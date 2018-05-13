- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「『厭世代』面對的叢林與生存法則」 、
- 「沈春華關鍵秀」
2018/05/13, 生活
【插畫】注文、無料？線上購物必學日文單字
草木 留日誌
我們想讓你知道的是
在沒有中文介面的情況下，日本網站購物除了請教估狗大神，也可以記住以下單字，讓購物過程更加輕鬆。
唸給你聽
powerd by Cyberon
現今網路購物方便，不用到日本也可以在Amazon或樂天買到日本貨。
在沒有中文介面的情況下，除了請教估狗大神，也可以記住以下單字，讓購物過程更加輕鬆。
注文（ちゅうもん）＝訂單
例如：注文する＝下訂單
届け先（とどけさき）＝收貨地址
おすすめ＝推薦
例如：おすすめ商品＝推薦商品
タイムセール＝限時特賣
代金引換（だいきんひきかえ）＝貨到付款
例如：代金引換払いをご利用いただけます＝可以貨到付款
残高（ざんだか）＝餘額
例如：残高を確認＝確認餘額（點數之類的）
送料（そうりょう）＝運費
例如：送料無料＝免運
無料（むりょう）＝免費
半額（はんがく）＝半價
割引（わりびき）＝折扣
例如：3割引き＝打七折（扣三成）
早割（はやわり）＝早鳥優惠（飯店或車票最常看到這種優惠，例如：【早割30】宿泊日30日前までの予約＝住宿日30日前預約可享早鳥優惠）
お得（おとく）＝省錢、划算、買到賺到（例如：おトクなきっぷ＝划算的車票）
祝大家購物愉快！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
或許你會想看更多『插畫』文章 更多『生活』文章 更多『草木留日誌』文章