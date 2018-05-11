釀32死高雄氣爆案歷時三年一審宣判，榮化董事長、高市府官員判4年以上

（中央社）2014年造成32死、321人輕重傷的高雄氣爆事件，高雄地檢署依業務過失致死等罪嫌起訴12人，高雄地院今天一審宣判，李長榮化工前董事長李謀偉判4年，高雄市府秘書長趙建喬判4年10月，全案仍可上訴。

高雄地院判決指出，其他被告，榮化大社廠廠長王溪州、值班組長蔡永堅、工程師沈銘修、操作領班李瑞麟、控制室操作員黃進銘，均判4年；華運公司領班黃建發、工程師陳佳亨、控制室操作員洪光林均判4年6月；高市府工務局下水道工程處前副工程司楊宗仁、前工程員邱炳文判刑4年10月。

《東網CC》報導，氣爆事件發生後，當時高雄地檢署出動12名檢察官與相關單位共同偵辦，追查出位於凱旋、二聖路口底下排水箱涵內的4吋丙烯管道的破洞為肇事源頭，傳訊多達510人，耗費140天偵結。高雄地院合議庭多方聽取專家建議，歷時逾3年，如今終於審結案件。

《自由時報》報導，起訴書指出，趙建喬等3名公務員在過去負責設計、監造與驗收等業務，並發包在二聖、凱旋等路口附近興建排水箱涵，由瑞城公司以一千多萬元得標，並通知中油把管線往上遷移。



《聯合新聞網》報導，檢方調查，32年前中油統籌埋設8吋、6吋及4吋的3條管線之一，高市府27年前委外瑞城公司施作「新富路排水幹線穿越鐵道工程」，原召開協調會決議要遷移管線，否則牴觸排水箱涵，不料卻沒依設計圖施工、驗收通過，造成3管線曝露水氣中超過20年。

尤其，4吋的管線在箱涵內懸空，無法藉由土壤介質獲得「陰極防蝕」之電流保護，腐蝕嚴重，管壁日漸變薄；2007年榮化公司取得4吋管後，也沒定期保養檢修，直到事發當天華運公司透過4吋管輸送丙烯，疑已破管氣體外洩，出現壓力、流量狀態異常，榮化仍要求華運加壓輸送，釀巨大氣爆意外，檢方當時偵辦直言是「一連串人為疏失」。

而因為這一連串的疏失，《自由時報》報導，事發當晚大量丙烯外洩，沿著排水箱涵流往一心、凱旋、三多等路段，最後因濃度達到燃點而爆炸，造成當晚灑水、戒備的多名警義消在內有32死、321人受傷，其中有65名重傷，換言之有近百人非死即殘，災區現場猶如轟炸過後。

《中國時報》報導，高雄地院發言人行政庭長葉文博指出，高雄氣爆被告12人在審理期間全部否認犯行、互相推諉，犯後態度難認良好。他說，榮化、華運及高巿府三方間，就氣爆事件造成死者、傷者及財損部分約定分別負擔賠償責任，但在辯論終結前，高巿府趙建喬等人均沒有和被害人達成和解證據，因此判刑最重。

榮化部分則已依約定，以每人1200萬元與32名死者家屬和解，並履行賠償義務完畢，另華運也已先賠償5億餘元，對大部分傷者達成和解，因此榮化董事長李謀偉等6人被判4年，華運工程師陳佳亨等3人被判4年6月。

高雄市政府代理市長許立明11日在議會受訪則指出，氣爆原因複雜，對判決結果覺得遺憾；趙建喬也說，氣爆發生有許多相關因果需要查核，他認為判決不公，收到判決後一定會上訴。



《中央社》報導，時任李長榮化工大社廠值班組長的被告蔡永堅當場聆聽宣判後，表示他不是當時第一線操作人員，卻要承受如此重刑，審理期間法官也拒絕公司申請專業人員到庭作證，讓公司的同仁沒有機會為自己辯白，他不服判決，將上訴討公道。

《中國時報》報導，氣爆罹難者、前竹東里長陳進發兒子，同時也是氣爆自救會會長陳冠榮，也親自到高雄地院聆聽判決，他直言，

可以理解事態如此重大，相關人士應扛重責，但每個人都是受害者，沒人希望事情變成這樣，就像父親是當地里長，但也不知下面有哪些狀況，每個人或多或少都需帶點責任，真的說自己無辜、完全正義，而去指責他人不適合。 罹難者家屬已全數和解，重傷者的65人中有63人願和解，後續榮化給予受災者回歸生活幫助，因此他個人認為可以用正面方式去面對，對於過去錯誤來懲罰沒助益，不如試著轉化對台灣、高雄未來更有幫助及建設性及重視災後重建、回歸正軌面向，例如榮化繳更多稅，也是種替代方式。

《中央社》整理全案偵查審判大事紀：

8月1日，氣爆現場災區綿延6公里，滿目瘡痍，高雄市政府成立災變中心，請求中央和國軍協助救災。死傷慘重，雄檢增派檢察官及法醫相驗罹難者遺體。

8月3日，高雄地檢署加派檢察官偵辦，為追查肇事元凶，檢察官率金屬專家和石化廠代表到疑為引爆點的二聖路和凱旋路口箱涵內採證。

8月4日，雄檢兵分二路大舉搜索李長榮高雄大社廠及華運公司前鎮廠，共查扣兩公司輸送丙烯原料時的內部紀錄，以釐清案情。

8月5日，雄檢傳喚李長榮化工高雄廠廠長王溪洲及華運公司等4名相關主管到案說明後請回。

8月6日，高雄市政府法制局長曾慶崇代表市府，向雄院遞狀聲請假扣押疑肇禍的榮化公司資產，並遞出三份聲請狀，假扣押標的金額新台幣19億元。

8月8日，雄檢檢察官與中油人員到榮化及華運公司實地勘驗事發當天操作丙烯和處置等標準作業流程，發現2家公司在操作丙烯「持壓」步驟不確實，後又繼續送料才擴大事端。

8月11日，雄檢將「他字」案改為「偵字」案，並將氣爆當天值班的榮化公司4名員工、 華運公司3名員工等列為被告。檢方訊後，認為7人發現液壓、流量、溫度等顯示異常，仍強行輸送丙烯，因而導致丙烯外洩，進而引發大氣爆，涉犯公共危險罪內的「準失火罪」及業務過失致死、傷害等罪嫌，並諭令分別以50萬元至20 0萬元交保。

8月17日，為釐清氣爆案相關案情，雄檢再度傳喚李長榮化工高雄廠廠長王溪洲及廠內操作員等8名相關人員，訊後依業務過失致死及公共危險等罪嫌諭令王溪洲以500萬元交保，其他人員請回。

8月20日，雄檢開挖疑為引爆點的箱涵，並邀請高雄、台北土木技師公會專家到場鑑定，追查肇事責任。

8月26日，雄檢傳喚榮化董事長李謀偉和相關員工及搜索榮化，諭令被告李謀偉以2000萬元交保。

8月27日，高市議會國民黨團指高市府陳菊團隊一再掩飾過失，到雄檢控告陳菊等廢弛職務、官僚殺人。民進黨團也就副總統吳敦義於時任高雄市長期間核准51條石化管線，到雄檢按鈴申告吳敦義涉嫌圖利、殺人等罪。

8月29日，雄檢追查氣爆箱涵的設計施作和驗收等違失責任，傳訊箱涵設計時任工務局設計科長的前副市長吳宏謀、水利局副局長廖哲民、養工處長趙建喬後，趙建喬以100萬元交保。

8月30日，雄檢傳喚高雄市府前監工邱炳文，並向法院聲押，法官審理後裁定以100萬元交保。

9月20日，警消找到疑氣爆當天失蹤的消防局主秘林基澤、瑞隆分隊小隊長劉耀文遺骸，送交鑑識比對。

9月25日，雄檢以被告身分傳喚市長陳菊、副市長劉世芳、環保局長陳金德和勞工局長鍾孔炤等4人，調查是否涉嫌瀆職。訊後都請回。

12月18日，雄檢歷時約4個月偵結，分別將涉案廠商榮化公司董事長李謀偉、大社廠廠長王溪州、員工6人、華運公司3員工及負責箱涵驗收趙建喬及已退休工程員邱炳文、副工程司楊宗仁等，依準失火罪、業務過失致死、傷害及致重傷害等罪嫌起訴。陳菊等被控廢弛職務涉及瀆職罪嫌部分，則都獲不起訴。

2017年7月14日，高雄地方法院召開審判程序庭，自救會長陳冠榮與李謀偉等到庭。自救會盼多找國內外專家學者，還原事實真相。

2018年5月11日，高雄地方法院一審宣判。

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核稿編輯：楊之瑜