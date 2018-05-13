【插畫】注文、無料？線上購物必學日文單字

現今網路購物方便，不用到日本也可以在Amazon或樂天買到日本貨。

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草木 留日誌

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例如：おすすめ商品＝推薦商品

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無料（むりょう）＝免費

半額（はんがく）＝半價

割引（わりびき）＝折扣

例如：3割引き＝打七折（扣三成）

早割（はやわり）＝早鳥優惠（飯店或車票最常看到這種優惠，例如：【早割30】宿泊日30日前までの予約＝住宿日30日前預約可享早鳥優惠）

お得（おとく）＝省錢、划算、買到賺到（例如：おトクなきっぷ＝划算的車票）

祝大家購物愉快！

本文經草木 留日誌授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航