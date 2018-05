Take的十種用法：有沒有加「to」意思差很多

Peter和朋友Dan閒聊近況,Dan說「I didn’t take to the new job.」Peter以為對方是沒打算去新公司報到,但多了一個「to」意思就變了。

I didn’t take to the new job. (O)我不喜歡這個新工作。

(X)我不接受這個新工作。

英文字和中文字一樣,很多都有「實」的動作,也有「虛」的認知,我們來看看take這個字有哪些「實際的動作」,還有哪些「心理的認知」。

實:Take實際動作

1、take一般常見的意思是「帶……去」(從a點移動到b點)或「帶(某人)去(某地)」

Should I take my charger to you?(我要帶我的充電器給你嗎?) We’re taking our parents to Japan this April.(我們今年四月要帶父母去日本。)

2、take測量

The nurse took my blood pressure.(那位護士幫我量血壓。)

3、take口服、服用(藥/毒品)

Take this medicine four times a day.(一天請服藥四次。)

4、take買

I’ll take the white cell phone.(我要買那支白色的手機。)

5、take寫

I hope you’re all taking notes.(我希望你們都記筆記。)

虛:Take心理認知

1、take接受

We only take cash.(我們只收現金。) Do you take sugar in your coffee?(你的咖啡加糖嗎?)

2、take認為、理解

I took her comments as a compliment.(我把她的評論當做一種稱讚)

3、take to喜歡

I took to the boss instantly.(我立刻就喜歡這個老闆了。) She didn’t take to her new job, so she quit after two weeks.(她不喜歡她的新工作,所以兩周後她就辭職了。)

4、take需要、花費(時間)

Starting your own business takes a lot of courage.(創業需要很多勇氣。) It took us two years to finish the film.(我們花了兩年才拍完這部電影。)

5、take舉例

Let’s take Taipei, for instance.(我們拿台北舉例。)

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航