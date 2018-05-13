2018/05/13, 生活

【插畫】注文、無料？線上購物必學日文單字

草木 留日誌
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在沒有中文介面的情況下，日本網站購物除了請教估狗大神，也可以記住以下單字，讓購物過程更加輕鬆。 

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現今網路購物方便，不用到日本也可以在Amazon或樂天買到日本貨。

在沒有中文介面的情況下，除了請教估狗大神，也可以記住以下單字，讓購物過程更加輕鬆。

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草木 留日誌

注文（ちゅうもん）＝訂單
例如：注文する＝下訂單

届け先（とどけさき）＝收貨地址

おすすめ＝推薦
例如：おすすめ商品＝推薦商品　

タイムセール＝限時特賣

代金引換（だいきんひきかえ）＝貨到付款
例如：代金引換払いをご利用いただけます＝可以貨到付款

残高（ざんだか）＝餘額
例如：残高を確認＝確認餘額（點數之類的）

送料（そうりょう）＝運費
例如：送料無料＝免運

無料（むりょう）＝免費
半額（はんがく）＝半價

割引（わりびき）＝折扣
例如：3割引き＝打七折（扣三成）

早割（はやわり）＝早鳥優惠（飯店或車票最常看到這種優惠，例如：【早割30】宿泊日30日前までの予約＝住宿日30日前預約可享早鳥優惠）

お得（おとく）＝省錢、划算、買到賺到（例如：おトクなきっぷ＝划算的車票）

祝大家購物愉快！

本文經草木 留日誌授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航

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