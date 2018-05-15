gravy train、cook the books，這些片語隱含的意思是什麼？

英文中有許多用法其實不是你想像中那麼簡單的喔，字面上的意思雖然看起來很直觀，但它真正所指的其實是隱含的意思，最常見的像是a piece of cake，字面上意思是「一塊蛋糕」，延伸所指的就是「非常簡單」的意思；又例如paperboy其實不是「紙男孩」的意思喔，它是指「送報紙的人」，也就是「送報生」。

那我們一起來看看，還有哪些用法像這樣容易讓人誤會，真正意思其實沒有表面那麼簡單！

英文的言外之意

the big picture 整個情況

Picture是指圖片、圖畫，不過當人家說the big picture其實要說的是「整個情況」、「總括的大方向」的意思喔！例句：

Let’s look at the big picture first before working out the details.（在進到細節之前，我們先看一下整個情況吧。）

put oneself in others’ shoes 設身處地為人著想

這個片語字面上是指「把自己放到其他人的鞋子中」，不過當然事情沒這麼簡單，把自己放到其他人的鞋子裡，就是把自己放到別人的處境去想，並且試著感同身受。

所以你可以這麼說：

A: Why is Frank so mad at me?（Frank 為什麼這麼氣我？）

B: Well, try putting yourself in his shoes. How would you feel?（嗯，試著讓你自己設身處地替他著想。你感覺怎樣？）

on the ground 在現場 / 當時情況

這個片語除了字面「在地上」的意思以外，其實它還可以指「在現場 / 當時情況」的意思喔。例如：

Many of the troops on the ground are stranded.（在現場許多軍隊都被困住了。）

sleep on something 再考慮一下子

除了「在...上面睡覺」以外，sleep on something還可以延伸為「深思熟慮之後再做決定」的意思。例如：

You don’t have to tell me your decision yet—you can sleep on it for a while.（你還不需要告訴我你的決定——你可以再考慮一陣子。）

let one’s hair down 放鬆、不拘束

這個片語字面上是指「把頭髮放下來」，既然是把頭髮放下來，表示這個狀態是比較不拘謹的，因此這個片語又有放鬆、不拘束的意思喔！例句：

Come on, relax! Let your hair down for once!（拜託，放鬆一下啦！讓你自己放開拘束一次吧！）

gravy train 輕鬆賺大錢的方法、發橫財的捷徑

Gravy是「肉汁」的意思，這個片語字面上是「肉汁火車」，聽起來和錢完全沒關係吧？代表的意義竟然是「輕鬆賺大錢的方法」。像是理財專員可能會這樣跟你推銷：

I’m telling you, investing in this company will get you on board the gravy train fast!（我跟你說，投資這間公司會讓你快速賺大錢！）

cook the books 竄改帳目

這個片語可跟煮東西無關喔！是「竄改帳目」的意思。可以這樣用：

One of the bank managers was caught cooking the books last year.（去年其中一個銀行經理被抓到竄改帳目。）

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航