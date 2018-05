木匠兄妹經典老歌〈Close to you〉，讓人沉浸在過往的酸甜愛戀

今天要來跟大家分享著名樂團木匠兄妹(The Carpenters)的經典老歌——〈Close to You〉。妹妹凱倫(Karen Carpenter)擁有迷人的獨特嗓音,讓人隨著歌聲沉浸在過往的酸甜愛戀中啊。

They long to be close to you 他們渴望接近你

Long to是「渴望」的意思,long to do something就是「渴望做某事」。例如:

She longs to meet her idol in person.(她渴望當面見到她的偶像。)

walk by 走過

By有「經過」的意思,與pass by / go by意思相近。

The boy lowered his head and walked by the teacher without greeting her.(男孩低下頭走過老師而沒有向她問好。)

On the day that you were born 在你出生的那天

那要記得,搭配不同時間時,介係詞也會不同喔!

born on + 日期 / 星期 / 特定的日子

born in + 年份 / 月份 / 季節

例如:

born on March 30 / Tuesday / Christmas Day

born in 1996 / August / summer

got together 聚集

The members of the club get together once a week to share their ideas.(社團的成員每星期聚集一次以分享他們的想法。)

They sprinkled moondust in your hair of gold 他們在你的金髮裡撒上月塵

Hair of gold就等同於gold hair,「金髮」的意思。下句歌詞提到的eyes of blue就是blue eyes,「藍眼睛」的意思喔!

A dream come true 夢想成真

看到這裡可能有人會說,奇怪,a dream 不是單數嗎?為什麼後面come不用變化呢?這個片語其實是a dream that has come true簡化而來,因為come的過去分詞剛好也是come,所以看似沒有變化,但其實已經變化過囉!而由於太常使用,因此a dream come true 雖就文法上來看怪怪的,但已經成為使用頻率很高的片語了。

Follow you all around 到處跟隨著你

All around是「到處」的意思,例如:

People all around the world are listening to The Beatles then.(那時全世界的人們都在聽披頭四樂團的歌。)

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航