馬來西亞大選：馬哈迪就任首相後，為何「安華」這號人物卻是關注焦點？

10日，馬來西亞大選出爐，在野的「希望聯盟」（簡稱「希盟」）獲得過半席次，終結馬來西亞1957獨立以來，由「國民陣線」（簡稱「國陣」）及其前身「聯盟」長期掌權的局面。11日，「希盟」名譽主席、新任首相馬哈迪（Mahathir bin Mohamad）表示，經過他的詢問，馬來西亞最高元首有意特赦目前在獄中的「希盟」實權領袖安華（Anwar bin Ibrahim），並立即恢復他的參政權。

目前困受牢獄之災的安華雖然年逾70，是新任首相馬哈迪的後輩，也是他曾經的左右手。在這次大選中，也扮演了舉足輕重的角色。

馬哈迪vs.納吉：兩害取其輕？

現年92歲、即將在7月10日邁入93歲的馬哈迪曾在1981年到2003年間，率領執政黨團「國陣」贏得五屆大選。在其22年的首相任期內，馬哈迪帶領馬國從農業走向工業，讓馬來西亞經濟起飛。但馬哈迪也帶來弊病叢生的裙帶政治，此外，他還曾破壞政治體制，如大肆逮捕異議人士、勒令報章停刊，甚至革除對自己判決不利的大法官，重創新聞自由和司法獨立。在馬來西亞人心中，馬哈迪雖然是「經濟現代化之父」，卻也是位威權主義者。

而另一位候選人，在這次大選中落敗的現任首相納吉（Najib bin Abdul Razak），曾是馬哈迪欽點的首相人選，但他在2015年，涉入馬國獨立以來最大的貪污案「一馬公司貪瀆案」（1MDB），被指控挪用7億美金的公款。最後，馬來西亞總檢察長宣布沒有證據顯示納吉貪污，但被認為是官官相護，引爆人民怒火，而納吉也為了壓住貪污醜聞，肅清黨內外異己，並起訴媒體。

因此，對於馬來西亞人民而言，馬哈迪有著威權主義的標籤，而涉入有史以來最大貪污案的納吉也難以令人信服。

而「希盟」實質上的「實權領袖」，卻在選前至今都身陷囹圄。在希盟造勢晚會到開票日的現場，群情激昂喊出Hidup Rakyat（人民萬歲）、Hidup Tun（敦馬萬歲）等口號之餘，總不忘來一句Bebas Anwar（釋放安華）。

到底誰是安華？其來頭為何，以至於久禁囹圄仍是「希盟」實權領袖？

安華：從「烈火莫熄」社會運動，到不在場的實權領袖

安華出生於政治世家，後投入學運，曾是立場鮮明的馬來民族主義及伊斯蘭復興主義者。1982年受時任首相馬哈迪的邀請加入「國陣」中最大的黨派「巫統」，於大選前一週投入選舉便成功當選國會議員。之後安華進入「巫統」內閣團隊16年，在財政部長任內，甚至被英國財經雜誌《Euromoney》選為1996年四大財政部長之一、《Asiamoney》則譽之為「最佳財政部長」，他支持自由市場，並重視金權問題。

一度被外界視為馬哈迪接班人的安華，在1990年代後期與馬哈迪開始意見分歧，尤其是1997年金融海嘯時，當年上任的副首相兼財政部長安華批評「巫統」與「國陣」內部的朋黨主義，導致政府涉及多起貪污案，同時，安華也主張在金融危機期間救市，引進外商投資與貿易自由化來面對危機，與馬哈迪傾向資金管制的主張大相徑庭。

1998年，馬哈迪以涉嫌洩露國家機密、貪污與肛交等10項罪名，宣布解除安華副首相兼財政部長等職位。被革職後，安華展開激烈反擊，他在全國各地公開揭發馬哈迪政權的貪污、濫權和派系醜聞，並發動至少六萬人參與的「烈火莫熄」運動（馬來語、印尼語Reformasi，「改革」之意），要求貪腐、威權的「巫統」政府改革。

「烈火莫熄」運動啟發了許多大專生，讓沈寂多時的學生運動死灰復燃、甚至進一步邁向跨族群合作。關注東南亞民主化的獨立記者林怡廷曾於《想想論壇》指出，目前馬來西亞，無論是在社運、媒體或政治部門的青壯派，多是啟蒙自「烈火莫熄」運動。

此外，「烈火莫熄」也改變了馬來裔素來一面倒支持「巫統」的傳統，讓「國陣」在隔年大選中首度馬來選票不過半，但當時華裔社群多抱持觀望態度。對此，公正黨前副總秘書分析，這或許與安華任副首相時，一些強調馬來種族主義、對華裔不友善的措施有關。

這場社運並鬆動「巫統」長期執政下，以馬來人為主的族群政治體系，催生了馬來西亞新的多元族群政黨「公正黨」。雖然安華在1999年因肛交罪和瀆職罪遭判九年監禁，並被剝奪參政權直到2008年4月，強調多元族群、世俗主義（非伊斯蘭主義）的「公正黨」仍由安華之妻旺・阿茲莎（Wan Azizah）及「烈火莫熄」運動青年攜手成立。

2008年，「公正黨」與另兩個反對黨合組「人民聯盟」（簡稱「民聯」），以當時仍未能參政的安華為共主，在當年3月的馬國大選拿下超過1/3的席次，讓長期執政的「國陣」首度失去2/3多數席次，瓦解了「國陣」維持將近50年的優勢，被稱為「政治海嘯」，

安華更在2013年的大選中，帶領「民聯」拿下全國過半的票數，雖然因為選區劃分的問題，未能獲得國會多數席次，但馬來西亞政權輪替因此更前進了一步。

身陷囹圄的安華，如何影響這次馬來西亞大選？

2008年8月，安華妻子旺・阿茲莎（Wan Azizah Ismail）宣布辭去峇東埔選區國會議員的職位，安華成功補位，即將重返政壇。然而當年，安華卻再次被其助理指控肛交罪，經歷多次上訴，於2015年二度入獄，預計將於今年6月出獄。但如果未獲特赦，安華出獄後得面臨五年內不得參政的規定，直到2023年才有可能重回政壇。

但人在獄中的安華，卻深深影響這次馬來西亞大選。

2016年3月，馬哈迪與納吉鬧翻，出走「巫統」後，另外成立了「土著團結黨」（簡稱「土團」），並在同年於安華的聽證會上和他握手言和，被媒體稱為「世紀之握」。2017年3月，在野陣營「希盟」同意「土團」加入，以安華為實權領袖，由馬哈迪出任名譽主席，參與這次馬來西亞大選。

2017年11月，安華二度入獄滿1,000天，「公正黨」發起「犧牲入獄1000天」集會（1000 Hari Pengorbanan），率領支持者抗議政治迫害。根據《亞細安Asean Now》報導，時值馬來西亞大選倒數半年，「犧牲入獄1000天」的集會，某種程度可視為助選行動，《亞細安Asean Now》分析，安華只要繼續站在在野陣營精神領袖的位置上，他所受到的迫害，勢必持續轉化成可運用的政治資源。

《天下雜誌》也分析，馬哈迪與安華攜手合作的原因。馬哈迪背負威權主義的歷史罪名，加上2016年，被納吉踢出「巫統」後，政治實力大不如前，唯有加入「希盟」與安華合作，才有可能成功拉下納吉。

在這次大選前，馬哈迪就強調，安華一旦出獄，他將讓出首相大位。有分析認為，馬哈迪將是馬來西亞民主轉型前的「重要過渡」，尤其「希盟」沒有執政經驗，需要馬哈迪來穩定局勢，若未來順利交接給安華，並培養新生代，馬哈迪就能完成馬國民主轉型，也將洗刷他威權主義的歷史定位。

馬哈迪何時願意移交政權、抑或是否走回威權的老路，仍是未知數。

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責任編輯：葉蓬玲