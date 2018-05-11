【插畫】499讓你血汗吃到飽

499元電信資費大戰下的勞動處境，其實是用勞動剝削所鋪成的血汗悲歌。

動物辛球

電信業低價戰突襲，掀起全台一陣解約省荷包旋風，限時499專案，讓員工業務瞬間大爆炸，每天都是從開店前排隊塞到打烊還做不完，員工甚至連吃飯上廁所的時間都沒有。

如果你使用的門號是中華電信，不管是撥打客服或到門市，你對話的服務人員其實不屬於中華電信，而是一間名為宏華國際股份有限公司的派遣公司，這是一間中華電信在2013年新創立的子公司，不只將其通路（各門市展示、受理及銷售業務）、客服（客戶服務專線及空中櫃台行銷）及網路（客戶網路查修、裝移機服務）等業務。

而這間由中華電信100%持股的子公司，過去對外招募員工，會以「中華電信轉投資宏華國際公司」的名義，宣稱自己是中華電信企業旗下單位，負責中華電信相關業務，有些員工應徵進入後，才察覺原來自己上班的單位其實是宏華。這兩者的差別，在於中華基層有「正常公司的完整福利與升遷制度」，而宏華基層「底薪只有兩萬多，得靠業績與獎金來撐住生活的派遣員工」。

中華電信這個移轉，本來就是為了節省人力成本，原本負責相關業務的員工，由於業務被分撥到了子公司，所以先前在中華電信母公司享有的公司福利，就在這個轉移的過程中被蒸發了。

這就是最真實的，假承攬真派遣，實實在在的勞動剝削。

「工時長需輪班、加班費能不能全領要看店業績好不好、要做的事非常多、業績壓力越來越重」，這些原本份內的處境一分一寸都沒減少，唯一改變的就只有勞動待處境越來越艱難。2014年，時任中華電信新董事長的蔡力行，才終於在該年的股東大會上宣布，中華電信將透過成立「宏華國際公司」，逐步將這些原本1到2年就需要轉換名義上雇主、卻已動輒在中華電信工作7至10年的派遣勞工全數納編成為宏華員工，然而待遇也早非過往在中華電信母公司可比擬。

不幸的是，2017年在中華電信董座換人之後，根據中華電信（包括宏華）第一線工作人員反應，中華電信又開始大規模的濫用派遣勞動人員，繼續血汗剝削。

5月10日，宏華企業工會發表了聲明，比聲明還重要的是底下員工的推文，你會發現以下現象：

加班每天只能報4小時

作到超過凌晨0點客人還沒消化完，搞到凌晨一兩點還沒辦法下班

甚至有員工表示，遇到主管要求員工22:00先去打下班卡，然後回位置繼續加班

各種電信削價戰肥了公司卻苦了員工，這些最真實的勞工問題在台灣仍然不斷發生，第一線的員工人前面對的是奧客，人後卻是公司在捅刀，剝削他們的勞動待遇。

這波電信剝削戰，也是勞工的剝削戰。

►2017年平均每天有1.5人因「工作」過世，還有公司直接要求「不要申請職災」

本文經動物辛球授權轉載，與事件地平線共同發表，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航