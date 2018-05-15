父母離婚後，未成年子女能不能改姓？

「律師，我離婚之後，孩子都跟著我一起生活。現在我也再婚了，但現任老公去接孩子下課，總是會被喊錯姓氏，我可以向法院聲請讓孩子跟著我姓嗎？」

最近和同事們討論到，當兩人離婚後，在孩子由一方單獨行使親權，或是在共同行使親權的情形下，由一方擔任主要照顧的情形下，有些當事人希望和對方從此劃清界線，而詢問「是否可因此變更子女姓氏」的問題。但，實務操作上，真的可以單純因為兩造離婚而向法院聲請改定子女的姓氏嗎？

現行法規定

首先，先讓我們來看看《民法》第1059條第5項規定：

有下列各款情形之一，法院得依父母之一方或子女之請求，為子女之利益，宣告變更子女之姓氏為父姓或母姓：

（一）父母離婚者。

（二）父母之一方或雙方死亡者。

（三）父母之一方或雙方生死不明滿三年者。

（四）父母之一方顯有未盡保護或教養義務之情事者。

從字面上看來，雙方離婚，確實是可以向法院請求變更未成年子女姓氏的原因之一。但請大家別忽略了，條文中也明確規範了，變更未成年子女的姓氏，必需是為了「子女的利益」。

未成年「子女利益」的認定

那麼，如何認定變更姓氏的動作，對未成年子女有利呢？

目前實務見解認為，所謂子女之利益，應綜合家庭狀況、親權行使、子女人格成長等整體情狀予以審酌。因為姓氏除具有社會識別性外，於未成年人之成長歷程言，更具自我認同機能，故聲請變更未成年人姓氏，悉以該未成年人之利益為依歸，至於父母親之心理感受，並非最優先考量之點（高雄少年及家事法院106年度家親聲字第622號、106年度家聲抗字第20號民事裁定參照）。

所以，在實務操作上，法院目前最常用的調查方式是請社工單位，對於聲請人、相對人和關係人（欲變更姓氏的未成年子女）進行訪視，綜合目前家庭狀況、親權行使情形及子女意願等情況，進行調查。

假設未成年子女還小，無法瞭解變更姓氏的意義（實務常以是否滿7歲劃分能否完整表達），加上聲請人又只有以因為雙方已離婚，卻沒有舉證證明目前未成年子女因為從他方姓氏面臨什麼困擾，或是提出變更姓氏對於未成年子女有利的證明，那麼法院通常會認定變更姓氏的聲請並不符合《民法》第1059條的要件而駁回聲請。

但相反的，若是對方有對未成年子女「未盡保護或教養義務」的情形，例如在聲請人未阻撓的情形下，未按約定給付扶養費用、未依法院裁定或是協議內容進行探視，再加上未成年子女長期由聲請人照顧，與聲請人及家人生活，情感上認同、依附聲請人這方的親人，因此變更成為聲請人的姓氏確有助於未成年人之認同感與歸屬感，而同意聲請（高雄少年及家事法院105年度家親聲字第605號裁定意旨參照）。

讓我們再次再回到一開始提出的案例中討論。

假設當事人單以現任老公去接孩子下課，總是會被喊錯姓氏為由，向法院聲請讓未成年子女改姓，並未提出提出其他具體情狀並舉證證明是為了未成年子女的利益，而有變更其姓氏的必要，法院還是會駁回聲請（高雄少年及家事法院106年度家親聲字第622號裁定意旨參照）。

姓氏只是符號，血緣永遠無法變更

除非有辦法改變身上的DNA，否則即使改姓，實際上，永遠切不斷孩子與生父、生母間的血緣關係。

但有時候改姓對於存有傳宗接代需求的家庭，是否同姓確實有著很深的認同需求。無論如何，希望變更子女姓氏的舉動，真的能從未成年子女的利益出發作為考量，別淪為報復對方的籌碼。

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本文經賴佩霞律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航