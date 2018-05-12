對抗過敏只能勤打掃？把握三個「免疫發展期」讓你事半功倍

文：巫漢盟（阿包醫生，禾馨婦幼診所）

現代爸媽資訊較過去豐富，以前父母看到孩子一直流鼻涕、打噴嚏，還會以為小孩是身體不好，現在大家都會詢問孩子是不是過敏。台灣過敏真的有這麼嚴重嗎？阿包醫生告訴大家，台灣有近400萬的過敏性鼻炎患者，其中四分之一都是14歲以下的孩童，等於有95萬的孩童陷在過敏迴圈。

5月正值季節交替，除溫差變化大外，逐漸升高的溫度也讓塵蟎、黴菌大量生長。空氣中遍布著過敏原，讓孩子早晚開始不斷打噴涕、流鼻水。父母為了避開這些過敏原，需要耗費工夫去維持居家清潔，但往往效果不盡人意。我建議與其糾結究竟要採取什麼樣的行動才能讓孩子免除過敏之苦，不如好好認識孩子成長階段與免疫系統發展相關的重要時期，在過敏被誘發之前，就有機會調整孩子未來的免疫走向，降低成為過敏體質的機率。

第一階段：孕期打底

圖片來源：作者提供

有研究報告指出，自然產的孩子腸道菌種接近媽媽產道的菌種，代表寶寶在出生後接觸到的首批菌種環境，就是在生產時媽媽給予的。因此，媽媽若能先培養好身體菌相，寶寶就能在出生時接受到媽媽給予的好菌，讓孩子贏在起跑點。

第二階段：1～3歲／腸胃道免疫訓練、適口性訓練

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免疫系統並非出生後就發育完全，要到3歲才逐漸成熟。研究發現，孩子的腸道好菌和免疫力發展有高度相關。因此，四個月後寶寶開始吃副食品，可以漸進式地提供少量、多樣化的離乳食物，讓孩子接觸各種食材。一歲後，爸媽也可嘗試將無糖的優酪乳加入食材中，給孩子當點心，增加腸道菌相的豐富性。

第三階段：3～12歲／調整免疫走向

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3歲後有過敏體質的小朋友症狀會越來越明顯，是身體過度反應的表現。人體內的T細胞在免疫反應中扮演重要的角色，其中的輔助型T細胞可分為Th1和Th2，當過於活躍的Th2細胞主導對抗過敏原的免疫反應，製造過多的IgE抗體，會釋放出大量組織胺，使身體產生過敏反應。「調整體質」的目的即是使免疫系統恢復到正常平衡的狀態。

記住三大抗敏調整體質黃金時期

父母需要掌握孩子的三個免疫成長階段：

孕期打底 1～3歲 腸胃道免疫訓練、適口性訓練 3～12歲 調整免疫走向

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把握孩子免疫發育的關鍵重要時期，提早打理體內環境、調整體質，加上定期運動、充足的睡眠，相信在面對外界環境變化時，更有機會能對抗過敏、降低發作的機率。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航