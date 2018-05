美眾院60：1通過「國防授權法」草案，要求全面強化台灣軍力

(中央社)美國聯邦眾議院軍事委員會今天通過2019財政年度國防授權法草案。草案中明確指明,美國國防部長應與相對應的台灣部門協商,全面評估台灣軍力,並提交建議報告。

眾議院軍事委員會昨天逐條協商2019財政年度國防授權法案(NDAA FY 2019)。經過一整天冗長辯論,於今天凌晨以60票贊成、1票反對,通過草案,送交眾議院院會表決。草案內容仍可能有所調整。

根據軍委會公布的草案內容,第1243條規定,美國國防部長應與相對應台灣部門協商,全面評估台灣軍力,特別是後備軍力,以提高台灣自我防衛能力。

這項條文也規定,在法案生效後一年內,美國國防部長在與美國國務卿協商後,向美國國會相關委員會遞交報告,說明評估結果、建議清單與計劃採取的方案,同時擴大美台高階軍事交流與聯合軍演,並支持美國對台軍售與其他設備轉讓,特別是發展不對稱戰爭能力。

《中央社》報導,美國聯邦眾議院軍事委員會通過2019財年國防授權法草案,內容包括支持美對台軍售等,國防部今天表示,凡有助於中華民國自我防衛,對區域和平安全有助益的交流合作,都樂觀其成。

國防部發言人陳中吉指出,感謝對台灣友好的美國眾議員基於《台灣關係法》及「對台六項保證」持續與中華民國保持穩定關係。

美國前總統雷根所提出的「6項保證」包括︰美國不會設下結束對台軍售的日期;不會更動台灣關係法的條款;不會在做出對台軍售的決定之前與中國協商;不會做台灣與中國的調人;不會改變對台灣主權的立場,也就是這個問題必須由中國人自己和平解決,美國不會壓迫台灣和中國談判;美國也不會正式承認中國人對台灣的主權(US would not formally recognize Chinese sovereignty over Taiwan)。