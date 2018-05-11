71歲林懷民英國獲頒榮譽院士，明年退休第一件事就是盡情耍廢

（中央社）雲門舞集創辦人林懷民獲頒英國三一拉邦音樂與舞蹈學院榮譽院士。林懷民表示，對於一個23歲才接受舞蹈訓練的人，這個是一個重大的鼓勵。



雲門舞集昨晚在倫敦沙德勒之井劇院演出以台灣素材入舞、觀照人類處境的「關於島嶼」，獲得觀眾持久而熱烈的喝彩與掌聲，謝幕長達10多分鐘。



雲門舞集發新聞稿表示，英國三一拉邦音樂與舞蹈學院頒發榮譽院士給林懷民。三一拉邦學院每年頒授榮譽院士名銜，曾經得獎的舞蹈家包括摩斯．康寧漢（Merce Cunningham）、威廉．佛塞（William Forsythe）、阿喀郎．汗（Akram Khan）。



三一拉邦學院舞蹈部主任米瑞拉．巴爾翠普表示，林懷民獻身舞蹈創作與舞蹈教育40多年，從東方文化與美學出發，融合東西方舞蹈因素而自成一家，不只改變台灣社會的文化生活，也不斷重新界定舞蹈的涵意，影響全球舞蹈界。她代表三一拉邦學院特頒這項榮譽，「向這位當代最傑出卓越的編舞家與教育家之一致敬」。



林懷民感謝三一拉邦學院，他表示，對於一個23歲才接受舞蹈訓練的人，這是一個重大的鼓勵。他也感謝45年來支持雲門和他個人的各界人士與國際友人，同時希望這個獎能夠讓台灣年輕的舞者瞭解，「台灣和倫敦的距離很遠，但舞蹈的世界也可以很小，很溫暖」。



三一拉邦音樂與舞蹈學院的前身是以舞譜創始人魯道夫．拉邦命名的拉邦舞蹈中心，是歐洲最大的當代舞蹈學院，2005年改制為音樂與舞蹈學院。



三一拉邦學院3年前就要頒授這項榮譽給林懷民，但林懷民的行程緊湊，無法專程赴英國領獎。這次藉著他最新的作品《關於島嶼》在倫敦公演之際，才在沙德勒之井完成這樁美事。



這是林懷民再度獲得國際上的高度榮譽。他曾獲頒有「現代舞諾貝爾獎」美譽的「美國舞蹈節終生成就獎」，德國舞動舞蹈節終生成就獎，法國藝術文學騎士勳章，以及時代雜誌的「亞洲英雄」。

《中央社》報導，劇院執行長兼藝術總監史帕丁（Alistair Spalding）在會後酒會致詞時感性的說：

很少人能像林懷民一樣，改變了一個國家的文化生活，很少人能像林懷民一樣，製作出如同今晚的高品質演出，40多年努力不懈，也很少人能像林懷民一樣，如此優雅地交棒。林懷民是真正的藝術家，「我知道你還會在這裡，所以我不說再見，我向你致敬。」

創辦雲門舞集，71歲的林懷民明年底正式退休

（中央社）1973年，林懷民創了雲門舞集，是台灣第一個職業舞團，也是華語社會的第一個現代舞團，至今已累積90齣舞作。2019年結束後，林懷民就要退休，卸下藝術總監。



林懷民出生於嘉義新港，他的父親林金生是首任嘉義縣縣長，一生從政，還曾任內政部部長、考試院副院長，最初也期望林懷民能承接衣缽、走往政壇。但林懷民選擇讀政大新聞系，後來當了作家，在美國念書時投奔舞蹈，從此不回。



林懷民今年71歲了，這些年，他年年喊著想退休，他羨慕好友蔣勳著作等身、日子好過，還經常有空遊山玩水、到池上長居創作，但他明白自己停不下來，畢竟雲門家大業大，養了上百人，還有座在淡水河畔的雲門劇場。

日前，他在接受中央社訪問的空檔時，幽幽說道：「我不過是個機器、是個螺絲，被plan的，每天每件事被排好好的。啊，我也是個吉祥物，有誰誰誰到雲門參觀，我就要被推出去⋯⋯，你知道，我的工作就是那麼多。」



2016年年底，林懷民出了車禍，右腳粉碎性骨折，他說當下自己意識清楚，「我想，唔，撞車了，趕快調息，然後感覺到右腳是完了。一路聽著救護車『喔伊喔伊』，我腦子好清楚。」因為這一場車禍，林懷民說自己學會了慢，因為也只能慢慢等骨頭長好，慢慢復健、慢慢走。



這兩年，很多人都會問他，什麼時候退休？他最早都不置可否，話鋒一轉就聊往另一件事去。今年起，他的答案有點不一樣了，「退休，不是我想不想，是一定會發生。」



時候到了，林懷民果真下了決心。在2017年11月21日董事會後，雲門正式對外宣布，2019年的年底，他將卸下藝術總監職，交棒雲門2藝術總監鄭宗龍。

林懷民：退休第一件事情就是耍廢

《中央社》報導，林懷民表示自己成立雲門舞集後，一路被行程拖著走，退休後第一件事情就是想盡情耍廢，然後自問到底想過什麼樣的生活。

林懷民說，他作為一個23歲才開始學跳舞的人，能走到今天，每一步都是加分。然而他的初衷不是要國際成名，而是希望豐厚台灣的文化生活，所以雲門每年做戶外公演。可是，最令他痛心的事是，台灣有全世界密度最高的劇場，那就是文化中心。可是文化中心是地方二級單位，人事財務被綁死，最恐怖的是，即使拚死，賺錢還是要繳庫，限制文化活動的發展。



林懷民說：「文化中心如果起來了，可以在那裡講白先勇，講吳濁流。不只是表演，任何東西都可以以它為基點發生。但是我們都沒有理它，而是繼續在蓋新房子。」不只是政府，他也很期待立委站出來，修法讓文化中心活過來。



雖然有對台灣文化的滿滿憂心與抱負，林懷民還是說：「我退休以後就是退休，我真的很累很累，我從第一天就很累。」



事情一樣接一樣，讓他幾乎不可能休息。他說，像是「關於島嶼」從2014年就開始製作，且戰且走，而雲門現在的檔期已經談到2021年，「頭腦就好像電腦一樣，要超載當機了」。

雖然林懷民給人停不下來、閒不下來的印象，但他說其實不是如此，他只是什麼時候該做什麼事，就做什麼事。



只是還沒有那個時間、那個moment（時刻），可以讓我在家裡耍廢。我退休第一件事情就是耍廢，然後問自己，我到底想過什麼樣的生活。



25歲回台灣，26歲創辦雲門，然後就是雲門操縱我的一天，全部都是行程，甚至連有空去個便利商店都很開心。至於怎麼過活，沒有問題，就買很多冷凍水餃！That’s my life.



現在很大的挑戰是在72歲之前回答自己，到底要過怎麼樣的日子。以前編舞、排舞、出國，有個流程，「現在是一輩子最難的」。



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核稿編輯：楊之瑜