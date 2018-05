gravy train、cook the books，這些片語隱含的意思是什麼？

英文中有許多用法其實不是你想像中那麼簡單的喔,字面上的意思雖然看起來很直觀,但它真正所指的其實是隱含的意思,最常見的像是a piece of cake,字面上意思是「一塊蛋糕」,延伸所指的就是「非常簡單」的意思;又例如paperboy其實不是「紙男孩」的意思喔,它是指「送報紙的人」,也就是「送報生」。

那我們一起來看看,還有哪些用法像這樣容易讓人誤會,真正意思其實沒有表面那麼簡單!

英文的言外之意

the big picture 整個情況

Picture是指圖片、圖畫,不過當人家說the big picture其實要說的是「整個情況」、「總括的大方向」的意思喔!例句:

Let’s look at the big picture first before working out the details.(在進到細節之前,我們先看一下整個情況吧。)

put oneself in others’ shoes 設身處地為人著想

這個片語字面上是指「把自己放到其他人的鞋子中」,不過當然事情沒這麼簡單,把自己放到其他人的鞋子裡,就是把自己放到別人的處境去想,並且試著感同身受。

所以你可以這麼說:

A: Why is Frank so mad at me?(Frank 為什麼這麼氣我?)

B: Well, try putting yourself in his shoes. How would you feel?(嗯,試著讓你自己設身處地替他著想。你感覺怎樣?)

on the ground 在現場 / 當時情況

這個片語除了字面「在地上」的意思以外,其實它還可以指「在現場 / 當時情況」的意思喔。例如:

Many of the troops on the ground are stranded.(在現場許多軍隊都被困住了。)

sleep on something 再考慮一下子

除了「在...上面睡覺」以外,sleep on something還可以延伸為「深思熟慮之後再做決定」的意思。例如:

You don’t have to tell me your decision yet—you can sleep on it for a while.(你還不需要告訴我你的決定——你可以再考慮一陣子。)

let one’s hair down 放鬆、不拘束

這個片語字面上是指「把頭髮放下來」,既然是把頭髮放下來,表示這個狀態是比較不拘謹的,因此這個片語又有放鬆、不拘束的意思喔!例句:

Come on, relax! Let your hair down for once!(拜託,放鬆一下啦!讓你自己放開拘束一次吧!)

gravy train 輕鬆賺大錢的方法、發橫財的捷徑

Gravy是「肉汁」的意思,這個片語字面上是「肉汁火車」,聽起來和錢完全沒關係吧?代表的意義竟然是「輕鬆賺大錢的方法」。像是理財專員可能會這樣跟你推銷:

I’m telling you, investing in this company will get you on board the gravy train fast!(我跟你說,投資這間公司會讓你快速賺大錢!)

cook the books 竄改帳目

這個片語可跟煮東西無關喔!是「竄改帳目」的意思。可以這樣用:

One of the bank managers was caught cooking the books last year.(去年其中一個銀行經理被抓到竄改帳目。)

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

