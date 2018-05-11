中共沒有「一黨專政」？洗白歷史從把事實貶低為觀點開始

日前，香港有線電視《新聞刺針》欄目，獲得一份機密文件，乃教育局聘請專家對中學歷史教科書的審核意見，其中有眾多令人譁然之處：「香港位於中國南方」、「中國收回香港」，「中國收回香港主權」等表述，被指「措辭不恰當」；「中共一黨專政」被指「用字不當、概念不清」；「1949年，中共建國，大量內地人移居香港」，則被指「上下兩句沒有因果關係，易招錯誤理解。」

筆者前文已經分析過，所謂中華人民共和國「不承認三個不平等條約」等於「香港的主權一直在中國手中」，只是一種「後來才提出的政治態度。」香港教育局但不應該歷史課當作政治課，把觀點當作歷史。本文繼續分析其他爭議點的荒謬性。

首先說「中共一黨專政」問題。

中國當然不承認「一黨專政」。中國政治教科書中，中華人民共和國的國體是：「工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政。」又有稱中國的政黨制度是「中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度。」

這是因為在中國的話語體系中，「民主」一向是中共執政的招牌。比如中國在2012年提出24字「社會主義核心價值觀」，要求各個學校、醫院、企業、網咖、商店、購物中心、公車公司等單位通過宣傳展板、橫幅或電子螢幕等媒介展示24字全文，宣傳遍布中國各個城市的大街小巷。而這24字中就有「民主」。

「一黨專政」則是中共以前標籤國民黨的話語。劉少奇在1937年在《抗日游擊戰爭中的若干基本問題》中率先表示，「我們的口號是：打倒漢奸政府、維持會，反對投降，改造原來一黨專政的政府成為人民的抗日政府。」1940年的《論抗日民主政權》進一步論述：「在全國，由於國民黨不願結束『一黨專政』，不願『還政於民』，這種政權仍然不能建立。」又在最後說：「有人說：共產黨要奪取政權，要建立共產黨的『一黨專政』。這是一種惡意的造謠與誣衊。共產黨反對國民黨的『一黨專政』，但並不要建立共產黨的『一黨專政』。」

中共喉舌《新華日報》等當時也發表大量文章，攻擊國民黨「一黨專政」，以此獲得「民主黨派」的支持。「一黨專政」當然與「民主」不相容，於是，毛澤東提出了「人民民主專制」這個名詞。

在1949年9月29日建國前的通過的《中國人民政治協商會議共同綱領》裡面，中國的政治制度是「中華人民共和國為新民主主義即人民民主主義的國家，實行工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的、團結各民主階級和國內各民族的人民民主專政。」而「中國人民民主專政是中國工人階級、農民階級、小資產階級、民族資產階級及其他愛國民主分子的人民民主統一戰線的政權，而以工農聯盟為基礎，以工人階級為領導。」

到了1954年憲法，抛開了五年前的「新民主主義」，中國變成了「以中國共產黨為領導的各民主階級、各民主黨派、各人民團體的廣泛的人民民主統一戰線。」原先中國共產黨，只是和其他各民主黨派、各人民團體等並列，現在一下子變成了「領導」地位。

更重要的是，原先涵蓋「民主黨派」的「人民民主統一戰線」出現在憲法第一條，是描述政權性質（即所謂國體）的最根本條款，但在1954版憲法中，「人民民主統一戰線」變成了序言的一部分，只說「在今後將繼續發揮它的作用」，被嚴重矮化了。

抛開極左時期的兩套憲法不提，在1982年憲法重新規定：「中華人民共和國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家。」「人民民主統一戰線」進一步貶為「愛國統一戰線」，只剩下了「統戰」的作用。到了2018修憲，更在第一條内增加「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。」

以上是從紙面的條文分析。實際上，中國還有八個「民主黨派」，但他們在政治上幾乎毫無權力，不但受共產黨領導，不能自主地籌集經費與發展黨員，完全是花瓶黨。所謂多黨合作的形式，限於「吸收民主黨派人士參加國家政權，邀請民主黨派代表列席共產黨的代表大會，通過各種座談會、懇談會直接聽取各民主黨派的意見。」其中，中央層次吸收民主黨派最多只是給予一兩個次要的部長職位；最重要的組織形式，即民主黨派的主要活動場所「政治協商會議」不出現在憲法正文，甚至不能算是憲法保障的基本制度。聽取意見，大部分都可以是「聽了不做」，最多可以類比港英時期的「行政吸納政治」中的諮詢委員會。

因此，雖然中國不承認自己「一黨專政」，但從紙面上的分析實屬「一黨專政」。至於在實際層面分析，其政治制度的實質更是「一黨專政」無疑。

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現在不太清楚，評語中「中共一黨專政」被指「用字不當、概念不清」的上下文是怎樣的。但很難認為從歷史的角度，「中共一黨專政」這個說法有什麽不妥，除非這句話是描述「憲法的規定」（因為憲法上確實沒有出現一黨專政這個詞）。

令人奇怪的是，即便是香港較進步的老師，也同意這種修改。明報評論發表前線歷史教師張往的〈從歷史教育專業視角看教科書評審爭議〉為「一黨專政」用語不正確的說法辯護：「若從學術角度討論，『一黨專政』的寫法傾向屬於『觀點』，而非無所爭議的『史實』。」

在筆者看來，這種論點是通過「污染歷史」而「洗白」歷史的套路的典範：它先把公認的「事實」貶低為「觀點」，再用「不同的觀點」混淆視聽，最後，原先清晰的「事實」，就被「洗」得模糊不清了。

把事實貶低為觀點的經典案例，就是美國宗教保守派以此否定進化論。美國右翼堅持，進化論是一種「理論」，而不是「事實」。這利用了「理論」一詞的模糊含義：有時候，理論（如進化論）是有大量事實根據的，有時候，「理論」類似於「假說」，有一定事實基礎，但仍有待驗證；但在日常生活中，「理論」一詞也僅指一種「想法」。

美國右翼利用這種歧義，進而為了平衡各種理論，於是「反進化論的理論」也必須教給學生。這罔顧了進化論被無數發現與實驗反復驗證，不是那種「空想的理論」。

只要把上面「理論」二字替換為「觀點」，就可以看到「一黨專政是一種觀點」說法的荒謬。確實，中國否認自己是一黨專政，認為是「共產黨領導下的多黨合作制。」但中國是否一黨專政，早有公論。這是事實，而不是「觀點」。

如果因為某個政權否認自己實現「一黨專政」，就認為其不是「一黨專政」，那大概沒有「一黨專政」的國家了。正好比在「獨裁」這個詞「臭大街」的現代，會有哪個政權高叫自己是獨裁政權的？看金家下的北韓，大概沒有人否認它是一個獨裁政權，但其憲法第四條還有「朝鮮民主主義人民共和國的權力屬於工人、農民、軍人、勞動知識分子等勞動人民。」但誰能否認北韓是個獨裁國家呢？

值得指出的是，日本右翼分子同樣用這種套路篡改歷史。比如要「否定南京大屠殺」，首先就會說在日本攻打南京時，確實有死人，但是死了多少人，就有不同的說法，從幾百人到幾十萬不等，沒有確實的結論。因此，「南京大屠殺」只是一種觀點，用「南京事件」稱呼，「更加持平中立」。於是，經過一輪粉飾，南京大屠殺，在日本右翼口中，就變成一個「事件」了。

同理，評審委員認為「1949年，中共建國，大量内地人移居香港」這句話，「事件没有因果關係，容易導致錯誤理解」，這同樣也是這類「污染歷史」的手段，甚至更惡劣。

這句評語斷言，「中共建國」與「大量内地人移居香港」沒有因果關係。但在筆者看來，這句話本身已經用「中立敍事」為中國美化了。正確地說，大量的内地人當時是「逃離中國」，或者「逃難」來香港。

中國在建國之後，「大逃港」主要有幾個批次。第一批是1949年前後，這次主要是國民黨官員與軍人、資本家、地主與富農；第二批是1957年，英國與中國相繼邊界之後，由於中國政治運動催生第一批政治偷渡潮（這時經濟還不是主要因素）；第三批是1962年，中國發生大飢荒，大批人口為填飽肚子而偷渡香港；第四批是1970年的文革期間，偷渡帶有政治與經濟雙重目的；第五批是1979年，這次主要以經濟目的的偷渡潮直接促成中英談判改革單程證制度。

這些都是鐵一般的事實，有大量口述、文字、圖像、影視記錄，甚至請教一下還不算太老的長輩，也可知曉。筆者從未看到有什麽正經的研究否認這兩者之間的關係。因此，這根本不是什麽存在「觀點」爭議的問題了，而是直接否認歷史。

不太清楚，這些「專家」的評語出於什麽理據，因為這些「專家」都是隱形的，不但沒有走出辯護，連他們是誰也不太清楚。很可能，他們也對抹殺與否定歷史的做法感到心虛。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航