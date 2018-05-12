26歲以上有過性行為，打子宮頸癌疫苗還有效嗎？

文：呂嘉薰、楊心怡

HPV疫苗（一般認知為子宮頸癌疫苗）問世10年，可以說讓全世界的子宮頸癌和人類乳突病毒（HPV）相關疾病的防治進入一個新紀元。但目前適應症內的接種年齡為9～26歲，全台共八個縣市更自行撥經費補助國一女生施打HPV疫苗。不過也有許多民眾想知道，已經超過26歲的成年女性、發生過性行為，甚至生產過後還能不能打？男性是否也該施打以保護自己、保護另一半？《康健》整理了七大疑問，諮詢婦產科醫師，一次幫您解答。

Q1：26歲後再施打，到底還有沒有用？

台大醫院婦產部醫師鄭文芳提到，疫苗的保護力是跟性行為有關，而非年紀。超過26歲、還未發生過性行為的女性，可以按照自己的需求直接接種。但因不在仿單條件內，萬一施打疫苗衍生問題，是無法適用藥害救濟及預防接種受害救濟的。

若是超過26歲但已有性行為的女性，疫苗的保護力的確會比沒有性行為的年輕女性低，但也有研究報告顯示，即使27歲以上的婦女仍有90％保護率。

Q2：有過性行為再接種，有用嗎？曾經感染過病毒的可以打嗎？

根據研究統計，已有性生活2年以上者，感染人類乳突病毒的機會約為兩成以上；性生活五年以上者，感染的機會升為五成。但根據衛生署的衛教單張，9～26歲婦女同時感染兩種以上高危險HPV型別的比例不到1％，就算已有性行為，仍可接種。

鄭文芳建議，若是已經有性行為的婦女，接種前不妨先做病毒檢測，確認是否有被感染過。若曾經有抹片異常的婦女，也代表某種程度上可能感染過人類乳突病毒。「有被感染還是可以打，因為現在疫苗可以保護很多型別，」鄭文芳說明，可以先諮詢婦產科專業醫師，討論是否適合施打。

Q3：生完孩子的媽媽也可以接種嗎？

事實上，鄭文芳認為生完小孩是很好的接種時機。一來，許多媽媽只有懷孕、生產時才會規律看婦產科，所以可藉由生產完的時機一起施打。二來，媽媽生完小孩後，身分轉變，從少女變媽媽，心態跟著轉變，這時候才會想打疫苗，多保護自己，照顧好小孩。

Q4：施打過程中發現感染病毒，該怎麼辦？還能繼續打嗎？

施打過程中發現感染病毒或正接受治療的子宮頸癌、癌前病變患者，應等治療結束後再考慮是否施打或打完後續劑量。

台北榮民總醫院婦癌專科醫師莊其穆表示，HPV疫苗是「預防性」疫苗，沒有「治療」效果。施打疫苗，不能加速清除人類乳突病毒。若施打時得了子宮頸癌，疫苗所產生的抗體或T細胞並不足以清除癌細胞。應在未感染HPV病毒前施打，疫苗所產生的抗體才有助未來對付HPV病毒所誘導的癌前病變，達到預防癌症的目的。

Q5：若接種過程中意外懷孕該怎麼辦？

懷孕的婦女，不建議施打HPV疫苗。施打疫苗前應先確認有無懷孕，告訴醫師月經日期，必要時先驗孕。若接種第一劑後才發現懷孕，不必擔心胎兒，目前研究並未發現疫苗對畸胎率有直接影響，後續劑量可等做完月子再繼續施打。

Q6：男生也要打？為什麼？

鄭文芳提到，男性可經由接種四價疫苗來避免菜花。

美國預防接種諮詢委員會2011年首度建議10～12歲的男孩例行施打HPV疫苗、13～21歲的青少年應該補打（22～26歲青年也可接種，但不建議例行），以預防陰莖癌、肛門癌及頭頸癌，同時防止將人類乳突病毒經由性行為傳染給女性。

但有些專家持不同意見，認為男性得陰莖癌、肛門癌的比率非常低，還沒有大型研究顯示HPV疫苗能降低得這些癌症的風險。同樣的，也沒有大型、長期、足夠的研究支持男童打了HPV疫苗就能降低傳染給女性的風險。不過理論上仍是有益的。

活動訊息

若你正面臨癌症威脅，若你是癌友照護者，若你已結束癌症療程準備展開新生，《康健》癌症論壇邀集台灣治癌權威專家分享最新趨勢，幫助大家用更正面的心態、方法，找到身心平衡的癌後生活方式！

活動名稱：康健癌症趨勢論壇─癌症救治新轉機

活動日期：2018.05.27

活動地點：台北文創大樓6樓演講廳

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本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航