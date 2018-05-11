母親節禮物想破頭，還是不知道送什麼？送這個禮物，讓媽媽光呼吸就感受到滿滿的愛！

空污in the house？迎接夏天前你要先這樣做！

冬天，黴菌培養天。台灣因氣候潮濕，濕氣產生的細菌、黴菌等常躲在冷氣機中，宏恩醫院譚健民醫師曾於文章中提到：「開發國家中如日本、歐美等國，其冷氣機或中央空調系統每年至少都會清洗並進行消毒一次，以防「空調病」的發生及漫延；雖然如此，在台灣地區民眾尚未具有冷氣機清洗消毒的觀念，甚至以為冷氣機中的過濾網清洗一下，就算洗過冷氣機了。其實，清洗空調主要是針對洗熱交換器（即蒸發器與冷凝器）的保養，而此部份的工作最好交由專業的技術人員來執行，而主要是清除冷氣機夾縫深處的污垢，如此才能達到完全消滅病原體的目的，使清洗後的冷氣機發揮其最佳的冷調效果。」

清潔後冷氣不只冷度約可降5度，還可解決夏季高電費的煩惱，窗型一個月約可省電2-5%，分離式約省電10%，預約冷氣清洗服務，省電高效又能維護健康，一舉數得且闔家歡喜，去年整體滿意度達4.97高分的母親節首選好禮！

(註：滿意度評分總分5分)

冬天，塵蟎培養天。國人平均壽命79.84歲，平均每人一生有26.6年的時光都在床上度過，研究發現有高達70%的過敏源都來自家中床上，每晚平均有超過200萬隻塵螨陪你入睡。

換季此刻，除塵螨是當務之急，但市面上的除螨機琳瑯滿目不知從何挑選。生活大管家採用世界醫療權威過敏哮喘基金會認證專業除螨機，搭配專業清潔人員，真正有效除塵螨！加上獨特的水濾式設計能有效過濾99.997%家居塵，不只除螨還可同時清淨空氣，還你舒適安心的床和空氣。

讓媽媽遠離黃臉婆名號，消滅廚房的隱形空污！

肺癌已連續30年高居女性十大死因之首，研究發現九成肺部不健康的女性多為家中掌廚者，她們因長期吸入過多油煙，易誘發氣管炎、氣喘等呼吸道疾病。且廚房油煙常夾帶有害物質，易堵塞毛孔而致膚質變糟，或阻塞頭部毛囊增加掉髮機率，一不小心就成為名符其實的黃臉婆。

廚房的油膩抽油煙機，若只有擦拭外殼、清潔油網是不夠的，需要拆開機殼徹底清洗機體內部，才能達到真正的清潔效果，業界唯一師傅現場手工拆洗，不僅師傅的專業一目了然，清潔效果也立即可見，服務推出以來廣受媽媽大好評！只要加入「台灣大車隊 TaiwanTaxi 粉絲團」參加母親節留言活動，豐富好禮等你拿。整個母親節活動獎品價值20萬，5/31前參加活動即有機會抽中市價1800元的免費抽油煙機清洗喔！

生活大管家即日起至2018/5/31，預約「專業除塵螨」、「抽油煙機清洗」及「冷氣清洗」服務現折200元！冷氣清洗加贈千元德國進口奈米鍍膜，讓後續更好保養，專業除塵螨再送芳香消毒空氣清淨。4月開始冷氣清潔預約數已較去年同期成長50%，管家行程陸續預約滿單中，建議有需求之民眾要盡早預約。

詳細活動辦法請見官網http://www.55688life.com.tw ，或致電24小時客服專線55688及生活大管家line洽詢。