽山上的風，去海邊聽太平洋的風，去聽見每個不同生態、不同土地發出來的聲音。他認為國小、國中基礎教育，是為了孩子人格、個性，及生命特質的養成。只有引導啟發，激盪出對生命的熱忱，對生活周遭的人、事、物張大好奇目光，去熱情探索，孩子才真正開始學習起來，才有機會養成好奇探索的生命態度，而永懷熱情面向未知的未來。

陳清圳校長不但有想法，而且踏實實踐。二○一六年十月十六日，陳校長帶華南國小學生爬合歡山東峰，我帶著攝影師楊正欣、助理王安民，去跟拍這趟爬山行程。當天臉書分享，我感動寫下：

這個校長，很強。 他叫陳清圳，是華南國小校長，同時擔任樟湖實驗學校校長。 今天，他帶著華南國小學生爬山，爬合歡山東峰，同時進行一場生態教育，讓學生學習認識環境生態，學習和環境平等和諧的相處。 我們拍攝小組到達合歡山，走近松雪樓時，就看到陳校長走來，說他上去東峰又下山來了。我訝異又帶點緊張的問：「爬完了啊！我們來不及拍啊！」 校長笑著說：「沒有啦！我先把負責解說生態的學生帶上山，安排好在每一個解說點等，等大隊學生上去。」 原來校長半夜四點就帶著負責解說的學生，從古坑華南國小出發，八點不到就登上一趟東峰，把幾個解說學生都一站站安排好了。 這算是責任，這也就罷了！可是話說完，我說要開始爬山，慢慢的爬，他看見天空飄下細雨，突然叫住我，說他去拿幾件雨衣，讓我們帶上去給幾個解說的學生，以免他們淋到雨。 當他把雨衣交到我手上時，猶豫看了看打量我，隨即拿回雨衣說：「我還是自己走一趟好了，你走太慢。」說完就頭也不回的往登山口走去，邁步爬上山去。 當我慢慢爬，爬得氣喘吁吁，爬不到全程三分之一的地方，遇到已經登上東峰送完雨衣，回頭下山走來的校長，淡淡笑容隨口一句：「快了！最辛苦，最難的快走完了。」 我聽了苦笑，我知道這是鼓勵人挺過去的美麗溫暖謊言。 校長不停步說著的一階踏過一階下山去，他要去迎接大隊學生來到，帶著孩子們登山，一路往東峰爬上，進行一場高山生態教學。 當一組一組學生都登上山頂，強勁風雨中校長拍拍孩子的肩膀，摸摸頭、臉，無聲的傳遞著他的溫暖柔情。 當我一步一步小心翼翼踏著木階梯下山時，走著走著忽然聽到個聲音：「麻煩，借過一下。」我側身讓過，看到校長揹著一個小女孩下山。 下山後，校長一直在登山口等著，等到最後一個孩子下山到達，溫柔的摟著孩子，撫摸孩子的臉，跟他講話，也聽他講。 他是一個以孩子為主，永遠會想到孩子需要的教育者，不只是教育現場，包括生活照顧（給孩子送雨衣）。 「學校不應該只是傳授知識，和技能技藝的場所，應該是讓孩子成為一個人，帶著孩子去感受環境，感受生命溫度，一點一滴成就孩子的個性，和人格特質。」在一段訪問中，校長大概這樣說。 陳清圳校長很強，他當孩子的教練，亦當孩子們的師父。他是孩子們可以生命學習的人師。

Photo Credit: 韓淑華 陳清圳校長

「校長，能不能夠請你帶我們多寶學堂的孩子爬山呢？」拍攝完這趟登山行程，到松雪樓休息，感動之餘，忍不住這樣問校長。

「好啊！你安排。」好爽快的答應，讓我驚喜。

「就爬合歡山東峰，不會太難，應該適合你們學堂那些特別的孩子。」校長接著說。我驚喜點頭，開心說回去開始計畫。

下山，回到台北，我跟韓老師談起這個想法，她覺得很好，還提出可以請華南國小學生來當嚮導，陪伴帶領「我們的孩子」的建議。我一聽覺得很好，讓華南國小孩子可以在陪伴互動中，多少認識一點生命的差異性。

經過跟學堂夥伴討論後，把活動定名為「春天寫生」，三天二夜，埔里、合歡山東峰、清境農場。除了寫生，還追加了一場學堂的「春天講座」。由我聯絡邀請校長，校長爽快答應。

心裡的山在發光

學堂「春天講座」，陳校長演講過後，將「春天寫生——爬合歡山東峰」的行程做最後檢查工作，檢視細節、聯絡叮嚀，一一確定。進入四月後就漸漸進入倒數計時了。

出發前一天，臉書po文，分享寫道：

明天，多寶學堂的孩子要去爬合歡山東峰。 華南國小陳清圳校長領隊，帶著華南國小五個學生來當嚮導小志工，陪伴帶著我們的孩子爬山。不但傳授爬山經驗，還要導覽解說生態，讓我們孩子多少認識些高山植物生態。 這趟旅程，我期待已久，期待著看到我們的孩子在陳校長陪伴引導下，走進大自然，走進高山裡的樣子。 連著兩年暑假都帶著我們這些孩子到台東寫生，他們親近大海的樣子，無比歡喜自在，綻放著美好的生命光彩。 這次期待看到這些孩子走在高山上，所可能綻放出的生命光彩。 四月天，合歡山的杜鵑花應是花開燦爛了吧！期待杜鵑花開，雪白嫣紅地映照著我們孩子的生命光彩。 校長，明天見。 謝謝您。

午夜凌晨寫下這篇臉書分享，隔日起個大早，趕到教育部擔任「教育金像獎」影片評審工作，評審完就開車前往埔里跟寫生團隊會合。

到達埔里已是午後一點左右，孩子們吃過午餐，正在「18度C」巧克力工廠裡，參觀完巧克力製作，正憑著留在腦海裡對「可可果做成巧克力」的感覺印象，畫下關於巧克力的種種。

「18度C」的茆晉日爿羊先生，是堂本麵包阿洸師傅（多寶學堂發起人之一）介紹認識的。茆先生開朗熱情，一聽阿洸介紹，知道我們學堂在做的事，就立刻說：「有什麼需要，我們幫得上忙盡量跟我們說，我來想辦法。」於是這趟春天寫生之旅，華南國小校長、學生小志工，以及北藝大志工姊姊們的旅費，就請他贊助。我有點不好意思的提出，茆先生一口答應，還安排孩子參觀巧克力製作，讓孩子寫生畫下巧克力製作過程。

傍晚上山，經過清境農場，走往合歡山的山路上，天光雲彩共徘徊，陪著我一路彎繞著山路前進。當晚住宿觀雲山莊，隔日清晨四點起床。車行破曉天光，雲彩幻化中晨曦漸亮，天邊還圓圓月亮相伴著。

站在合歡山觀景台上，看著冉冉日出，呼吸著山上冷空氣，真是清爽。晴朗好日，爬山的好天氣。感謝！

日出之後，踏著溫暖陽光，一步一步上山，呼吸聲、腳步聲踩著山路，卻似踩進心?，愈走愈沉靜心底，重重腳歩，踩踏心底前進。原來我們爬的真是自己心中的一座山。這是出發前，陳校長告訴孩子的，「我們的孩子」在校長，跟華南國小學生的帶領下，一字一句唸出踏進山裡之前，跟自己在心底誓約尊重山，尊重大自然，懷著謙虛走進大自然，讓爬東峰成為爬自己心裡的山。

孩子，說好的，我們爬的是我們自己心底的大山，累了就要休息，有時漫步觀賞風景，看看四野花草樹木，慢慢地一步一步前行。 內心這座大山，踏實著步子慢慢爬，可是要爬一輩子的啊！

在校長帶領下，和孩子們相互陪伴地慢慢爬上合歡山東峰。上了東峰，孩子開始寫生畫書，畫山的稜線，看起來像草原的成片箭竹筍林，畫充滿生命力的的山杜鵑，畫下他們心中的合歡東峰。

靜靜看著孩子們寫生，心底湧動著一種難以言喻的幸福感。朗朗晴空，視野寬闊，風景清麗，放眼望去整座山都發了光。

發光的山，我心底這座山，也發光地矗立著。 孩子們，希望東峰在你們心中發光地活起來，永遠矗立心中，柔軟你的心。

隔天，前往清境寫生。孩子寫生時，我隨意地四處走走。

二十九歲時，我曾在這裡的果園打工，從為水果套袋子，到採收完成，約工作了半年多時間。賺了些錢，足以往後生活半年，就回到新店山邊的矮瓦房，想故事寫劇本，慢慢地孵我的電影夢。

快三十年過去了，如今清境以號稱「山中小瑞士」之姿，矗立在世人面前，不管你喜歡，不喜歡，它已然發展成形了。

如果重新再來一次，清境會有更好的規劃，而發展得更好嗎？

我沒有答案，但我們一定得要想想。因為我們還有一些小山村，正在迫切尋求發展機會。我們要這些小山村，再發展成如今清境這個樣子嗎？

其實帶孩子來清境寫生，是要在他們爬過，且寫生畫下完全自然環境的合歡山東峰後，再來感受一下大量開發，觀光化、人工化的清境。我們沒跟孩子講道理，而是引導他們去看，去感受其中有何差異。

書籍介紹

本文摘錄自《轉彎的人生更美麗》，時報出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：林正盛

不只轉了一個彎的人生。

1959年，出生在台東山地部落。

1975年，國中畢業後負氣離家出走，當了13年的麵包師傅。

1986年，參加編導班，就此與電影結下不解之緣。

1990年，在梨山經營果園，在梨山拍起紀錄片，就此正式展開電影創作的道路。

2003年，因緣際會認識了韓老師及一群生命特別的孩子。

2016年，起心動念想為「我們的孩子」創造一個以畫畫來創造價值的空間。

2017年5月，「多寶藝術學堂」正式開幕。

接納生命的差異多元，成就世界的多樣美麗

「他們不需要被治療矯正，而是需要我們伸出手打開門，歡迎他們加入我們的世界，跟我們一起生活，適情適性地發展出他們自己獨特的生命樣貌。於是，生命有多麼地差異，世界就多麼地美麗。」——林正盛

舞台上的「我們的孩子」，他們沒有舞步配合，沒有事先彩排，他們自顧自的做自己的事，一個人一個樣……

舞台下，一起搭起這個舞台的設計師、策展人、美術設計……等等所有工作人員，其實也一起跳了這場群舞。

「舞，終於跳了起來！」我們邀請了許多許多人，一起搭舞台，台上台下都跳了一場各有姿態，差異美好的群舞。

本書為林正盛導演的內心獨白，書寫從2003年以來的人生轉折，從「死在這裡也好」的破敗心情，到認識了韓老師，同時也認識韓老師帶著玩線條、玩顏色的一群「我們的孩子」，被他們獨特生命的差異美麗吸引感動下，慢慢學習重新以這種生命態度看人、看事物、看生活周遭、看跟世界的關係。

劇情片作品獲獎紀錄

1996年《春花夢露》獲得1997年東京影展「青年導演單元銀櫻花獎」、法國坎城影展「基督人文精神獎」

1997年《美麗在唱歌》獲得1997年坎城影展「金棕櫚樹獎」、比利時影展「黃金時代獎」、亞洲福岡「評審團獎」

2001年《愛你愛我》第51屆柏林影展「最佳導演獎」、「最佳新人演員獎」

2004年《月光下，我記得》第50屆亞太影展的最佳編劇

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰