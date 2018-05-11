美眾院60：1通過「國防授權法」草案，要求全面強化台灣軍力

（中央社）美國聯邦眾議院軍事委員會今天通過2019財政年度國防授權法草案。草案中明確指明，美國國防部長應與相對應的台灣部門協商，全面評估台灣軍力，並提交建議報告。

眾議院軍事委員會昨天逐條協商2019財政年度國防授權法案（NDAA FY 2019）。經過一整天冗長辯論，於今天凌晨以60票贊成、1票反對，通過草案，送交眾議院院會表決。草案內容仍可能有所調整。

根據軍委會公布的草案內容，第1243條規定，美國國防部長應與相對應台灣部門協商，全面評估台灣軍力，特別是後備軍力，以提高台灣自我防衛能力。

這項條文也規定，在法案生效後一年內，美國國防部長在與美國國務卿協商後，向美國國會相關委員會遞交報告，說明評估結果、建議清單與計劃採取的方案，同時擴大美台高階軍事交流與聯合軍演，並支持美國對台軍售與其他設備轉讓，特別是發展不對稱戰爭能力。

台灣政府：樂觀其成

《中央社》報導，美國聯邦眾議院軍事委員會通過2019財年國防授權法草案，內容包括支持美對台軍售等，國防部今天表示，凡有助於中華民國自我防衛，對區域和平安全有助益的交流合作，都樂觀其成。

國防部發言人陳中吉指出，感謝對台灣友好的美國眾議員基於《台灣關係法》及「對台六項保證」持續與中華民國保持穩定關係。

美國前總統雷根所提出的「6項保證」包括︰美國不會設下結束對台軍售的日期；不會更動台灣關係法的條款；不會在做出對台軍售的決定之前與中國協商；不會做台灣與中國的調人；不會改變對台灣主權的立場，也就是這個問題必須由中國人自己和平解決，美國不會壓迫台灣和中國談判；美國也不會正式承認中國人對台灣的主權（US would not formally recognize Chinese sovereignty over Taiwan）。

陳中吉說，凡有助於中華民國自我防衛，對於區域的和平、安全、穩定有所助益的交流合作，國防部都樂觀其成。

《中央社》報導，外交部發言人李憲章則表示，法案內容納入多項正面友台文字，包括支持依據「台灣旅行法」執行台美兩軍資深軍事人員交流、擴大聯合軍演，及支持美對台軍售等，再度展現美國國會兩黨高度重視與支持台美安全關係。



他說，外交部感謝美國國會近年來持續在年度國防授權法案中，積極推動提升台美軍事合作與交流，也將密切關注這項法案後續審議情形；並與相關行政部門保持密切聯繫，深化台美安全合作關係。

《美國之音》報導，美國2018年的《國防授權法》也含有加強美台軍事關係的條文，包括規定國防部長必須在法案生效後6個月內，針對台灣提出的軍購需求向國會提交報告，以及不具約束力的表達國會意見條文，例如敦促美國邀請台灣參與“紅旗”等軍事演習、支持美台各軍種人員交流，以及考慮恢復美台軍艦互訪的可行性與可能性等。

面對中國威脅，草案禁用華為、中興，要求川普提出因應報告

這份草案內容內容除了支持美對台軍售、擴大台美軍事交流等，也針對中國的部分特別提出相關法案，《自由時報》報導，美國眾議院軍委會申明，與中國大陸的長期戰略競爭為美國的主要優先事項，需要納入外交、經濟、情報、執法、軍事等要素，以保護並加強國家安全。

法案並提及，美國應評估如何應對中國大陸運用投資、基礎建設、發展計畫，如「一帶一路」倡議以擴大影響力。

《東森新聞》報導，草案內容也要求，美國總統應在2019年3月1日前將針對中國大陸的美國政府全面戰略，提交給適當的報告給國會委員會，這份戰略評估應該包括如何應對中國共產黨所使用其政治影響力、情報網絡、經濟工具、軍事活動等。

《法國廣播電台》報導，草案中提出禁止美國政府機關使用華為或中興所生產的 「 危險 」 (risky)科技產品，《中央社》報導，美國認為這兩家公司與中國共產黨情報間諜單位有關。美國國防部長馬蒂斯 (Jim Mattis)也敦促國會議員在法案中收緊對外國投資監管的措施，以阻止中國獲得美國敏感科技的企圖。

《美國之音》報導，軍事委員會主席、共和黨籍的眾議員索恩伯里(Mac Thornberry, R-TX)在關於《國防授權法》草案的摘要中指出，在中國共產黨的指揮下，中國正致力於削弱自二戰以來所存在的世界秩序，《美國國防戰略》指出，中國正使用「全國性（all-of-nation）長期戰略」，以及運用軍事現代化、政治影響力活動及掠奪性經濟行為以脅迫周邊國家，以便重建有利於他們的印太地區秩序。

索恩伯里說，為了抗衡中國的作為，並對美國的盟友及夥伴提出保證，他提出的草案包括：規定美國必須就如何對抗中華人民共和國提出一套政府一體化（whole-of- government）策略；擴大美國在印太地區的海洋合作；支持美國與日本、澳大利亞及印度的軍事演習；增進安全合作以應對中國在非洲、東南亞及其他地區崛起的影響力；支持改善台灣防衛能力；禁止美國政府機構使用華為或中興通訊公司所製造的有風險技術。

2019財年《國防授權法》草案將新一年度的國防開支定為7170億美元。索恩伯里說，美國軍方正在不同方面受到挑戰，包括俄羅斯與中國重新出現的競爭、伊朗與北韓的核企圖以及伊斯蘭國（ISIS）、基地組織及其他恐怖組織等，美國必須在維持軍事靈活性的同時，加強戰備及軍事能力。

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核稿編輯：楊之瑜