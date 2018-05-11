每天都在做功德！全台護理師沒領到的加班費一年37億元

（中央社）台灣護理產業工會理事長盧孳豔今天表示，根據工會最新調查，護理師每天超時工作2小時被當做功德、沒有加班費，推估全台醫學中心護理師每年被凹走新台幣37億元的加班費。



5月12日是國際護師節，台灣護理產業工會等民間團體，與民進黨立委鍾孔炤、林淑芬等人，上午在立法院共同召開記者會。



盧孳豔說，根據台灣護理產業工會於3月1日至4月20日進行調查，共回收有效問卷459份，護理師平均年資7.77年，工作職場於醫學中心者45.8%、區域醫院35.7%、地區醫院15%。



她表示，調查結果顯示，今年勞基法二修後，彈性所帶來的後果是，護理師平均工時白班為9.65小時（民國106年為9.96小時、105年10.36小時）。



她說，以醫院層級來看，醫學中心白班平均達9.91小時，超時工作2小時都是做功德，被認為不可申請加班費，如果以最低平均時薪新台幣200元計算，資方一年凹走在醫學中心的護理產值高達37億元。

醫學中心約有3萬5200名護理師，2小時 X 每個月上班日數22天 X 12個月 X 時薪200元 X 3萬5200人 = 37億1700萬元。

盧孳豔呼籲勞動部及衛福部，積極鼓勵護理師加入工會，或鼓勵成立企業工會，勞動部針對各種將勞基法彈性化的作為都不可取，會造成護理師過勞，應將促使工會參與的陪鑑制度，推廣到全國各縣市以便落實勞檢，並加強勞資會議的實質效應。



在醫學中心一般內科任職的爆肝護理師小C說，

她待的醫院護病比白班都超過1：7，假日甚至高達1：10，朋友在其他科別，白班護病比甚至高達1：12，都不符合醫院的規定。高護病比會壓縮到每個病人被照顧的時間，對護理師與病人都有很高的危害。

林淑芬說，2018年是認識職業安全衛生法的開始，職安法規定，雇主有預防職災發生的責任，包括輪班、夜間工作等都是職災高風險，護理師是集所有職災最高風險於一身的職業。她說，要有好的護理人員勞動條件，才有好的醫療品質。



衛生福利部護理及健康照護司簡任技正陳青梅說，護理人員目前有16萬多人，8成在醫療機構，重視第一線護理人員的問題，也是維護國人健康最重要的資產。



她說，雙北市醫院評鑑有陪鑑制度，也鼓勵護理師加入工會，並且建立護理職場爭議的通報平台，運作到現在蒐集了30多件，75%與勞動基準法是有關的，也與地方衛生局合作，保障第一線護理人員的工作權益。



勞動部勞動關係司科長陳湘芬說，勞動部鼓勵護理師加入工會，針對成立一年以內的工會，提供補助或教育訓練措施，希望提升醫護產業的勞動權益。

加班費領不到，醫學中心最慘

《華視新聞》報導，醫學中心白天班工時最高到16小時，區域醫院12小時，地區醫院也有11小時，醫學中心超時兩小時內，都不算加班，不能申請加班費。

《中央廣播電台》報導，調查也發現，有許多的「隱形加班」也都沒加班費可領，包括85%的護理人員辦理交班的時數未納入工時，甚至打下班卡後繼續工作；包括有74%的受訪者表示，評核、上課、開會等都成為隱形工時。

工會的新聞稿也指出，根據此次調查，將近九成的護理師都遇到積欠時數情形，累積時數的來源62.3%為特休假未休，58%為例假日上班，50%為延後下班之加班。然而加班時數如何被看到呢？63%表示需要自行申請，還要經過主管核可；19%表示主管會協助申請；另外還有11%完全不知道醫院申報加班機制為何。



加班時數計算方式，44%表示59分鐘內不算，30%的職場則是29分鐘以下不計，只有4%指出其例假日出勤以雙倍時數計算。

「病護比」再惡化，工會籲儘速入法

一個護理師每個班別照顧幾個病人？這就是「護病比」，美國加州是世界上首先將護病比立法的地區，1999年通過《護理人力法案》(California Minimum Nurse Staffing Legislature) 規範最低護理人力，2004年一月正式落實後，護理師的回流比例增加，然而反觀台灣，攸關病人醫療品質與護理人員的勞動情形的病護比，目前僅納入評鑑標準，且從2013年才剛起步。



台灣目前全日護病比的標準，醫學中心為1:9；區域醫院為1:12；地區醫院為1:15，為評鑑「必要項目」，如果未通過此標準，醫院將會被降級，以輔導醫院為由，衛福部近年實施健保連動措施，護病比優於評鑑標準者給予3-14%不等的加成給付，去年付給醫院總計二十多億元，然而工會調查結果卻顯示，病護比的情況其實在各級醫院都持續惡化。



其中醫學中心為11.8（106年為10.1；105年9.6）、區域醫院為13.9（106年為13.3；105年13.1），僅地區醫院有改善為14.8（106年為15.7；105年18.9），事實上醫學中心的白班標準應該小於7，調查結果卻是7.94，大夜班還有高達1：28，遠比健保署公布各醫院申請加成給付的標準不佳。



工會也呼籲，衛福部應該積極討論及研擬護病比專法之設立，才能加強護病比持續性的監督機制與照護品質的改善。

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核稿編輯：楊之瑜