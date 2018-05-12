香港、蘭嶼攜手造船「逆黑潮而划」，橫跨100公里壯舉為的是「垃圾」

一位住在香港卻跑到台東造船的龍舟教練，一位返鄉做生意結果傾家蕩產的蘭嶼青年，來自世界各地的四十名划手，以及超過一年的造船工程，在5月13日，他們將划著一艘自己手工打造的龍舟，橫渡太平洋上洶湧的黑潮，從台東前往蘭嶼。



由台東大武漁港划船至蘭嶼野銀部落，直線距離約七十五公里，各種自然因素如風壓、潮汐、洋流、浪湧，划行距離更長，天氣狀況如許可，清晨四點出發，下午四點可抵達，這趟長達100公里，要在海上划船12個小時的冒險旅程，過去未曾有人挑戰過，是什麼促成了這場瘋狂的行動？

每年湧進10萬觀光客，「人之島」變成「垃圾之島」

位於台灣台東外海90公里的蘭嶼，面積48平方公里，是4000多名達悟族人生活的家園，居民過去大多以捕魚、耕種維生，過著自給自足的原始生活，不過自從島嶼的生活樣態開始漸漸被講求快速與便利現代化所改變，以及1967年對外開放觀光後，垃圾處理逐漸成為這個美麗又原始的小島上的麻煩問題。

根據觀光局的統計，2014年蘭嶼旅客人數將近13萬人，近年遊客數量大增，帶來的垃圾量也爆增，若以遊客量進行推估，1個遊客每日飲用2瓶礦泉水，停留3天2夜，每人次將會製造至少6個寶特瓶，每年超過十萬的遊客量，會製造的寶特瓶垃圾多達60萬個，除此之外，還有遊客騎機車所排放的廢氣、廢油，及生活製造的垃圾。



蘭嶼鄉公所民政課課長施茂森指出，淡季時平均每天會有2、3公噸的垃圾，一個月曰60、70噸，旺季因為遊客多，垃圾變成兩倍，一天平均約有6公噸的垃圾，一個月可能會有多達180公噸的垃圾；這些還不包含可資源回收的部分，都成為蘭嶼這個小島難以負荷的重擔。

1998年啟用的蘭嶼掩埋場，總容量為3萬9000立方公尺，近年來不斷傳出爆滿的消息，台東縣環保局也於2011年起「只外運，不掩埋」，找廠商把蘭嶼的垃圾透過海路送至台東富岡漁港，但因台東焚化爐也不敷使用，所以再轉送高雄焚化爐，每個垃圾要經過280公里的距離才能被處理，外運成本每噸5025元，相較台東其他鄉鎮的720元，高出六倍價格；在旅遊旺季時，蘭嶼每個月處理垃圾就要花約90萬元。

不像台灣推行垃圾分類、資源回收已久，蘭嶼居民幾乎沒有垃圾分類的習慣，台東縣環保局廢棄物管理科就曾表示，「蘭嶼地區的垃圾回收率相較於其他鄉鎮來得低許多。」，一直到現在，蘭嶼的垃圾還是沒有先分類，而且沒有統一收購回收的單位或廠商。



施茂森說明，垃圾車清潔隊先在全島蒐集所有垃圾後，送到掩埋場才進行分類，一般垃圾壓縮成太空包，資源回收先分類後再壓縮，不過最後也都得送回台灣本島，運垃圾到台灣的費用，環保署有補助部分，鄉公所也有自籌地方配合款，目前環保署還有補助經費六百萬，要重新活化蘭嶼的掩埋場，讓掩埋場可以再釋出一些空間。



雖然有中央地方的補助等，但根據在經營旅遊服務的「蘭色大門」指出，離島建設基金所支付的轉運費用並不包含資源回收外運的費用，資源回收的外運也僅得縣府部分補助，其餘的則需自付，另外還有三家民間的回收商，必須由鄉公所自付全額費用，要處理如此大量的垃圾，對蘭嶼來說仍是個沈重負擔。

「說蘭嶼協會」的朱磊也直言，實地到島上看看就知道，現在一般垃圾是拿到部落裡的子母車，資源回收則放在一處水泥空地，但分類並不確實，很多不同材質的東西混在一起，民眾的習慣也沒有養成，雖有垃圾車會清運到掩埋場做分類處理再運回台灣，實際上分類和清運的情況都不是那麼穩定和完整，畢竟整個島只有一台垃圾車，清潔隊人力也不足。



朱磊也說，現在很多居民會在河邊或是家旁邊就直接自己把家庭垃圾燒掉，真正能「治本」的方式還是要從源頭管理做起；近年來，也有不少團體開始在蘭嶼島上推動環保，呼籲遊客「自己的垃圾自己帶走」、「一人幫忙背一公斤蘭嶼垃圾離開」等，包括奧美廣告公司的團隊，也曾在2016年和當時尚未成立協會的蘭嶼青年林正文合作，發起「咖希布灣」計畫，盼讓更多遊客重視蘭嶼的垃圾問題。

傾家蕩產為垃圾的阿文：龍舟行動是最後賭一把

蘭嶼達悟族人林正文，返鄉回蘭嶼做生意的青年，在碼頭邊開設雞排店和機車行，當時因為島上缺乏回收廢油的機制，大家都直接往海裡倒，有天阿文發現，這些廢油並不會因為流入海中就消失。

他在2012年開始發起「廢油回收」，自費在每個部落放回收桶，收集廢機油、廢食用油，再想辦法送回台灣處理，後來又買了一台小貨車，在蘭嶼各處設置網袋，定期環島蒐集居民的回收垃圾，盼能讓無法有效處理的寶特瓶、鐵鋁罐，有個暫時的「容身之處」。



這個「容身之處」是阿文父親留下來的瓜田，田間堆積如山的回收垃圾是他一個人到處搜集的成果，他又自費買了寶特瓶壓縮機，盼有天把垃圾運回本島，2016年他以回收的寶特瓶為素材，開始建造「寶特瓶屋」，盼能作為環境教育的基地，和更多學童、部落居民、遊客傳達理念。

Photo Credit：說環境協會／朱磊

「我們可以把蘭嶼看成這個世界的縮影。」阿文有天體會到，全世界都在發生同樣的問題，不久前的蘭嶼，生活原本是很單純的，只有「生產與利用」，然而隨著人類的需求越來越多，生產變成「製造」，而且是不斷大量地製造，而像蘭嶼這樣土地與資源極為有限的小島，短短數年，整個環境就已經無法消化。

不過阿文孤軍奮戰下，這些工作也漸漸成為他的沈重負擔，甚至為此賣掉了代步的機車，雖然一路走來有許多志工投入協助淨灘、蓋寶特瓶屋，但志工來來去去，各界人士的熱心捐款總會花完，終究不是長久之計，阿文受訪時無奈感嘆，他開始做回收後，好像變成「有事找阿文就對了」，連各級政府機關、學校來到蘭嶼想做淨灘，都希望他能包辦一切，但他其實只是個愛地球的蘭嶼居民；這也才讓他意識到應該透過組織累積更多能量資源。

Photo Credit：說蘭嶼協會／朱磊

阿文坦言，成立協會也有很多麻煩，像是行政作業的繁瑣，他一個人還是做不來，這次划龍舟募款，是「最後賭一把」，目前協會的經費已經是「負的」，他還經常自掏腰包讓志工吃飯，阿文說，他還得工作維持生計、養家活口，協會未來若要持續推動環境教育，不可能再靠一個人的力量撐下去。

跑來台灣造舟的香港龍舟教練阿康：一人捐一塊給阿文吧！

來自香港的龍舟教練胡梓康，在2009年成立「泛非龍」龍舟隊，從小就喜歡船的他，主要的工作就是帶著選手到處去參加划船比賽，2012年開始，他帶著學生、選手們開始在香港各處的海邊撿垃圾，成立「泛非龍 青山綠水行動 / Actions for Pleasant Nature」，就此展開環保的不歸路。

「不是出於關心環境這類的理由，純粹就是垃圾真的太多了，我看了覺得不舒服，結果一直撿下去，就停不下來了。」

胡梓康說，以前他都自己撿，後來他覺得，垃圾所造成的環境問題，要從教育來解決，他才開始帶著學生撿垃圾、教育學生要尊重環境，龍舟隊有時安排的行程就是大家一起划船出海，到一個小島上露營，在島上撿垃圾，再回香港。

胡梓康2016年到蘭嶼旅遊，遇上當時正在建造寶特瓶屋的阿文，準備做為未來環境教育的基地，回收清運、蓋房子讓阿文幾乎傾家蕩產，讓胡梓康看了除了非常感動外，也驚嘆「怎麼有人跟我一樣傻！」，在回程的船上就和妻子商量，希望能做點什麼幫助阿文。



「我們就是龍舟隊嘛，也沒什麼別的本領，就划船囉！」胡梓康說，憑著滿腔熱血和一股傻勁的他，從2017年2月底決定「拋家棄子」來到台東，並透過台東糖廠「水嫂」的幫助，進駐了「庫空間」，開始從無到有，親自動手打造這艘名為「綠舟」的龍舟，希望透過划渡蘭嶼的行動引起台灣社會的注意，進而幫阿文的協會募款，「如果每個人都捐一塊錢，阿文想做的事情，就不用擔心了」

Photo Credit:說蘭嶼協會／朱磊

而阿文的舅舅與表弟，張馬群老師傅與兒子阿凱兩人也前往臺東，父子聯手打造出一艘達悟族傳統拼板舟，預計陪伴龍舟一起划渡黑潮，並且為龍舟領航。

Photo Credit:說蘭嶼協會／朱磊

Photo Credit：說蘭嶼協會／朱磊

划到蘭嶼之後要做什麼？

「說蘭嶼協會」的小幫手，同時也是這次划渡蘭嶼行動的計畫統籌朱磊說，自己去年九月到蘭嶼當環保志工，一個月後離開，阿文表示想成立協會，又找他進去幫忙。



朱磊說，過去十年來，一直都是阿文自己一個人默默做，消耗自己的資源，還好很多來自外地的志工幫忙，但阿文一個人能力、時間都有限，現在透過成立協會，可以讓整個環保推展的行動更制度化，資源有所轉移，協會也可以自主運作。



阿文現在已經不再主動到處撿回收，協會要做的事是舉辦淨灘、講座、各種環境教育活動，之前阿文用網袋加上分類的小海報，鼓勵教育島上的居民回收，未來希望能和不同團體單位合作，影響更多蘭嶼居民一起關注環境，然後也要向蘭嶼的遊客推廣。



「划渡蘭嶼」就是這個協會成立後第一個活動，在龍舟與拼板舟划至蘭嶼時，將在「咖希部灣」一連舉辦三天的講座、工作坊、市集等活動，一方面歡祝寶特瓶屋落成，一方面讓剛成立的「台灣說蘭嶼環境教育協會」跟大家見面，介紹未來對環境教育的理念及推廣的方向。

這次的活動，朱磊表示，龍舟的划手27個人，分別來自香港、台北、台東，還有一些從南亞國家特地來的，而負責領航的「拼板舟」則有8到10位划手，光划手就有將近40位，另外還有海上指揮、醫療人員、記者、負責戒護船、快艇的，屆時一群約50人將從台東外海出發前往蘭嶼。

Photo Credit:說蘭嶼協會／朱磊

朱磊也說，一開始沒想這麼複雜，但到後來發現，活動比想像中還要更龐大複雜，阿康自己花了一整年的時間在台東造龍舟，他們透過各種方式募集經費，香港、台灣的小額捐款加起來目前約有五十萬，差不多只能打平這個划船活動的支出，所以他們還是要持續募款，如果活動結束後還有結餘捐給協會，阿文的在蘭嶼環保之路，才有辦法繼續走下去。

Photo Credit：泛非龍青山綠水行動Pleasant Nature

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核稿編輯：楊之瑜