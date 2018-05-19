細賞城市人孔蓋的生態，當個不一樣的低頭族

作者：三土辰郎

文字、照片：小金井美和子

走在路上就會看到許多人孔蓋。因為是man（人）會進入的hole（孔洞），所以稱為人孔蓋，日文當中也稱作「人孔」。手可以伸進去操作的則稱為手孔蓋。

各部位名稱與功能

Photo Credit：采實文化

直徑：一般的人孔蓋直徑為60cm。根據用途不同，也有直徑30cm、90cm、120cm的人孔蓋。

用途：下水道管線維護。60cm的孔洞可以讓人進出，30cm的孔洞可以讓小型機械進入。90cm或120cm的孔洞則是搬入大型機械時使用。

材質：墨鑄鐵（FCD）．一般鑄鐵（FC）．鋼筋混凝土．塑膠等材質

重量：下水道用60cm的鐵蓋約為40kg。

人孔蓋最吸引人的地方

富有地域性

先來介紹JIS的「普通孔蓋」，就算是「普通孔蓋」也會因為地區不同而出現差異。譬如，在京都像圖①的孔蓋很普通，走在街上到處可見。因為筆者是關東人，所以造訪京都時，宛如到了異世界一般，這種感覺非常強烈。

走訪溫泉區時，也會有「溫泉便當」這種東西。圖②是在熱海拍攝的孔蓋，在一般民宅前可以看到很多，可能是為了把溫泉引到自己家裡吧！真是令人羨慕。

圖③是丸之內熱能供給株式會社出品的孔蓋，這是一間在丸之內或青山地區負責當地冷暖空調的公司。說到當地的人孔蓋，當然還是有設計感的比較受歡迎，不過這一款也是只有這一區才有的孔蓋。雖然有點樸素，但還是希望它能抱有身為當地人孔蓋的驕傲。

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注意字體

以前為了做人孔蓋，必須要用手工雕出木造的鑄模。因此，稍微有點歷史的孔蓋，字體都充滿特色，非常有趣。圖④的「弇」字，最近的孔蓋上都已經不使用，所以只要找到這種孔蓋就會令人很興奮。

圖⑤結合了非常有威嚴的氣勢和不怎麼清晰的文字，就像在告訴我們：人生不需要多餘的物品。

圖⑥是橫濱市水道局的孔蓋。為什麼會加上平假名呢？每個文字都非常惹人憐愛，正中間的平假名「り」真的可愛到極點。

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令人感動的質感

鑄鐵，光是發音就很甜美，尤其磨損、劣化的鑄鐵，更讓人興奮。上水道系列的鑄鐵蓋是磨損孔蓋的寶庫，圖⑦就是其中一例，具有一般鑄鐵的獨特質感非常動人。

舊鐵蓋也好，圖⑧的舊水泥蓋也不錯，它混入令人驚訝的大顆砂石。砂石混合的程度剛好符合我的喜好，好

想跟製造廠商說：「你真了解我啊！」照片中的章紋是東京府的圖章。

圖⑨是老舊的瓦斯蓋，寫著瓦斯的「瓦」字，簡單明瞭地讓人了解用途。威風凜凜的樣子，讓人感受到經歷無數戰役的勇者風格。

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讓水柱噴出，在突如其來豪雨中也能確保安全

頻繁出現突如其來的豪雨，這時候只要看看Twitter或Facebook就會發現已有很多人說：「有水柱從人孔蓋冒出來！」不過，這種現象並非是人為刻意引發的，有水柱噴發才是正常的。

平常人孔蓋的外框與地面密合，用鉸鏈和鎖頭固定，構造上無法輕易打開。然而，當出現豪雨時，管渠內充滿雨水可是會出大事的，水壓可能會影響管線，導致管線破裂，人孔蓋如果因為水壓而被強行打開，行人不慎掉進孔洞裡非常危險。

為了防範這樣的情形，最新的人孔蓋都有安全機制。稍微有一點水壓，人孔蓋就會浮起來，宛如噴水池一樣的感覺，排出雨水。更厲害的是水壓變弱之後，浮起來的人孔蓋可以完全恢復到原來的位置上，若沒有恢復到原來的位置，出現斜放的狀態，車輛通過時就會造成事故。

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是否要設置防止浮起的人孔蓋，必須看地點決定。不過，現在的人孔蓋從耐重到邊框的設置方法都有詳細的規格，只有完全符合規格的人孔蓋才能出貨。無論有沒有災害，都不需要擔心會掉進人孔裡，可以安心走路這一點，真的很令人敬佩。

然而，會出現水柱的地點通常地勢都比別的地方低，所以潛藏著其它的危險。如果看到水柱把水溝蓋沖起，也請不要靠近，盡快到安全的地方避難喔！

人孔蓋的生態

磁磚不同

這對裝飾用人孔蓋來說是個悲劇，好不容易和道路同化，卻因為鋪面改變反而更顯眼。

Photo Credit：采實文化 就這樣被留在原來的地方、或者看得出來施工人員努力想配合以前鋪面的痕跡。周邊鋪面都已經完全改變的狀況下，人孔蓋看起來也已經釋懷了。

蓋庭

雨後散步，會發現人孔蓋的間隙長出青苔或雜草。充滿活力的小小雜草是道路上的一抹綠彩，被稱為「蓋庭」或「縫隙裡的大自然」。

Photo Credit：采實文化 看見狹小的間隙裡長滿青苔，令人感覺身心舒暢。另一方面，破損的孔蓋裡綠意茂盛，就形成有些許荒涼感的蓋庭。不過，周邊土壤範圍大的話，可能就無法說是「一抹綠彩」了呢！

反射出光線的人孔蓋

拍攝人孔蓋的方式百百種，筆者最推薦反射出光線的人孔蓋。受光照之後反射光亮的樣子真的非常美麗。

Photo Credit：采實文化 文字和圖樣顯得更深刻，更加顯現金屬質感，這是最酷的光線人孔蓋。我建議夜晚等車輛通過時按下快門，雖然會被別人當成怪咖，但我們不能輸！成功之後的回報非常甜美喔！

馬路上的進化圖

人孔蓋總是被要求要有相反的功能，既要完全蓋緊毫無縫隙，又要在想打開的時候毫無阻礙。就算被雨淋濕也不能讓車輛或行人打滑，同時又不能磨損輪胎、行人要是跌倒也能用手扶著不讓人受傷。既要減輕重量，又要增加強度。

拼命努力回應這些需求，人孔蓋漸漸進化。然而，就算做到完全無縫隙、不會打滑，也不會獲得行人的讚美；反之，被孔蓋割傷、或因孔蓋打滑、驟豪雨導致孔蓋飛走時，就變成眾矢之的。人孔蓋的最佳狀態就是不被人們注意到，真的非常可憐。

現在這個時代人孔蓋都非常優秀，除了集結技術精華的最新型孔蓋，還有被判定為明治時期（1868年～1912年）出產的骨董孔蓋，各個時代的孔蓋都存在於馬路上。鑑賞現存孔蓋的進化圖，令我不禁想為努力殘存下來的孔蓋鼓掌。

書籍介紹

《日本街角圖鑑：交通錐、人孔蓋、轉角鏡，35種人造小物×900張實景圖片，最全面的日本街頭小物設計大全》，采實文化出版

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作者：三土辰郎

譯者：涂紋凰

設計師、園藝家、攝影師等11位達人，長期捕獲的「野生街角設計」大公開

本書集結各領域的鑑賞專家所撰寫，並非只是單純的指南圖鑑，還包含專家們經年累月的獨特觀察筆記。這些街角小物們的可看之處在哪裡？怎麼欣賞才有趣？

看完這本書，街道上的小物都活了過來！35種你從未留意的人造物品，原來充滿新奇魅力！街道上每種小物都有它存在的重要理由！

日本人孔蓋上的圖案，原來透露出地下世界的訊息？

每一台販賣機旁都會放置一個回收桶？

你知道送水口是什麼嗎？它是如何守護我們的安全呢？

Photo Credit：采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航