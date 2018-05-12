面對裁員通知，社群行銷專家Sreenivasan為何選擇昭告天下？

文：Lynn

紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art，簡稱The Met）在2013年聘請Sreenivasan成為該博物館有史以來第一位數位執行長時，引起了媒體大幅的報導。後續三年，Sreenivasan上任後的舉動一動也同樣廣受媒體關注。

現年45歲的Seenivasan在任職於大都會博物館前是一位科技媒體記者，同時也在哥倫比亞新聞學院擔任教授。在任職於數位執行長的期間，Seenivasan帶領了大都會博物館進入社群時代的新里程碑：他引領博物館發表了第一款APP，邀請Instagram上的網紅們在博物館的閉館時間前來進行拍攝、將這些美麗的文物照片發布在Instagram上並標籤#emptyMet（空曠的大都會博物館）；最後將這些收藏品照片放到設計簡潔、且行動裝置友善的網站上供大眾瀏覽。

photo credit: emptymet

這些行銷策略使大都會博物館不再被當成死氣沉沉的存在、讓年輕人對古老文物也有了興趣，可謂相當成功。因此在2016年6月中旬，當博物館宣布為了因應財務規劃並縮減人事成本、高階管理人員包括Sreenvasan等人即將在6月底離職，這個令人震驚的消息又再一度登上了媒體頭條。

遇到公司裁員，許多備受外界關注的高階主管們可能僅會在暗地裡默默地舔傷，然而Sreenivasan卻走一個完全相反的路線。

就在新聞登出他被解聘的同一天，Sreenivasan發布了一篇FB貼文，大方分享了大都會博物館對全公司發表的縮編宣告，同時對前老闆和合作團隊表達感謝，文末分享了他個人下一步的人生規劃，包括作為基金會顧問、閱讀、巡迴演講、和家人去印度旅遊等。

關於這篇貼文，最重要的部分大概是Sreenivasan表示自己對於接下來所有可以從事的事情都抱持開放的心胸，並在文末貼了個Google線上表單，請他的朋友為他下一步能做的事情給點建議或提出邀請。

「如果你想要為了任何事邀請我，我有的是時間，包括跟我喝喝咖啡飲料聊聊天。」他寫道：「我也很願意和任何時間上方便的人一起去散步，我現在試圖在每天走上5英哩，並計畫在今年夏天把距離拉到8到10英哩。」

驚嘆號和生動的表情符號充斥在推特頁面上，推特上的盛況再一次證明了Sreenivsan在數位媒體傳播上的才能，而這也將他的求職訊息迅速地散播了出去。

A social media mega talent becomes a rare free-agent today. Congrats, @sree. Onward and upward

— Raju Narisetti （@raju） June 17, 2016 （有位社群媒體超強人才在今天難得一見地成了自由球員〈編按：NBA術語，意指沒有合約在身的球員〉。恭喜你@sree向前邁進）

雖然在大眾面前丟掉高位相當丟臉痛苦，但Sreenivasan似乎一下子就將這項危機化為轉機。

任一個TED講者都會告訴你：現在最熱門的議題是關於一個人的失敗；但Sreenivasan以真摯口吻請求協助的這樣一篇貼文，又凌駕於其上。他展現了自己運用社群媒體的嫻熟技巧，並給了他的人脈們一個好理由，好讓他們可以順理成章地協助他脫離目前的困境。

在華爾街日報報導Sreenivasan從原先年薪328,900美元（約合台幣981萬）的工作崗位被裁員的四日後，Sreenivasan夾在單車騎士和遛狗民眾之間悠閒地步入紐約中央公園，並準備從曼哈頓上西區的住處前往博物館上班。此時離他6月30日合約到期為止，還有6天的時間。

雖然是個悶熱的早晨，但Sreenivasan穿著紫色的格子襯衫，搭配他的海軍藍休閒西裝上的胸袋巾，神情看起來相當鎮靜。那天在中央公園的晴朗早晨，我要求Sreenivasan履行他邀人一同散步的邀請，以找出他究竟是如何將心焦火燎的裁員輿論，轉換成個人品牌行銷的一次成功之作。另外對於一般人而言，若是遇到類似的人生難關時，要如何借鏡他的作法呢？

以下是Sreenivasan的一些秘訣。

別等到需要人脈時才去與人聯繫

作為使用社交軟體超過十年的早期使用者，Sreenivasan很早就開始在各平台上積極分享自己的生活。

在過去一週，Sreenivasan在Facebook上直播自己為了小女兒的舞蹈發表會去了一趟華盛頓特區，又直播了自己每週閱讀紐約時報的心得感想。他定期向他Twitter上76,800個追蹤者發推文。他還向新聞記者提供所謂的「Sree小撇步」，解釋要如何交替使用Facebook、Tumblr與Podcast等社群媒體。

這使得他陸續在Facebook、Medium和Twitter等社群媒體上分享自己被裁員的消息時顯得相當自然，不會看起來「很飢渴的需要新工作」。

「每個人都需要一個能在關鍵時刻支援你的團體」Sreenivasan表示：「但你必須在自己還不需要的時候就先將這樣的人脈網建好。」

「但這並不代表你得開始用Snapchat每天發文洗板，而是必須確保你在LinkedIn上的履歷、連同你工作上的聯繫方式均隨時被更新到最新一版。在有人來請求協助時，也要慷慨出借你的時間與建議。」

「別等到你需要找工作的時候，趕快在今天就加入LinkedIn吧。」Sreenivasan說道：「絕望在LinkedIn上不會發揮任何作用。」

越快公開你自己的消息越好

和他先前待過的許多職位一樣，Sreenivasan表示，對於自己被裁員，第一時間的反應並不是把這個消息分享出去。「我的直覺是──我需要一份新工作。」他說道：「我想先找到一份新工作，再告訴旁人我要從原本的工作離職了。」

但幾天過後，Sreenivasan才發覺到對於他這種高階主管的層級，找工作是一件較為困難的事情，特別是在夏天。因此在第二天大都會博物館向全公司發表Sreenivasan即將離職的聲明後，他隨之將這個消息發布到Facebook上和人們分享。在此之前，他也已經將這件事情告知了家人與團隊成員。

「所有我得到的機會，皆源自於我保持完全開放的心態，並分享我知道的所有事情。就像我所說的：『保持開放自由的態度，看看會發生什麼事，讓全部的人來幫助你。』」

適度展現脆弱是被允許的

藉由如此作法，Sreenivasan掌控了故事與情勢的走向；同時他也承認這並不輕鬆。「我所擁有的最珍貴的事物就是我的工作，與伴隨而來的安全感。」身為一對雙胞胎父親的Sreenivasan表示：「人們是用工作來說明你是個男人。」

對於未來的道路，Sreenivasan嶄露了毫無懸念的樂觀。「我感覺我已經去過自己的喪禮了。」他在最後工作的幾天中表示：「每個來我喪禮的人都在說一些好話，但對於一個已經躺在棺材中的傢伙來說，這是他們唯一能做的事情。」

當然，就像所有有影響力的人們一樣，Sreenivasan也有一些酸民。對於少數人諷刺他在大都會博物館只有曇花一現的高昇，Sreenivasan也得保持開放的心胸。然而就像他在另一篇Facebook貼文所言，Sreenivasan在他的線上表單上收到超過300則建議，被他形容為「就像收到一個巨大的數位擁抱」。

「這件事情告訴了我，人們有多麼善良，還有他們多想要幫助我。別擔心那些酸言酸語，把你粉絲們的音量放大。」

《Public Parts: How Sharing in the Digital Age Improves the Way We Work and Live》（在數位時代分享自己的作法能促進我們工作和生活的方式）一書的作者Jeff Jarvis贊同了他。（在先前曾公開分享過自己得了前列腺癌、動手術和術後復原的經驗，Jarvis完全瞭解Sreenivasan想表達的意思）

「你得願意去展露自己的脆弱，並相信你的朋友們。」Jarvis說道。

大方把話說出來

Jarvis解釋道：分享自己的脆弱並不完全會惡化它。相反地，分享自己的故事與脆弱並從而控制它，其中所能得的好處遠大於風險。

作為例子，Jarvis提供了兩個情境。第一個情境是，一個人在酒吧中和朋友講了一點點資訊。在這之後，這個朋友就能決定：根據什麼情況下，是否要把這件事說出去。

「這件事已經不是秘密了，在你說出去的當下，你已經失去了對它的控制權。」Jarvis說道。同時間，你的朋友也相當不確定該怎麼應對這件事──當秘密不講出去的話，就很難找到合適的人一起來幫助你；然而講出去的話又顯得八卦傷人。

第二個情境是，這個人在酒吧中就大大方方地將所有的資訊通通都告訴了朋友，就像Sreenivasan所做的一樣，讓一切的協約變得相當透明。

「無疑地，就像Sree一樣」Jarvis表示：「他告訴了全世界，你當然也可以。」

對所有邀約和建議保持開放心胸

Sreenivasan一開始的Facebook貼文有點像聯誼的個人簡介，邀請人和他一起喝杯咖啡、喝杯飲料，或在公園中散步一段時間。這傳遞了一個十分清晰的訊息：我現在單身，且已經準備好跟你交往了。

「我準備好會見任何人了。」（確實如此，當我詢問他是否有空和我散個步，來討論他的社群媒體策略是如何操作時，他當晚已經被約滿了，我們才因此在通勤的早晨於公園裡會面。）接受大量的會面邀約並不是一件多羞恥的事情，特別是在一個人的行事曆突然間變空的時候。你永遠不知道哪一次的會面，會將事情發展帶到何處。

在那個特別的早晨，我們的會面在最後走到了大都會博物館前的宏偉石階，Sreenivasan會在這裡工作直到這個月底。但他已經準備將他的離去看起來就像在公園散散步（其實在實際上也是如此）而已。

原文《The Met ousted a top executive, so he used Facebook to show the world how to do unemployment right》，INSIDE編譯。

活動資訊

千禧世代，所有的行銷都是數位的。不論是傳統產業的數位轉型，還是新電商時期的品牌戰，所謂的數位行銷操作，並不是做做facebook貼文就可以達成的。組織裡的行銷方案是否具有完整的策略思維？

成功的數位策略，需要從社群﹑行動﹑網路﹑線下平台等，多元視角來規劃。課程邀請到美國行銷大師Sree Sreenivasan，從如何建立數位行銷團隊和社群行銷策略的實作範例切入，以自身豐富的數位行銷經歷帶來最新的行銷趨勢，並針對觀眾各自的領域和關注的議題，由Sree帶領實作練習，幫助每個人解決問題。

回歸到個人發展，現在許多企業當中，數位能力已經是很多職位的必要元素，策略性思考自我品牌在數位平台上的定位，個人數位經營更是目前被大幅低估的領域。以資深行銷人的經歷，Sree將以國際人才的觀點，分享從事數位行銷的人應該具備的心態與思維。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航