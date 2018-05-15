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gravy train、cook the books，這些片語隱含的意思是什麼？
我們想讓你知道的是
英文中有許多用法其實不是你想像中那麼簡單的喔，字面上的意思雖然看起來很直觀，但它真正所指的其實是隱含的意思。那我們一起來看看，還有哪些用法像這樣容易讓人誤會，真正意思其實沒有表面那麼簡單！
英文中有許多用法其實不是你想像中那麼簡單的喔，字面上的意思雖然看起來很直觀，但它真正所指的其實是隱含的意思，最常見的像是a piece of cake，字面上意思是「一塊蛋糕」，延伸所指的就是「非常簡單」的意思；又例如paperboy其實不是「紙男孩」的意思喔，它是指「送報紙的人」，也就是「送報生」。
那我們一起來看看，還有哪些用法像這樣容易讓人誤會，真正意思其實沒有表面那麼簡單！
英文的言外之意
- the big picture 整個情況
Picture是指圖片、圖畫，不過當人家說the big picture其實要說的是「整個情況」、「總括的大方向」的意思喔！例句：
Let’s look at the big picture first before working out the details.（在進到細節之前，我們先看一下整個情況吧。）
- put oneself in others’ shoes 設身處地為人著想
這個片語字面上是指「把自己放到其他人的鞋子中」，不過當然事情沒這麼簡單，把自己放到其他人的鞋子裡，就是把自己放到別人的處境去想，並且試著感同身受。
所以你可以這麼說：
A: Why is Frank so mad at me?（Frank 為什麼這麼氣我？）
B: Well, try putting yourself in his shoes. How would you feel?（嗯，試著讓你自己設身處地替他著想。你感覺怎樣？）
- on the ground 在現場 / 當時情況
這個片語除了字面「在地上」的意思以外，其實它還可以指「在現場 / 當時情況」的意思喔。例如：
Many of the troops on the ground are stranded.（在現場許多軍隊都被困住了。）
- sleep on something 再考慮一下子
除了「在...上面睡覺」以外，sleep on something還可以延伸為「深思熟慮之後再做決定」的意思。例如：
You don’t have to tell me your decision yet—you can sleep on it for a while.（你還不需要告訴我你的決定——你可以再考慮一陣子。）
- let one’s hair down 放鬆、不拘束
這個片語字面上是指「把頭髮放下來」，既然是把頭髮放下來，表示這個狀態是比較不拘謹的，因此這個片語又有放鬆、不拘束的意思喔！例句：
Come on, relax! Let your hair down for once!（拜託，放鬆一下啦！讓你自己放開拘束一次吧！）
- gravy train 輕鬆賺大錢的方法、發橫財的捷徑
Gravy是「肉汁」的意思，這個片語字面上是「肉汁火車」，聽起來和錢完全沒關係吧？代表的意義竟然是「輕鬆賺大錢的方法」。像是理財專員可能會這樣跟你推銷：
I’m telling you, investing in this company will get you on board the gravy train fast!（我跟你說，投資這間公司會讓你快速賺大錢！）
- cook the books 竄改帳目
這個片語可跟煮東西無關喔！是「竄改帳目」的意思。可以這樣用：
One of the bank managers was caught cooking the books last year.（去年其中一個銀行經理被抓到竄改帳目。）
本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航