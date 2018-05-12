《復仇者聯盟：無限之戰》：夕陽下瑟縮的無力英雄

十年前，《鋼鐵人》的上映，象徵著漫威宇宙的開始，當時，沒有太多人知道鋼鐵人是誰，東尼史塔克是誰。十年後，《復仇者聯盟：無限之戰》的上映，卻讓許多影迷趨之若鶩。這部漫威花費十年鋪陳的作品，卻在最後讓人倒抽一口氣，靜靜蜷縮在座位上。

過去看似威猛的英雄們，遇上薩諾斯的強大卻是如此無力，面對全然公平的機率卻顯得無比脆弱。以前只要復仇者團結一心，沒有過不了的難關。如今，再多努力卻未必能得到好的結果，甚至讓人更加絕望。最令人不捨的，正是英雄拚盡全力試圖阻止災難發生，卻被命運無情擺佈，徒留滿滿悔恨與遺憾。

洛基之死：明日太陽的悲傷殞落

以往，漫威劇情走的多半是歡樂與正面的路線，其中，洛基的「假死」更是許多粉絲相當熟悉的。擅長用幻術愚弄眾人的他，死亡的表象更是他的拿手絕活。因此，如果要使影迷相信這是嚴肅的作品，真正的賜死洛基，將有極大的宣示作用。

Photo Credit：博偉／Marvel Studios

然而，薩諾斯的強大，不只是他輕易地奪走洛基性命，而且他單憑格鬥技巧就撂倒浩克。還記得《復仇者聯盟》中，浩克把洛基痛扁一頓，還烙下狠話：「好弱的神！」可是，當他正面遭遇薩諾斯，甚至讓洛基興奮說出「我們有浩克」，結果卻被打趴在地。於此，薩諾斯的強度表露無遺，不但比阿斯嘉神族還強大，更比浩克來的威猛。

「我向你保證，我們會一起看到明天的日出。」（by 洛基）

對於索爾來說，他已經失去太多了，父親的死，阿斯嘉的毀滅，好不容易帶著人民逃出生天，卻遇上意圖奪取宇宙魔方的薩諾斯。更悲慘的是，他目睹了洛基的死去，不管洛基多麼喜歡惡作劇，背叛自己多少次，但他終究是那唯一的弟弟，是陪他度過無數考驗與苦難的手足。

Photo Credit：博偉／Marvel Studios

當洛基喉嚨被捏碎的聲音傳出，索爾卻只能無力的被束縛著，發出模糊的「No」來表達悲痛。過去老是出賣自己的弟弟，奮力挺身而出，還向自己承諾兩人還能一同見到明天的太陽，沒想到卻又是無法實現的謊言。但這個謊言，卻令人心碎不已。

滅世理想：不惜一切的等價交換

本作在刻劃薩諾斯的形象上，令人想到《金牌特務》的范倫坦。范倫坦認為人類是地球的癌症，唯有減少過多的人類才能拯救地球。然而，薩諾斯的想法卻來得更加固執而可怕。他深信，唯有蒐集無限寶石，讓宇宙以公平的機率抹消生命，才是最完美的平衡方式。

這一切，源於他無法拯救泰坦星球的遺憾。因為無法實現自己的想法，使得家鄉資源徹底消耗殆盡，讓他決心要消滅宇宙中的半數生靈。為了過去的失敗，選擇拉整個宇宙下水聽來荒謬，但薩諾斯卻全神貫注在完成目標上，無論要付出多少代價都無所謂，甚至是自己的女兒——葛摩菈。

有趣的是，薩諾斯的理論，其實跟馬爾薩斯（Thomas Robert Malthus）的人口論有異曲同工之妙。馬爾薩斯相信，隨著人口增長，資源將不敷使用，而薩諾斯則親眼目睹泰坦星步入「馬爾薩斯陷阱」，最終成為一片荒無。於是，薩諾斯決定完成他早該在泰坦星上完成的任務：無差別的將生命削去二分之一。

然而，為了自以為是的「善意」，擅自替全宇宙的生靈做主，甚至為了得到靈魂寶石，選擇獻上摯愛的靈魂。這樣以靈魂換取靈魂，用犧牲一半的人來換取另外一半的繁榮，縱然是在數字上相當完美，但人命真能如此計算嗎？

Photo Credit：博偉／Marvel Studios

情感宣洩：英雄們的無力與掙扎

說到最引起爭議的橋段，肯定是泰坦星上試圖奪取薩諾斯手套的戰鬥。許多人會認為星爵很沉不住氣，為何要把薩諾斯打醒，害得計畫都功虧一簣。但是，目睹心愛的人被仇敵從眼前被擄走，想完成自己發下的誓言，忍痛發射的子彈卻化為冉冉上升的泡沫。渴望親手帶回葛摩菈的心願，卻隨著她的死訊成為泡影，而自己對她說的最後一句話，卻是令人心酸的：「你為什麼不走右邊？」

對於星爵來說，小時候看著母親死去，卻沒有在最後牽起母親的手，這始終是他心頭的遺憾。如今他認定的家人與女友，卻再次離他而去。比起對薩諾斯的仇恨，更多的是對自己的無能為力感到憤怒，如果連心愛的人都無法拯救，就算曾經用跳舞救了宇宙，那又如何呢？

薩諾斯醒來後，實力差距隨即顯現出來，縱使鋼鐵人的盔甲有多少變化，能夠無比迅速的再生，但最終卻只能在薩諾斯紫色碩大的臉頰劃過一道傷痕，而東尼自己卻被打得難以還手。站在人類科技的尖端頂點，東尼史塔克代表的，是人類憑著自身能力所能達到的終極樣態，在薩諾斯面前看來卻無比渺小。

Photo Credit：博偉／Marvel Studios

當他被盔甲的碎片插入身體時，不只讓人倒抽一口氣，銀幕前的觀眾瞬間鴉雀無聲。

難道，我們真心喜愛的英雄，那個喜歡打嘴砲、玩世不恭，其實渴望他人陪伴的東尼，即將在薩諾斯的無情輾壓下，在此向我們道別嗎？

彈指之間：東尼的瑟縮與薩諾斯的笑容

交出時間寶石不久，落敗的東尼拖著身軀緩緩移動，他們所擔心的事情卻真的發生：薩諾斯動手了。當小蜘蛛對東尼慌張的說著，「我感覺很不好」，「我還不想死」，可說讓人心碎不已。面對死亡的恐懼，即使是形同父親的東尼仍在眼前，卻無法消弭內心的不安與恐慌。

但最後，他的那聲「對不起」，才是擊中觀眾心房的話語。總是不肯聽話的彼得，一心想要證明自己，還記得他在太空船被「冊封」為復仇者成員興奮的表情，現在卻在尊敬不已的史塔克先生面前，吐露出深深的懊悔與歉疚。目睹無數戰友消逝，東尼只能無力瑟縮著，這比起他在紐約大戰後的恐慌症嚴重多了，活生生的生命灰飛煙滅，他卻只能任憑其發生。於橙色夕陽的映照之下，卻完全暖和不起來，只有冷到骨子裡的無盡絕望。

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畫面最後切回到薩諾斯身上，來到山中小屋的他，心滿意足地望著眼前的天空，因為他遠大的夢想已然大完成。從今以後，宇宙將照著他的藍圖更加輝煌，而他犧牲葛摩菈的生命就值得了。仰望天空的薩諾斯與低頭瑟縮的東尼形成強烈對比，儘管同樣受到知識詛咒，前者從他的偏執中解放，後者卻對自己今後的未來感到無力與迷惘。

雖然，奇異博士在消失前，明確說到「沒有其他的方法了」，為了贏得最終勝利，東尼必須活著，薩諾斯必定會啟動手套。唯有如此，在那1,400萬個落敗的未來中，才能存有一線生機，只是，為了換取一絲勝利的可能，苟活的人們必須付出何等代價，才能撫平內心傷痛並喚回慘遭抹消的半數生靈呢？

薩諾斯終將回歸，但他在本片的強勢登場，卻在東尼史塔克與萬千粉絲的心中，留下深深的創傷。

原文發表於半個比爾

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航